Los regresos de Santiago Rock City

Durante los últimos años, el mundo de la música ha estado marcado por diferentes sucesos, buenos y malos, que marcan un precedente en cuanto a la banda o artista involucrado. Desde álbumes sorpresivos cuando ya no hay nada que demostrar (“Blue & Lonesome”, The Rolling Stones, 2016), hasta giras de reunión que ni el más entusiasta de los fanáticos podría imaginar (como el “Not In This Lifetime Tour” de Guns N’ Roses), hemos vivido un sinfín de sucesos monumentales, al punto que nuestro país tampoco ha estado exento de ellos.

Hace mucho tiempo que Chile dejó de ser un lejano lugar donde apenas venían las bandas; en la actualidad, nuestro país se alza como una importante plaza para la música a nivel mundial. Es por eso que, por ejemplo, recibimos la gira de reunión de Guns N’ Roses apenas unos meses de iniciada en Estados Unidos, y es por eso también que los tendremos de regreso tan rápidamente. Chile es un escenario importante y la realización de Santiago Rock City en septiembre próximo lo confirma. Un mega festival de dos días, con un cartel de bandas de primera categoría, sin nada que envidiarle a los más grandes eventos alrededor del globo. Dentro de este tremendo acontecimiento tendremos no sólo el regreso de Guns N’ Roses, sino que también el de dos favoritos del público local: Aerosmith y Marky Ramone.

Marky Ramone: Sin bajar el ritmo

La historia en vivo del ex Ramones con nuestro país es extensa, acumulando un gran número de visitas en todos los formatos posibles, pasando entre festivales hasta shows más íntimos. Ahora, el baterista llegará en reemplazo de Ratt –quienes tuvieron que bajar su presentación por motivos internos de la banda–, prometiendo un show que repasará no sólo su historia con Ramones, sino que también parte de la carrera solista que ha cultivado durante los años con su proyecto Marky Ramone’s Blitzkrieg.

Marky llegó reemplazando a Tommy Ramone en 1978, manteniéndose junto a los neoyorquinos hasta 1983, para luego retirarse un período y regresar rápidamente en 1987, donde se mantuvo hasta la disolución del cuarteto en 1996. Básicamente, la gracia de Marky Ramone radica en un repertorio que contiene muchos de los capítulos más insignes en la historia del punk, interpretando cada una de las canciones más importantes de Ramones, con setlists que muchas veces superan las 20, 30 y hasta 40 canciones. Una clara adición positiva a un cartel que se sustentará en la nostalgia como su principal hilo conductor. También un verdadero vórtice de emociones, donde tendremos canciones como “Blitzkrieg Bop”, “Sheena Is A Punk Rocker” o “I Wanna Be Sedated”, siendo parte de la misma jornada en que sonarán clásicos del rock como “Pour Some Sugar On Me” o “Walk This Way”.

Aerosmith: El último adiós

Estuvieron aquí hace menos de un año, en lo que sería su último show en la capital. Los liderados por Steven Tyler regresan para un último encore, en plena gira de despedida definitiva de los escenarios. Con un par de visitas esporádicas en Santiago (siendo esta la cuarta oportunidad del quinteto), los oriundos de Boston prometen un repaso definitivo por su discografía, una especie de revisión de su show del año pasado, pero esta vez en un contexto mucho más masivo y elaborado que su visita anterior.

Existió un sinfín de críticas a su concierto en 2016, principalmente ligadas al sonido, por lo que parece ser que esta será una especie de segunda despedida, opacando el anticlimático punto final que tuvieron el año pasado. Con 15 álbumes de estudio bajo el brazo, la agrupación comandada por Steven Tyler y el guitarrista Joe Perry viene a terminar con una carrera que los vio llegar a lo más alto durante los ochenta y noventa, con hits como “Dream On”, “Crazy”, y joyas como “Back In The Saddle” o “Sweet Emotion”. El cuarto y (ahora sí) último show de los bostonianos será de seguro el evento principal del sábado 30 de septiembre, compartiendo escenario con Def Leppard, otro de los más esperados debuts en nuestro país.

Guns N’ Roses: Viviendo el momento

Es difícil establecer quién es el verdadero plato fuerte de la primera jornada. De manera casi indiscutible se sitúa a The Who como el show estelar del viernes –algo no muy extraño si se considera el estatus con que se presentan–, ya que son el gran número rock que aún faltaba por debutar en Santiago. Pero, a pesar de eso, se da casi por asumido que ese papel le tocará a Guns N’ Roses, quienes, si bien no gozan de la misma trayectoria que los ingleses, se encuentran en uno de sus mejores momentos gracias a su inesperada e incendiaria gira de reunión. El “Not In This Lifetime Tour” estuvo en octubre del año pasado echando abajo el Estadio Nacional, por lo cual el factor sorpresa es menor que en la ocasión pasada.

La principal gracia del show de Axl, Slash y Duff (los únicos miembros originales presentes en esta reunión) es el sentimiento de vivir el momento, disfrutar cada canción y sentir cada instante de una reunión que, así como llegó, nadie sabe cuándo puede terminar. Una situación más que asumida por la banda y sus fans, que ven cómo el más utópico de sus sueños se hace realidad noche tras noche en distintas partes del mundo. De momento, no se saben mayores detalles de qué se trata esto, no sabemos si es una reunión, no sabemos si es un regreso, sólo sabemos que está ocurriendo y que hay que disfrutarlo. Con tantas presentaciones anunciadas cada día, tal parece que tenemos Guns N’ Roses para rato, ya que los clásicos como “Welcome To The Jungle”, “Don’t Cry” o “Paradise City” no tiene signos de dejar de sonar, al menos no durante el futuro cercano.

Con un cartel de primerísimo nivel, Santiago Rock City promete ser el gran evento del año para los fanáticos locales del rock, un festival que, además de estos esperados regresos, también tendrá debuts muy anhelados por sus seguidores. Cosas como esta antes no eran posibles y nos encontramos ante una verdadera novedad que poco a poco será una realidad normal y cotidiana. Chile va encaminado a ser la verdadera capital musical de la región, muy por encima de Argentina e incluso Brasil, por lo que cada una de estas instancias es una prueba de fuego para ver si terminaremos convirtiéndonos en el importante mercado que todas las bandas parecen ver en nosotros.

Por Manuel Cabrales

