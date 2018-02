Especial Queens Of The Stone Age: Las 10 favoritas, parte 4

Lo que más me llama la atención de Queens Of The Stone Age es la enorme efectividad con que la banda combina tres elementos que son medulares y brillan de forma individual en su propuesta: el hard rock, la melodía y la voz de Josh Homme. Porque escuchar a QOTSA no sólo permite experimentar el desértico y desgarrado sonido de sus guitarras, sino que también hay espacio para dejarse ir con los arreglos instrumentales que muchas veces están presentes de manera más armónica en su catálogo. Lo interesante de esto es que las dos partes se ubican dentro de márgenes inéditos: cuando la música se mueve con lentitud, sin excepciones, siempre asoma una mezcla oscurísima que es tremendamente hipnótica, mientras los extremos más vertiginosos del sonido patentado por el grupo van funcionando bajo los ritmos que sean. Ahí está “Villains” (2017) para probarlo.

Mediante está la voz de Homme, una de las más cautivadoras de la música contemporánea en mi opinión. Sin la aspereza que necesariamente tuvo que aportar Nick Oliveri, Mark Lanegan, Troy Van Leeuwen o incluso Rob Halford en algún punto cronológico de QOTSA, lo del pelirrojo cantante es puro pulso, tono y tempo; el valor agregado al nuevo formato de stoner desarrollado por la misma banda.

Tomando en cuenta lo anterior, comparto mis diez favoritas actuales de Queens Of The Stone Age:

10°

God Is In The Radio

Si “Songs For The Deaf” (2002) es una catedral sonora, es porque en temas como este se exploran infinitos instrumentales con la sola rugosidad de una guitarra. La más grande e ignorada contribución de Mark Lanegan a la banda.

9°

I Appear Missing

Hace no más de un año me detuve a ver con total atención el video de “I Appear Missing”, y confirmé que no existe momento más dramático en la carrera de QOTSA. Maravillosa forma de ir culminando una idea.

8°

Un-Reborn Again

Pasada la reticencia inicial con “Villains”, no me di cuenta cuando llevaba cien reproducciones del disco en una semana. Este tema refleja lo que más me gusta de aquel: simpleza de epílogos devastadores.

7°

Tangled Up In Plaid

Lo que hace una buena base y la paciencia de quien escucha. Porque a “Tangled Up In A Plaid” hay que esperarla en su estructura verso/coro para llegar a un desenlace implacable, donde Josh Homme canta sobre el suicidio. Ideal para el primer encore en vivo.

6°

If Only

La primera muestra realmente concreta de que la banda quería una disociación de John García (Kyuss) con un gesto siempre deudor hacia el stoner. La voz de Josh Homme como la conocemos en estos tiempos.

5°

Sick Sick Sick

Un clásico que será vitalicio para QOTSA. Es que si una canción logra demostrar que los sonidos pesados y disonantes pueden ser conjugados con ritmo, entonces hay que atesorarla. Tema enfermizo es poco.

4°

Better Living Through Chemistry

Qué canción rara, oscura y adictiva es esta. Después de “Auto Pilot” empieza a sonar un bongó y, ¡¿por qué?! Sí, funciona, y luego está el caos perfecto. Por lejos, la que más disfruté en Lollapalooza 2013.

3°

River In The Road

Una de las introducciones más divertidas en la discografía del grupo se quiebra en dos tiempos para pasar al relato de un escape que es a todas luces trágico. “River In The Road” es como la historia del payaso deprimido, o como el borracho Stumpy The Pirate.

2°

I Never Came

La canción atípica en la producción de QOTSA. Sin guitarras ásperas, sin melodías siniestradas, sin cambios de velocidad, “I Never Came” es el tema que los norteamericanos escogieron para ratificar a la voz de Homme como un instrumento más.

1°

Suture Up Your Future

Que las letras también se consideren y ubiquen a “Suture Up My Future” como la mejor composición de Queens Of The Stone Age en ese ítem. Tan directa que no se puede reinterpretar; cancelemos nuestro futuro porque ya no existe interés por saber qué va a pasar. La música hace toda su parte y, después del enorme “Era Vulgaris” (2007), Josh Homme junto a QOTSA se toman seis años para publicar un álbum repleto de excelentes cambios, “…Like Clockwork” (2013). La canción advierte sobre una procesión inmediata, y se forma un punto de inflexión en la historia de la banda. Creo que tenemos QOTSA a un buen ritmo para mucho tiempo más.

Queens Of The Stone Age se presentará en Chile el próximo 21 de febrero en Movistar Arena. Más información, AQUÍ.

REVISA LAS 10 FAVORITAS, PARTE 1

REVISA LAS 10 FAVORITAS, PARTE 2

REVISA LAS 10 FAVORITAS, PARTE 3