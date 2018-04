Fernando Ribeiro de Moonspell: “Sentimos que nuestra música ahora es más adulta y sofisticada”

Gracias a una sólida partida con el ya clásico “Altars Of Madness” (1989), Morbid Angel no tardó mucho en convertirse en una de las agrupaciones más destacadas en la vereda extrema del metal, generando una enorme legión de seguidores gracias a su estilo brutal y directo. Considerados por muchos como una piedra angular del death metal, la agrupación ganó mayor notoriedad en la escena gracias a su excelente trabajo, con álbumes como “Blessed Are The Sick” (1991), “Covenant” (1993) y “Domination” (1995), lanzados durante el período en que el bajista y vocalista David Vincent fuera parte de la agrupación. Ahora, años después de esa fructífera etapa, Vincent ha optado por resucitar estas importantes obras en una gira con su proyecto I Am Morbid, que repasa lo más importante del repertorio presente en estos primeros cuatro álbumes.

Bajo el contexto de su próxima gira por Chile (que incluirá presentaciones en Santiago, Temuco y Calama), conversamos con David Vincent, quien, en su estilo serio y de pocas palabras, se tomó un tiempo para reflexionar en el legado de Morbid Angel, la importancia de Lemmy Kilmister dentro del metal, su faceta como cantante de country y sus proyectos a futuro, entre otras cosas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

David, comenzaremos hablando del show aquí en Chile con I Am Morbid. Tengo entendido que interpretan canciones de los primeros cuatro álbumes de Morbid Angel. ¿Qué puedes comentarnos sobre lo que veremos en las tres fechas en nuestro país?

Primero que todo, amo a Chile. Apenas tuvimos la oportunidad de hacer algunos shows allá, de inmediato dijimos que sí porque los fans chilenos me han apoyado mucho, siempre han mostrado su energía y entusiasmo a través de los años, y eso es muy importante para mí. Tener la oportunidad de tocar para ustedes de nuevo siempre será algo muy positivo.

Justamente, tu cumpleaños (22 de abril) coincidirá con una de las fechas aquí en Chile. ¿Planeas celebrarlo de alguna forma?

Bueno, algo se nos ocurrirá, eso es seguro. Mi cumpleaños será el mismo día que tocamos en Calama, así que será una gran fiesta seguramente.

Excelente, seguramente será una fiesta. Estuve leyendo que planeas hacer un álbum con I Am Morbid una vez que terminen la gira. ¿Siguen esos planes?

Lo hemos conversado, pero estoy haciendo un montón de cosas por estos días. Apenas terminemos esta gira me iré al estudio para grabar con un nuevo proyecto, tengo mucha música en mi interior, así que haré muchas cosas este año.

¿Puedes comentarnos algo sobre ese proyecto?

No puedo hablar muy directamente sobre esto, lo único que adelantaré es que será una banda con otras dos personas que están en bandas de metal extremo muy conocidas. El guitarrista es de una banda, y el baterista de otra, vamos a Inglaterra para grabar, creo que será una obra maestra, veremos qué pasa. Cuando pueda comentar más al respecto y demos la noticia, sé que la gente estará muy emocionada con esto.

Esas son buenas noticias, estaremos atentos a ver qué pasa. Me gustaría preguntarte por tu faceta country, específicamente por “Drinkin’ With The Devil”, claramente algo muy diferente a lo que haces regularmente. ¿Te fue cómodo hacer algo así?

Absolutamente, me divertí mucho. Conocí a algunos músicos, comenzamos a componer algunas cosas y se dio naturalmente. Obviamente es muy diferente a lo que he hecho en otras ocasiones, pero no es forzado, fue totalmente natural. Quería hacer algo que fuera divertido, pero a la vez que se sintiera como si igual fuera yo mismo. Tuve una muy buena respuesta por parte de la gente, que quizás no esperaban esto, no pensé que a tanta gente le gustaría, así que eso fue bueno.

¿Esa idea la tenías en mente desde antes?

Bueno, lo había pensado hace algunos años e hice algunos shows, pero no era mi enfoque principal. Ahora estoy en un punto en que no quiero sólo hacer una cosa; por muchos años hice lo mismo, pero ahora estoy disfrutando el hecho de hacer tantas cosas distintas.

De hecho, tocaste con HeadCat hace algún tiempo. ¿Seguirás colaborando con ellos?

Es gracioso que me preguntes eso porque siempre admiré HeadCat, fue uno de los proyectos más interesantes que hizo Lemmy. Obviamente, él ya no está con nosotros, por lo que la banda hizo un show tributo en su honor en el Wacken Festival de Alemania, el año pasado, donde me invitaron a ser parte de él. Me preguntaron si me gustaría unirme a ellos en este tributo y de inmediato acepté, por supuesto. Todo salió muy bien, disfruté ser parte de esa experiencia, me gusta tocar ese tipo de música, el rock & roll más de la vieja escuela. Esto es algo que no llamaría HeadCat porque la cabeza (head) ha muerto, la idea es que sea algo diferente. Pero en términos musicales siempre será rock & roll sucio y ruidoso, lo que siempre es divertido.

Estuve viendo un video donde interpretaban “Big River” en honor a Lemmy, por lo que me queda claro que fue una gran influencia en tu carrera, ¿cómo describirías el legado de Lemmy en tu carrera?

Él fue alguien que, probablemente en un montón de maneras, escribió sus propias reglas, vivió la vida de la manera que quiso, por lo que creo que hay muchas similitudes en su forma de vida en comparación con la forma en que vivo la mía. Obviamente, él fue muy influyente en el rock y el metal por muchos años, todos le tienen respeto por eso; incluso si no es tu tipo de música todos reconocen su importancia. Él fue alguien que siguió sus sueños y trabajó duro cada día de su vida. Más allá de eso, obviamente no toco ni canto como Lemmy, pero le tengo mucho respeto, como de seguro también lo tiene mucha gente alrededor del mundo.

Volvamos a hablar de I Am Morbid. ¿Quién estará tocando contigo en la gira?

Estaré tocando con Tim Yeung en la batería, quien también fue parte de Morbid Angel por muchos años. A él se le suman dos guitarristas, que son tremendos músicos. Primero está Bill Hudson, que toca cualquier estilo que te puedas imaginar; de hecho, es parte de Trans-Siberian Orchestra, además de que en estos momentos está de gira con Udo Dirkschneider. El otro guitarrista es Ira Black, quien ha tocado con Metal Church, Lizzy Borden, ya sabes, bandas de metal con gran material. Todos nos llevamos muy bien, la banda suena genial, es muy bueno poder tocar canciones clásicas de mi carrera, nos divertimos mucho haciéndolo.

¿Por qué no estás tocando material de “Illud Divinum Insanus” (2011), si también fuiste parte de él?

De hecho, hemos tocado una canción en algunas ocasiones, “I Am Morbid”, pero en realidad prefiero enfocarme en el material más clásico, muchas de esas canciones no han sido tocadas en años.

Todos estos álbumes clásicos de Morbid Angel tienen más de dos décadas desde su lanzamiento. ¿Cómo ha cambiado tu percepción a estos discos durante todos estos años?

Para mí, son como mis hijos, son parte del legado de mi carrera, le tengo mucho cariño a todos ellos. A medida que el tiempo avanza, siempre nos sentimos atados a las cosas que hicimos por cuenta propia, pero los fans realmente hicieron que todos estos discos perduraran en el tiempo, han sido muy influyentes en un montón de bandas de metal extremo durante muchos años, eso me enorgullece mucho. De vez en cuando la gente se me acerca y me cuenta sus historias de la primera vez que escucharon el disco, como reaccionaron al escuchar “Altars Of Madness”, “Blessed Are The Sick”, “Covenant” o “Domination” por primera vez. Eso es algo que jamás imaginé que pasaría, menos en el tiempo que los hicimos, pero la gente me recuerda cada día lo importante que fueron estas canciones en sus vidas, por lo que me hace muy feliz poder interpretarlas de nuevo en ocasiones tan especiales como esta.

La gente está esperando por el show acá, también. Me gustaría que finalizáramos esta entrevista dándote el espacio para que le envíes un mensaje a todos tus fans chilenos.

Absolutamente, será genial ver a todos mis amigos chilenos de nuevo, también conocer mucha gente nueva, serán unos shows increíbles, como siempre. Espero verlos a todos ahí de nuevo. ¡Muchas gracias por todo el apoyo!