Especial Lollapalooza Chile 2018: Volbeat

Con la arremetida de bandas como Weichafe, Rancid y Metallica en la versión 2016 de Lollapalooza –y que en otras oportunidades también ha recibido a agrupaciones como Ghost y Bad Religion– no es extraño que los sonidos más pesados se tomen nuevamente los escenarios del masivo festival. Es más, una de las principales ventajas del encuentro es abrazar la mayor cantidad de estilos posibles para que el público disfrute un abanico amplio, a fin de que los habitantes de los distintos territorios musicales se junten bajo un mismo sol, característica que ha sido una consigna desde que Perry Farrell montó este circo itinerante en la década del noventa.

En ese contexto, la banda danesa Volbeat es uno de los encargados de subir los decibeles como uno de los representantes más interesantes del metal en la actualidad. La agrupación conformada por el bajista Kaspar Boye Larsen, el baterista Jon Larsen y los guitarristas Rob Caggiano y Michael Poulsen, quien además se encarga de la voz tan característica de la banda, toma lo mejor del hard rock, el heavy y hasta el rockabilly para desarrollar un estilo fresco y asequible, que se erige como parte del recambio de la escena en pleno siglo XXI.

Influenciados por Johnny Cash, Elvis Presley y Metallica, los oriundos de Copenhague fueron número uno en su país de origen con el disco debut “The Strengh / The Sound / The Songs” (2005), pero no fue hasta que la banda liderada por Hetfield y Ulrich se los llevaron de gira en 2009 que Volbeat sentó las bases de su popularidad en Estados Unidos. De hecho, como prueba de su estrecha amistad, los de San Francisco los sumaron a Avenged Sevenfold en su gira 2017, experiencia que el bajista Boye Larsen relata al medio Ultimate-Guitar como “una experiencia única que significó algo muy importante para mí”.

Dicha fama mundial los hizo aterrizar en el Metal Fest Chile 2012, cuyo cartel fue un verdadero deleite para los fans nacionales del metal. Es más: tras diseminar todo el manto de dudas y expectativas que se posó sobre ellos en su primera y única vez hasta ahora, el combo se transformó en uno de los puntos fuertes de aquella jornada, a la par con nombres clásicos como Testament, Annihilator y Anthrax, desbordando confianza en una actuación sólida, que logró captar la atención del respetable con canciones plagadas de riffs densos, como “Who They Are” o el gancho innegable de la velocidad punk de “Radio Girl”.

Es por eso que la segunda venida de Volbeat pretende unir tanto a los que se vieron encantados con la tan buena impresión que dejaron durante su primera visita sobre los escenarios chilenos, como a los nuevos convencidos que esperan obtener una descarga de alto octanaje. Con su producción más reciente bajo el brazo, “Seal The Deal & Let’s Boggie” (2016), la banda de Poulsen pretende cimentar su reputación como una agrupación versátil, que tiene un hambre voraz por traspasar los límites y prender la mecha que encienda la llama del rock en estado puro, para que ningún asistente deje de mover su cuello el próximo viernes 16 de abril, como en tantas otras oportunidades que las guitarras distorsionadas se tomaron el Lollapalooza.