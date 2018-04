Especial SUE 2018: Radiohead

En un ya lejano 2004, el festival Santiago Urbano Electrónico (SUE) aterrizaba en nuestro país con un cartel que incluyó nombres destacados como Massive Attack y The Human League en mayo, y luego a Morrissey, Blondie, PJ Harvey y The Mars Volta en noviembre de ese mismo año, lo que hablaba de un evento que tenía su mirada puesta en el rock, la electrónica, el pop y los sonidos urbanos mucho antes de que Lollapalooza se asomara en el horizonte. Las versiones posteriores marcaron hitos como el debut de The Strokes en nuestro país o la única presentación de R.E.M. por estas tierras, pero luego el certamen vivió un hiato de ocho años, el que terminará el próximo 11 de abril, cuando en su escenario aparezca Föllakzoid, Junun (Jonny Greenwood y Shye Ben Tzur & The Rajasthan Express), Flying Lotus y Radiohead.

Los de Abingdon siempre se han caracterizado por sus distintos cambios de piel, por romper todas las barreras posibles que los aten a la convencionalidad, por atreverse a imponer sus propias reglas de marketing en la distribución de su música en redes digitales, e incluso a desaparecer de internet para renacer días después como estrategia publicitaria en el lanzamiento de “A Moon Shaped Pool” (2016), noveno disco de estudio que los trae de vuelta a Chile y que da cuenta del presente de la banda, con un sonido delicado, que sorprende por sus texturas suaves y conmovedoras, a la vez muy personal y reposado, y que se deja ver en blanco y negro, lo que contrasta con los colores que mostraron en la gira de “In Rainbows” (2007), un álbum mucho más orgánico y cálido, cuyo paso por la pista atlética del Estadio Nacional en 2009 dejó dos postales memorables que los fanáticos locales no podrán olvidar.

Jugar siempre con la rebeldía de no atarse a nada, ni repetirse, ni sentarse sobre el trono de un legado que sin duda les pertenece como una de las bandas más innovadoras de la música contemporánea, es un mérito que pocos pueden ostentar. Hace mucho que escaparon del rock para volcarse a la experimentación, con una cuota de genialidad que les permite tomar el rumbo que quieran y desarrollar jugadas que serían un suicidio comercial para cualquiera que se hubiese atrevido a hacer lo mismo, sin embargo, a ellos el riesgo les viene como anillo al dedo.

Se dieron el lujo de poner la lápida al boom alternativo británico con “OK Computer” (1997), de volver a poner a todos de cabeza con “Kid A” (2000) y “Amnesiac” (2001), de retratar el momento político mundial con “Hail To The Thief” (2003), o de llevar la experimentación hasta los extremos en “The King Of Limbs” (2011). De cambiar una y otra vez, y aún así salir airosos de cada uno de sus viajes, muchas veces adelantándose a sus tiempos o destacándose entre sus pares. Ni hablar de aquella joven banda que alguna vez compartió la portada de la NME con Brett Anderson de Suede y Justin Frischmann de Elastica, en febrero de 1994; pareciera que nunca hubiese existido o que, si existió, quedó atrás para nunca volver.

Cada experiencia sonora en el mundo de Radiohead es distinta, por eso su segunda venida es un hito tan importante en el contexto de un festival que vuelve a tener a la electrónica como columna vertebral, con la psicodelia sintética de Föllakzoid, los ritmos inspirados en la música árabe de Junun y el electro-jazz más alocado de Flying Lotus, configurando así un panorama ecléctico que encuentra su clímax en Radiohead, una prueba viviente de que todo está en el lugar correcto.