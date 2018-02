Especial Lollapalooza Chile 2018: Red Hot Chili Peppers

Nunca olvidaré el día que, haciendo zapping en el living de mi casa, me topé con un video de The White Stripes tocando “Black Math” en vivo. Me sentí impactado por el derroche de energía, los riffs, la puesta en escena y la apariencia de Jack y Meg White, era el primer descubrimiento que realizaba por mi cuenta. A mis cortos diez años en esa época, ya conocía algunos nombres de la música, especialmente por herencia de mis hermanos mayores, primos y otros familiares, pero encontrarse con algo así era una experiencia emocionante e intrigante al mismo tiempo. Mi vida había cambiado para siempre. Esa fue la puerta de entrada para llegar a otras bandas, como The Strokes, Beck y, por supuesto, Queens Of The Stone Age, a quienes descubrí luego de encontrarme con el video de “Go With The Flow”, en una de esas tantas tardes viendo televisión.

Gracias a una copia pirata de “Songs For The Deaf” (2002) que le compré a mi dealer musical del cibercafé que frecuentaba, pude adentrarme mucho más en la música de Homme y compañía, transformándome en un fan desde ese momento. He tenido la suerte de estar presente en todas sus visitas a Chile, y entre tanto setlist me fue difícil seleccionar estas diez canciones que, a mi criterio, no deberían faltar nunca. Aquí hay de todo un poco; desde los discos más antiguos, hasta los más recientes, QOTSA es una banda que ha estado en constante evolución, con su sonido desarrollándose en ascenso entre un disco y otro. Sin más preámbulos, estas son mis canciones favoritas de Queens Of The Stone Age:

10º

3’s & 7’s

Una canción sencilla, pero muy efectiva, con esos riffs que enganchan desde la primera escucha. Independiente de esos clichés obvios del género, aquí se da el espacio para que QOTSA demuestre que, antes que todo, es la banda que le dio el giro necesario al stoner rock, llevándolo al mainstream por su calidad más que por su estructura de fácil llegada al oyente.

9º

Another Love Song

A mi juicio, el mejor vestigio de todo lo dejado por Nick Olivieri, con una estructura que se atreve a incorporar melodías un poco más psicodélicas, previa a la clave sonora que la banda desarrollaría luego de la salida del bajista. Puede que para la mayoría sea una de las canciones “olvidables” de “Songs For The Deaf”, pero sin duda merece ser valorada, más de lo que pudo gozar en su momento.

8º

The Sky Is Fallin’

Guitarras potentes y líricas pesimistas, ambos apelativos fueron la descripción perfecta de QOTSA en su momento y, sin duda, esta canción refleja muy bien esas etiquetas. Este es el sonido de una banda que pasaba por su peak creativo, iniciando así un viaje hacia arriba en términos de desarrollo musical.

7º

In My Head

No sé el por qué, pero en esta canción siempre ha destacado el teclado que se oye de fondo. Quizás ese sea el elemento que le permita no sonar como una canción típica de rock alternativo. Esa es la magia de QOTSA: tocar lo que se les dé la gana sin dejar de ser ellos mismos.

6º

Make It Wit Chu

La sensualidad y calidez de esta canción la transformó de inmediato en una de mis favoritas, con esos jugueteos de la guitarra que entregan ese momento de pausa entre todo el caos que supone un show de QOTSA. A pesar de sentirse un poco extraña para su momento, envejeció muy bien junto a la banda, siendo una de las muestras más prematuras de su madurez compositiva con los años.

5º

I Appear Missing

Posiblemente la mejor canción del que, según este redactor, probablemente sea el disco mejor logrado de QOTSA a la fecha. La apuesta por alterar un poco su espectro musical trajo como resultado una de las composiciones más desgarradoras de la banda, con una narración in crescendo que la convierte en el momento más épico de “…Like Clockwork” (2013). Desesperanza, angustia y rabia se unen de una manera excepcional en esta verdadera obra maestra.

4º

Feet Don’t Fail Me

No hay disco que haya dividido más a los fans que “Villains” (2017), la última placa de QOTSA, pero lo cierto es que en esta canción se nota mucho la mano de Mark Ronson, generando una simbiosis perfecta entre el sonido característico de la banda y la refrescante intervención del productor. Los chicos malos también pueden bailar, y no hay necesidad de perder actitud o rudeza en el proceso.

3º

Go With The Flow

La canción con la que empezó todo para mí, con esa melodía que se queda en la cabeza desde el primer momento. A pesar de ser una de las canciones archiconocidas del grupo, no deja de aburrir con los años, siendo una de las favoritas eternamente. En el disco se cuela entre medio de puras composiciones tremendas, pero no pierde fuerza gracias a su efectividad. Melodías que te dejan ir con la corriente, sintiendo cada nota de esas furiosas guitarras.

2º

Song For The Deaf

Destructora, avasalladora e implacable: aquí tenemos potencia en su máximo esplendor, con cada instrumento en llamas y esas escalas en la guitarra que ponen los pelos de punta. La cúspide creativa y sonora presente en el disco del mismo nombre encuentra su norte con esta canción, una de las composiciones más aterradoras y oscuras de la banda.

1º

The Fun Machine Took A Shit & Died

Si hay una canción que exponga todo lo que es QOTSA, es esta. En sus más de seis minutos de duración, encontramos una variedad de sonidos y formas que la transforma en una composición muy completa, llena de matices y con un vertiginoso camino de múltiples curvas. Punto aparte para la exquisita manera en la que suena en vivo, donde se justifica absolutamente el papel de Dean Fertita, el arma secreta de la banda, quien aporta las atmósferas necesarias de oscuridad y locura que representa este track.

Queens Of The Stone Age se presentará en Chile el próximo 21 de febrero en Movistar Arena. Más información, AQUÍ.

