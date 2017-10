Especial En Órbita 2017: Damo Suzuki’s Network

Cuando se piensa en Kenji Suzuki, una de las primeras cosas que se puede decir es que su posición ante la música es ver en esta a un continuum que nunca se detiene. Para el hombre conocido como Damo Suzuki nada detiene al sonido y, más allá de personalismos y egos, lo que termina germinando es un hilo sonoro que no puede sino ser visto en un escenario, en un lugar específico, pero que no detiene su devenir.

Desde el punto de vista científico, claramente puede tener razón, porque las ondas que expele una canción tocada jamás se detienen: pueden ser ininteligibles, pero, como diría Lavoisier, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y lo que ocurre en un show de Damo Suzuki trasciende a lo físico, o a la lógica más estricta, y se plantea como un fenómeno tal como el descrito en los libros de Física del Sonido. ¿Por qué disponerse desde una perspectiva tan “volada” para hablar de la obra del japonés que formó parte de Can? Es necesaria para entender un poco más su modo de trabajar desde mediados de los ochenta, uno que no se mueve en ciclos de discos y giras, sino que en un continuum evidente que no tendrá una parada en el escenario de En Órbita, sino más bien un paso lento pero que vuela cabezas y comprensiones.

Para su “Network” Suzuki se nutre de músicos locales, los que él siente que encarnan esa energía que ha liberado desde hace décadas y que son capaces de traducirla en riffs, compases y ganchos, muchas veces no muy fáciles de leer. Damo ya ha trabajado con músicos chilenos, como cuando estuvo con la gente de Congelador hace varios años, o incluso editando un disco en 2011, y hay que ver con qué formación nos sorprende en esta ocasión.

La música de Damo Suzuki’s Network es obtusa en grandes pasajes y difícil de acceder si se intenta leer desde lo tradicional, porque parecen ideas que se extienden en improvisaciones gigantes, con una energía gigante y con ausencia de ediciones más estrictas, lo que deriva en la dicotomía entre un trance potente o la lectura más intrigante de estos largos capítulos. Pero lo que es cierto es que Damo, a sus 67 años, sigue siendo un nombre que encierra más secretos y misterios que los que la transparencia de sus intenciones musicales permite advertir.

Ver el “rider” (o “peticiones técnicas” de un artista) deja en claro conceptos importantes: la banda que acompaña a Damo se convierte en Sound Carriers, es decir, los transportadores del sonido, dejando esta decisión en manos de los organizadores de los eventos, proceso donde él también tiene cierta capacidad de orientar. Suzuki “toca con cualquiera”, pero no con quienes tengan ligazón con la magia negra, música agresiva o discriminación que vaya en contra de los Derechos Humanos, incluso cuidándose de la negatividad en el afiche de cada evento.

Sabe muy bien que su imagen de culto es más que suficiente para permitirle seguir adelante, buscando el destino de las vibraciones originales de Can, de sus shows del pasado, y también crear y recrear nuevos sonidos en el presente, porque a final de cuentas la música no se destruye, sólo se vuelve energía liberada al universo, y es en ese plano que la espiritualidad de un alma krautrock sin ataduras como la de Damo puede funcionar de mejor manera, siempre en órbita y siempre en movimiento.

Por Manuel Toledo-Campos

