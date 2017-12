Michael League de Snarky Puppy: “Ganar un Grammy no te hace una mejor banda”

A días del Festival En Órbita, que en su segunda edición se realizará en el Planetario de la Universidad de Santiago el próximo 16 de diciembre, lo claro es que este será un evento que traerá múltiples propuestas artísticas, para las cuales es necesario tener oídos abiertos y dejarse llevar por la experiencia.

Damo Suzuki, quien se hiciera conocido por ser parte por un breve tiempo de Can, ha vivido mucho, y dentro de toda su espiritualidad entiende que la música es un vehículo, un mensaje, pero no termina en sí misma. Por eso, en esta entrevista nos invita a disfrutar de lo que pasa delante de los ojos, a buscar en el interior y a nutrirnos de lo que está en el presente, sin mirar atrás (y no preguntarle sobre Can).

Nos interesa mucho verte de nuevo con Damo Suzuki’s Network, y por eso es que lo primero que necesitamos saber es cuánto control tienes sobre este tipo de experiencia. ¿Qué cosas se quedan contigo tras uno de estos shows?

Es bueno estar aquí, y esta vez tengo algunos días para conocer más Chile. La última vez sólo estuve veinticuatro horas. ¿Control? No sé a lo que te refieres. No es la idea. Simplemente me gusta tener la mejor música cada vez, e incluso que se me haga imposible comparar una vez con otra. Si entrego mi cien por ciento cada vez, soy feliz con eso.

Has dicho en repetidas ocasiones que no perteneces a ninguna iglesia, pero sí a la Biblia. ¿Qué crees que se puede lograr con ese libro? ¿Alguno de esos sentimientos se traspasan a la música?

Hay muchas cosas asociadas a la vida tradicional en las que la gente cree demasiado y no se preocupan de sus raíces. Especialmente ahora, el poder de los medios, los periódicos y los canales es enorme. Sobre la Biblia, si la lees (ni siquiera los cristianos hacen eso) sabes la verdad, que esas iglesias y organizaciones están andando de forma totalmente equivocada. Y la verdad es que yo hago música que sea refrescante, orgánica, no comercial, desnuda.

Ahora vivimos en una era donde la voz está siendo vista como un dispositivo, no sólo como un atributo del intérprete. Dado que eres reconocido por el uso de tu voz, ¿qué horizontes crees que puedes alcanzar como creador e intérprete?

La música en sí misma es un mensaje, entonces las palabras no son tan importantes. Si hay una lírica bonita, no cabe en la interpretación, ¿Cuál es su significado? Para mí la música que hago expresa cómo estoy viviendo y con mi actitud como base. Eso está antes de que la música siquiera exista.

Cuando la gente ve tus peticiones, piensan a veces que eres “raro” o “específico”, pero podemos verlo como un testamento de una ética de trabajo. ¿Cuáles son tus estándares? ¿Cuán importante es esto para ti como persona y artista?

No estoy interesado en hacer música, yo creo tiempo y espacio en el momento con la audiencia y compartimos energía. Simplemente quiero generar una plataforma única e irrepetible. De alguna manera, el artista le roba tiempo a la gente. Si yo hurto su tiempo, no quiero representar aquello. Me da lástima. Por eso hacemos que los componentes de la música sean duraderos, resistentes y apasionados.

Todo el mundo gusta de preguntarte por Can, pero eso pasó hace décadas. ¿Por qué crees que la gente se queda en el pasado? ¿Por qué se repiten esas dudas y te piden tanto esas historias?

Sí, mucha gente es, como se podría decir, sentimental, o no son capaces de encontrar algo nuevo. Sabes bien que estuve con Can sólo tres años, menos del cinco por ciento de mi vida, y fui alguien que trabajó en ello de forma temporal, entonces no me interesa hablar o tocar nada de ese período.

En estos tiempos la gente vive los shows con otros estímulos. Hay teléfonos, personas conversando, y otros escuchan. ¿Qué crees que pasa ahí? ¿Te afecta?

¿Por qué debiera importarme? La gente tiene sus propios asuntos, y si la música es muy buena, son ellos quienes se están perdiendo una parte maravillosa de sus vidas. No tengo responsabilidad en el resto. Puedes crear música con teléfonos, hablar con gente, y para mí es simpático tener situaciones que cambien, porque yo creo con eso.

Finalmente, ¿qué te interesa en estos días? En la vida, en lo cotidiano, no sólo en la música. ¿Hay algo que creas que debes alcanzar para sentirte pleno? ¿Puede ser feliz la gente? Suena como una tarea gigante, pero pareces tener una sabiduría que puede responder a esto.

Estoy interesado en muchas cosas. Tuve una enfermedad muy fuerte por tres años y medio, y aprendí muchísimo en ese período. Todo es posible, depende de cuánta energía pongas en ello, y el resultado no es lo más importante, sino que es el momento de procesarlo, ese instante en que las energías fluyen. La gente puede ser feliz, primero, si encuentra la vía hacia Dios y, en segundo lugar, si se encuentra a sí misma y cree en su propio poder, lo usa para cosas positivas y comparte esa energía con otras personas.

Muchas gracias, Damo. Esperamos verte en Chile.

Gracias a ti. ¡Nos vemos en unas semanas! ¡Energía!