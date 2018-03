Marty Friedman: “Japón ha influenciado muchísimo en mi música”

La nostalgia no es algo válido para Marty Friedman, quien prefiere estar constantemente en búsqueda de cambios. El hombre, que fuese guitarrista principal de Megadeth durante la década más insigne del cuarteto, nunca ha tenido como opción el mirar atrás, sino que, muy por el contrario, prefiere experimentar y gestionar colaboraciones de lo más poco común. Eso se ha visto reforzado gracias a su estancia en Japón, país donde está radicado desde 2003, despojándose de su legado en el thrash metal americano para transformarse en una verdadera celebridad en el país de oriente.

Allí, Marty Friedman ha forjado una exitosa carrera como solista, que a la fecha alcanza 14 álbumes de estudio, perteneciendo durante la mitad de ellos a la prestigiosa casa discográfica Avex Trax, desde 2006 a 2014. Actualmente, Friedman se encuentra promocionando el potente “Wall Of Sound” (2017), último trabajo de estudio que lo traerá nuevamente a nuestro país, como invitado principal del Guitarfest Chile 2018, a realizarse el próximo sábado 7 de abril en Club Amanda. Bajo ese contexto, conversamos con el guitarrista sobre varias cosas, enfocándonos principalmente en su vida y trabajo en Japón, en una sesión de preguntas y respuestas que te dejamos a continuación.

Vienes a Santiago con una banda de destacados músicos japoneses. ¿Qué puedes comentarnos sobre quienes tocarán contigo en esta gira?

Bien, tenemos a CHARGEEEEEE, mi baterista, a quien describo como “una versión heavy metal de Tommy Lee en esteroides”, y también está Kiyoshi, que es la bajista más agresiva que he visto en mi vida. Además está Jordan, el guitarrista, que es un tremendo joven héroe de la guitarra. Van a agradecer el tener la oportunidad de verlo a tan temprana edad, porque estoy seguro de que llegará lejos. Todos me eclipsan cada noche, y debo decir que me gusta que eso ocurra.

“Wall Of Sound”, tu último álbum, tiene algunas colaboraciones en ciertas canciones. Quisiera que nos comentaras un poco sobre el proceso detrás de este disco y el porqué de las colaboraciones.

¡Me tomó 18 meses de trabajo muy, muy duro! Hice cientos de demos, restructuraciones y diferentes arreglos. Fue una experiencia muy solitaria porque pasé un montón de tiempo en el estudio trabajando por mi cuenta en los pequeños detalles, pero cuando mis invitados llegaron a trabajar conmigo, fue algo muy refrescante. Fue genial tenerlos a todos a mi alrededor, lo compararía a recibir visitar mientras estás en prisión (risas).

Hablemos de tu técnica a la hora de tocar guitarra, ya que tienes una forma muy especial de hacer solos, incluyendo mucha improvisación. ¿Crees que tu estadía en Japón cambió tu estilo en cuanto al sonido?

Todo se añade a mi estilo y lo cambia constantemente. Por supuesto, Japón ha influenciado muchísimo en mi música, pero cada país que visito tiene su propio ritmo y su propio sonido, eso siempre genera una gran impresión en mí, además de hacer una “actualización” en mi estilo de crear música.

Sé que eres fan de bandas como X Japan y Maximum The Hormone, y es curioso, porque ambas tienen una audiencia enorme en nuestro país, al igual que tú. ¿Cuál crees que sea el elemento clave que hace a la música japonesa tan especial para la gente en occidente?

Una cosa que Chile y Japón definitivamente tienen en común es la enorme pasión alrededor de la música. En mi experiencia, tanto japoneses como latinos están capacitados para aceptar la música intensa y profunda como la de X Japan o Maximum The Hormone. Creo que es porque, cuando un país tiene una larga historia, la gente quizás está más abierta a escuchar música con ideas más radicales que en los países más jóvenes.

En tu álbum “Tokyo Jukebox” (2009) versionaste canciones de bandas japonesas muy populares. ¿Seleccionaste tracks que ya te gustaban o sólo quisiste probar algo diferente?

Por supuesto que me gustaban todas las canciones, pero si escuchas las originales, te darás cuenta de que las cambié tanto, que terminaron sintiéndose mías. ¡Las destruí por completo! Pero espero que haya sido en una buena manera (risas).

¿Hay alguna colaboración que te gustaría hacer en el futuro?

¡Siempre las hay! Realmente disfruto mucho colaborando con gente que tenga un estilo único y distintivo, así que siempre estoy abierto a colaboraciones nuevas.

Sé que eres muy atento con la nueva música que sale cada día. ¿Qué estás escuchando actualmente?

Me gusta Crossfaith, 9mm Parabellum Bullet, Man With A Mission, y también Maneki Kecak, que las he estado escuchando últimamente. Todas las bandas que mencioné son japonesas, pero estoy muy entusiasmado por saber qué descubriré esta vez cuando vaya a Chile. Todavía recuerdo cuando, años atrás, estaba en Chile y escuché a una cantante llamada Nicole, que tenía una canción muy buena llamada “Despiértame”.

Para finalizar esta entrevista: ¿Te gustaría darle un consejo a todos esos jóvenes guitarristas que se sienten inspirados por tu música?

¡Únanse a una banda lo antes que puedan! No se preocupen de ser “perfectos”, sólo salgan y toquen. Se harán mejores muy, muy lentamente, tanto, que ni siquiera lo notarán, pero 5, 10, 15 años después, si no se rinden, podrán conseguir muchos triunfos y estarán capacitados para seguir moviéndose en busca de mejores cosas.