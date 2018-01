Especial Lollapalooza Chile 2018: Royal Blood

Hay bandas que cambian la forma en que la gente habla o se viste, y eso conecta con el público. Agrupaciones como The Libertines, Arctic Monkeys o Franz Ferdinand modificaron el panorama musical inglés –y también mundial– de mediados de 2000 y le dieron una banda sonora a tiempos en que se sentía un vacío después de la caída de la música que lideró la última década del siglo XX. Los años avanzaron, las bandas fueron encontrando otros caminos, las tendencias mediáticas giraron hacia el pop o el R&B, y las guitarras se fueron apagando en las listas de éxitos, lo que nuevamente produjo un estancamiento que tenía a críticos y melómanos dando vuelta en círculos.

En ese contexto surge Royal Blood, una banda de rock con R mayúscula, de esas que suenan atronadoras, que son capaces de llenar un escenario a base de un bajo modificado con un octavador, además de diversos pedales, y una batería bestial. La gracia está en saber escoger bien los ingredientes, costumbre que debe venir del bagaje culinario del bajista y vocalista, Mike Kerr, quién alguna vez quiso ser chef. Sobre este punto, la otra parte del grupo, el baterista Ben Thatcher, le contó a la revista Spin que “Mike es un poco nerd en lo que tiene que ver con su sonido y le gusta mucho experimentar con diferentes amplificadores y pedales, por lo que dio con un cóctel de diferentes maneras de ocupar un bajo. Es muy simple, todo recae en la forma en que toca, desarrolló un estilo por sí mismo”.

Precisamente, ese aspecto es el que los hace tan atractivos: se perfilan como los grandes salvadores del rock, prescindiendo justamente de su elemento más característico. Es más, no planean sumar más integrantes y defienden su postura: “el hecho de ser un dúo nos obliga a ser mucho más creativos porque no podemos confiar en que otros llenarán el espacio, eso permite que Ben y yo improvisemos más porque todo depende de nosotros”, le contó Kerr a Guitar World. De todas formas, cualquiera cae de espaldas ante la potencia del directo de los ingleses. La mezcla de blues y garage sobre el escenario reúne todos los valores de crudeza y densidad que forman parte de un producto refrescante, a su vez deudor de otras grandes formaciones que curiosamente también prefieren el formato del binomio, como el caso de The White Stripes o The Black Keys.

Esa contundencia de sónica de los de Brighton despierta las esperanzas no sólo de los fanáticos, sino que también de una legión de músicos que los apoyan, entre los que se encuentra nada más ni nada menos que Jimmy Page, cuya manera visceral de tocar la guitarra y la potencia de las canciones de Led Zeppelin fueron una gran influencia desde el principio. Otro caso es el baterista de Arctic Monkeys, Matt Helden, quién usó una polera de la banda en la presentación de Glastonbury 2013, un diseño que crearon exclusivamente para él, ya que en esa época aún no contaban con merchandising oficial; de hecho, ni siquiera habían lanzado su primer disco. La fama meteórica del tándem también cruzó el Atlántico, una hazaña en la que muchos músicos de la isla naufragan, pero que el dúo logró sortear con holgura, ganándose el beneplácito de figuras tan influyentes dentro de la escena del país del norte como el mismísimo Lars Urlich, quien se subió a compartir escenario con ellos en San Francisco para despachar una versión de “Out Of The Black”, o Dave Grohl, quien les pidió en persona que fueran los teloneros de fechas seleccionadas del tour de Foo Fighters por Reino Unido, Canadá y Estados Unidos durante 2015.

Con una fama que va en ascenso entre los fanáticos y músicos de rock, y dos excelentes discos publicados hasta la fecha, el homónimo “Royal Blood” (2014) y su excelente continuación “How Did We Get So Dark?” (2017), podemos estar seguros que la poderosa pareja dará una clase monumental de potencia sobre el escenario de Lollapalooza Chile el sábado 17 de marzo, encabezando lo que de seguro será una de las mejores postales del evento. Pocas veces el público local ha tenido el privilegio de ver a una banda en su apogeo –un fenómeno que afortunadamente estamos viviendo cada vez más durante estos años, pero que antes no era para nada común–, por lo que esta es una oportunidad dorada para vivir en carne propia el vendaval de intensidad que Kerr y Thatcher se traen entre manos, un fenómeno que está en boca de todos y que le devolvió la relevancia al rock en el momento justo.