Especial Queens Of The Stone Age: Las 10 favoritas, parte 1

Conocí a Queens Of The Stone Age primero de nombre. En un principio, fue leer algo bueno sobre un disco en particular. No hubo conversaciones, radios o canciones colándose desde un parlante distante. “Songs For The Deaf” (2002) estaba escrito en un listado de lo mejor del año en una revista y por curiosidad busqué el disco; no sé por qué ese en particular, quizás es mi afición por los nombres largos, que me parecen más arriesgados que un concepto grandilocuente. Tal vez era porque una banda de hombres llamándose a sí mismos “reinas” me daba buena espina. Lejos estaban las noticias de patadas inexcusables a profesionales de la prensa.

En ese verano de 2003 conseguí el disco y quedé pegado con sus canciones largas. Además, no era rock común de riffs distorsionados sin intención y letras cliché. Desde ese momento que le puse atención a los movimientos de Queens Of The Stone Age, y el tiempo ha depurado el desprejuicio sonoro de Joshua y ha pulido esa capacidad de hacer temas largos que no se pierden en su vastedad. Acá 10 ejemplos de ese arte perdido de hacer canciones largas sin caer en la autocomplacencia:

10°

Spiders And Vinegaroons

En el ocaso de Kyuss vino QOTSA, y este track, hecho en medio de ese limbo, es muestra de la capacidad narrativa que, desde lo instrumental, terminaría gozando la banda.

9°

Make It Wit Chu

Aunque no supera los cinco minutos en estudio, este tema en vivo puede alargarse, extendiendo la vida de una de las melodías más sensuales que haya creado QOTSA.

8°

Fortress

El último ejemplo es el primero que pongo aquí. En el excelente “Villains”, Homme se deja llevar por la producción experta de Mark Ronson, y el resultado es un tema cuyo sentido melódico tiene como médula espinal el manejo vocal de Josh. Una canción sencilla, como las que más cuesta hacer.

7°

The Blood Is Love

Pulso constante, mirada penetrante, voces profundas y una tonalidad oscura. Pocas canciones pueden dejarse llevar tanto sin perder el impulso y la intención.

6°

The Fun Machine Took A Shit & Died

Diversión y profundidad en medio de una canción cuya densidad resulta engañosa, y cuyos colores delinean parte de lo mejor de las armas a disposición de QOTSA.

5°

Better Living Through Chemistry

Con paciencia, en esta canción existe un viaje sensorial, ambientado en los movimientos que eficientemente hacen los niveles de audio, desorientando lo suficiente como para darle sentido a los predicamentos cantados y los riffs infecciosos y clínicos de uno de los mejores tracks del celebrado “Rated R” (2000).

4°

I Appear Missing

El clímax de “…Like Clockwork” (2013) es un momento que por sí solo es impecable, pero la canción que lo contiene también lo es. Dramáticamente construida, esta es una composición que se escucha al borde del asiento.

3°

Villains Of Circumstance

Probablemente la canción más oscuramente romántica de QOTSA es también una de las que más descansa en la melodía, y donde Homme torna su voz en una línea instrumental más, en uno de los trabajos más bellos de la banda.

2°

Mosquito Song

El track más escondido de “Songs For The Deaf” es dulce, doloroso, arriesgado y vulnerable, pero también es una muestra de la versatilidad que haría de QOTSA la banda innovadora que es hoy. Sin percusiones, y además con deliciosos contrapuntos de los ritmos de los instrumentos.

1°

Song For The Deaf

Sin “Deaf”, “Mosquito” no generaría el mismo efecto. La mejor canción de QOTSA está llena de control y de inteligencia. Por primera vez la banda no apuesta todo a un solo número en la ruleta, sino que entiende cuándo hacer las cosas y cuándo esperar. Pese al espíritu de nubosidad en la letra y la producción, la canción brilla e ilumina cuando debe hacerlo, y también duele cuando debe. Una clase en manejo de los recursos a disposición, que retrata de cuerpo entero los principios de Queens Of The Stone Age.

Queens Of The Stone Age se presentará en Chile el próximo 21 de febrero en Movistar Arena. Más información, AQUÍ.