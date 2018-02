Especial Lollapalooza Chile 2018: Spoon

Para un preadolescente que seguía de manera entusiasta el rock de principios de 2000 en MTV, caer bajo el hechizo del combo liderado por Josh Homme era cosa de tiempo en una época en la que el género aún gozaba de buena salud mediática y los videos musicales seguían siendo un gancho importante para atraer a nuevos fanáticos. En ese contexto, “Go With The Flow” fue la razón por la que me embarqué en un frenético viaje para descubrir la evolución sónica de la banda, desde el post-stoner del disco homónimo hasta el rock lleno de estilo de “Villians”. A continuación, las canciones de Queens Of The Stone Age que dejaron –y siguen dejando– una huella en esa ruta.

10°

The Evil Has Landed

Un riff atrapante, un coro lleno de fuerza y un cambio de ritmo al final que levanta a cualquiera. Pura onda y groove.

9°

Little Sister

El primer single de “Lullabies To Paralyze” (2005) jamás pierde su frescura; de hecho, es tan adictiva, que se puede escuchar varias veces seguidas sin mayor problema. Hit por donde se le mire.

8°

The Way You Used To Do

Un derroche de estilo soberbio, con un ritmo que se desenvuelve holgadamente entre lo vintage y lo moderno. A la pista de baile, damas y caballeros.

7°

Feel Good Hit Of The Summer

El soundtrack perfecto para la noche más reventada y delirante de tu vida ¡Y con el mismísimo metal god Rob Halford en los coros!

6°

Mexicola

Mazazo de primer nivel. Una pequeña muestra de que dónde fuego de Kyuss hubo, cenizas quedaron.

5°

You Think I Ain’t Worth A Dollar, But I Feel Like A Millionaire

La locura insana de la dupla Oliveri/Homme en su máxima expresión, la forma perfecta de empezar una obra maestra.

4°

A Song For The Dead

Una introducción bestial de batería al servicio de un track igual de monstruoso. Casi 6 minutos de energía furiosa, que se funden con la desgarradora interpretación del inigualable Mark Lenegan.

3°

First It Giveth

Tensa y magistralmente autodestructiva, el tercer corte de “Songs For The Deaf” (2002) emerge y destruye con la fuerza de un volcán. Todo lo que queremos en una buena canción de rock.

2°

My God Is The Sun

En “…Like Clockwork” (2016) Homme y compañía tomaron riesgos, pero igual tuvieron el gesto de regalarnos una de sus creaciones más vibrantes a punta de guitarras afiladas.

1°

Go With The Flow

A veces menos es más y “Go With The Flow” tiene el mérito de volar cualquier cabeza en sólo tres minutos y diez segundos. Además, ese sugerente y excelente video hace el resto del trabajo.

