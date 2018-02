Especial Lollapalooza Chile 2018: LCD Soundsystem

Es imposible hablar del resurgimiento del dance punk sin mencionar a LCD Soundsystem, ese estilo que no daba necesariamente ganas de romperlo todo y a todos, sino que de ir con el ritmo y simplemente bailar o moverse como uno quisiera. Usando la misma lógica compositiva, pero con elementos actualizados, el proyecto de James Murphy supo darle nuevos bríos a la escena neoyorkina, que brillaba por el también resurgimiento del garage rock, y recordarles que en un momento de la historia de la ciudad existía Suicide, una banda que en los setenta se quedó únicamente con vocalista y programador de beats, y con sólo eso dejó un disco seminal. También hizo notar que en varios lugares del mundo existía el house y que no todo era guitarras en la música, y que no estaba mal poner las mismas sobre un beat y que la gente lo baile.

Como LCD Soundsystem no tenía una plataforma de difusión que los apoyara, crearon la suya propia: DFA Records, de la que han salido artistas como The Rapture, Holy Ghost!, Hercules And Love Affaire o los propios LCD Soundsystem, quienes publicaron un seguidilla de singles (“Losing My Edge”, “Give It Up”, “Yeah”, entre otros), hasta que en 2005 editaron su primer álbum homónimo y la aceptación fue inmediata, siendo nominados a los Grammy de ese año y recibieron críticas mayormente positivas. Su segundo álbum, “Sound Of Silver” (2007), siguió pavimentando el camino con singles como “Nort American Scum” o “All Your Friends”, que incluso tuvo su propio lanzamiento, en el que figuraron versiones del mítico John Cale o los escoceses Franz Ferdinand, allanando así su prestigio en la escena.

“This Is Happening” (2010) marcó un nuevo hito en la carrera de la banda, siendo universalmente aclamado, aunque fue en menor medida opacado por su previa filtración, por la que incluso Murphy se puso de rodillas frente al público en uno de sus shows pidiéndole a su audiencia que no compartiera la filtración. Con todo, la filtración se hizo igual, aunque no impidió que el álbum recibiera críticas ampliamente buenas. Poco después de eso, Murphy inusitadamente anunciaba la disolución de la banda y un concierto final en el Madison Square Garden, donde tuvieron de invitados a Arcade Fire y Reggie Watts, todo esto y la previa de este fue registrado en el documental “Shut Up And Play The Hits” (Dylan Southern, 2012).

Como el hype vende y Murphy sabía que había sembrado críticas altamente positivas con los tres discos que LCD Soundsystem había editado hasta entonces, la tensión y el misterio rondaron el supuesto término de la banda, ya que –por lo que ahora sabemos– sólo fue un hiato, y en la Navidad de 2015 la banda publicó su primer single en 5 años, “Christmas Will Break Your Heart”, el cual sólo aumentó la duda, que finalmente se resolvió con el anuncio de una reunión en 2016.

Se pasearon por festivales y shows masivos, hasta que decidieron parar para grabar lo que sería su álbum de regreso, “American Dream” (2017), el que los trae nuevamente a Chile luego de su show en el Teatro Caupolicán en 2011, para esta vez recalar y protagonizar la versión 2018 del festival Lollapalooza Chile. LCD Soundsystem tiene y tendrá por siempre el cartel de haber revivido el movimiento del punk bailable, ese que Gang Of Four o The Pop Group practicaron, y que hoy regresa a nuestro país en calidad de artista destacado.