Gana invitaciones para el We Are One Tour Chile 2018

viernes, 29 de septiembre de 2017 | 11:12 am | Comentarios (3)

Si quieres ganar invitaciones individuales para el We Are One Tour Chile, a realizarse el jueves 12 de octubre en Club Blondie, sólo debes seguir los siguientes pasos:

Paso 1

En los comentarios (más abajo) señalar cuál es la banda que más quieres ver en We Are One Tour Chile.

IMPORTANTE: Para comentar, en la casilla “Correo electrónico” debes dejar un correo que revises con frecuencia (no aparecerá públicamente); en la casilla “Nombre” nombre y tus dos apellidos; y en la casilla “Web” copiar la URL de tu perfil de Facebook o Twitter, dependiendo de cuál de las dos redes sociales ocupes para concursar (sólo una de ellas). Revisa bien antes de presionar “Publicar comentario”, sólo puedes comentar una vez. (En teléfono, debes usar navegador para que te aparezcan las casillas).

Paso 2

Retuitear y/o compartir en tu muro de Facebook este concurso. Debes dejar esta publicación como pública, y seguirnos en Facebook y/o en Twitter.

El sorteo se realizará el lunes 9 de octubre en la tarde y a los ganadores se les indicará vía correo cómo hacer efectivo el premio.

y a los ganadores se les indicará vía correo cómo hacer efectivo el premio. La invitación es intransferible.

Si no quieres arriesgarte con el concurso, información de entradas AQUÍ.

