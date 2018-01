Especial Lollapalooza Chile 2018: David Byrne

Desde 2012 que el equipo musical de HumoNegro ha venido jugándosela con los mejores discos del año. Parece una tarea sencilla, dada la cantidad de listas que pululan en internet, algunas muy valorables como otras de sospechosa calidad y procedencia, pero no lo es. Disfrutamos mucho seleccionando los mejores discos del año, eso es irrefutable, pero es difícil por la cantidad de lanzamientos que aparecen cada día.

Nos gusta la lista de discos que generamos cada año, más que nada por cómo la hacemos: es un proceso que comienza el 9 de diciembre de 2016 y termina en el 7 de diciembre de este año, involucra a todo el equipo y además es el resultado de gustos subjetivos pasados por una fórmula objetiva. Por supuesto que tiene sus limitantes, como todo ranking: no involucramos EPs, compilatorios, ni material en vivo, ni de covers o reversiones, sólo LPs oficiales lanzados en el año.

Tampoco segregamos por género, evaluamos la calidad de cada disco por su propia valía y como aporte al mundo musical; tampoco entramos en comparaciones con discos pasados de un mismo artista; y aunque cada placa tiene un número en esta lista, valoramos más su conjunto que sus individualidades (de hecho, en esta ocasión los primeros diez lugares se diferenciaron sólo por centésimas en su puntaje). Por supuesto, quienes están más arriba en el ranking han generado un mayor consenso en el equipo, sin embargo, acá no hay algo premeditado para que salga tal o cual artista en los primeros lugares, sino que –como se explicó anteriormente– es el resultado de la visión individual de 11 personas aunado en un todo final.

Como siempre, no hay discos chilenos en esta lista porque a aquellos los destacamos en ESTE ARTÍCULO.

Si quieres ir escuchando los discos, hay enlaces en el nombre del artista y en la portada que llevan a streamings gratuitos, y la mayoría también con la reseña que escribimos durante el año.

50°

Veteranos del rock alternativo, del punk en su etapa más temprana, Wire se ha posicionado como uno de los grupos más vanguardistas de la escena. “Silver/Lead”, su decimosexta producción en cuatro décadas, es la muestra fehaciente de la experticia que estos británicos han acumulado al reformular y adaptar su sonido a un panorama musical tan mutable como impredecible, facultad que, lejos de despojar a esta banda de su sello atmosférico característico, le proporciona una herramienta adicional, pues cada pieza de esta obra despide una estela etérea, una especie de narración cósmica intensificada por sutiles detalles que hacen de este un disco sólido y bien estructurado.

49°

Una experiencia épica. Eso es lo que esta banda norteamericana de post-metal ha venido proponiendo y entregando satisfactoriamente desde su debut oficial en 2009, cuando decidieron emprender un viaje temático que no tardaría en transformarse en una trilogía conceptual. Una eficaz combinación entre pletóricas texturas sonoras y letras reflexivas que hablan sobre la trascendencia de la vida después de la muerte. Esta es, precisamente, la tercera pieza de este rompecabezas; un álbum donde la versatilidad de la voz de su vocalista, Joseph E. Martínez, se comporta como el perfecto conductor de una artillería instrumental tan hipnótica como vertiginosa.

48°

Intensidad emotiva. El disco “La Síntesis O’Konor” es una obra rebosante de vitalidad; es un disco para saltar, para gritarlo, para llorarlo y para sufrirlo. Los integrantes Niño Elefante, Santiago Motorizado, Doctora Muerte, Pantro Puto y Chatrán Chatrán probablemente hayan hecho el mejor disco de lo que va de su carrera y se lo han hecho saber a todo Latinoamérica. Los temas que recorren el álbum van desde la identidad personal y el amor, al fracaso y la depresión, en un conjunto de melodías inolvidables. Con “La Síntesis O’Konor”, Él Mató A Un Policía Motorizado ha logrado encarnar un sonido indie de la más alta calidad y, tarea difícil, de la más alta autenticidad.

47°

Si se pudiera definir la música realizada por Archy Ivan Marshall, se podría decir que hablamos de una especie de jazz trasnochado con leves pinceladas de hip hop. Si a lo anterior le sumamos su particular timbre vocal, nos termina entregando unas piezas lo-fi solapadas de gran calidad. Por momentos enérgico, en otros introspectivo, su tercer disco –el que parece la banda sonora idónea tanto para primaverales atardeceres como para invernales desvelos llenos de melancolía– consolida la incipiente pero fructífera carrera del cantautor inglés, quien ya empieza a coronarse como un verdadero monarca de la música alternativa de la gran isla europea.

46°

Con una de las discografías más abultadas dentro del mundo de la música, Depeche Mode ha enarbolado a la electrónica como su bandera de lucha, convirtiéndola en un sello de identidad. “Spirit” viene a complementar esa gran biblioteca sonora con texturas musicales elegantes y envolventes, todo ello adornado por la prolífica voz de Gahan. La creatividad lírica y expresiva de la banda se vuelca y plasma de comienzo a fin en “Spirit”, volviéndose un disco que captura desde lo sensorial y lo emocional. Del trabajo de los británicos emana una genuina sensación de madurez, mezclada con la legitimidad propia del verdadero cancerbero de la electrónica en el siglo XXI.

45°

Trivium es la prueba viva de la perseverancia. Con un extenso recorrido en el cuerpo y un buen puñado de discos bajo el brazo, “The Sin And The Sentence” viene a aplicar todo lo aprendido y a engendrar uno de los mejores trabajos de la banda. El cuidado por cada detalle de las guitarras propone un metalcore con un tono pulcro, cuyo brillo no esconde los reiterados guiños al heavy metal de corte más melódico. La voz de su frontman, Matt Heafy, es otro punto a favor de la placa, paseándose por variados matices de intensidad que denotan su buen pasar. “The Sin And The Sentence” es un álbum prolijo que no hace más que augurar un futuro prometedor para la banda de Orlando.

44°

Como solista o como integrante de agrupaciones musicales, Mark Lanegan ha navegado por el extenso océano del rock alternativo destacando por su amplia experiencia en la composición, ejecución y producción musical. “Gargoyle” es el resultado de esa irreprochable trayectoria, y en él se deja entrever un esfuerzo por construir una atmósfera sonora oscura y decadente, todo adornado por una cancina voz de Lanegan, pero una que deslumbra por la coherencia con el concepto general del disco. La ajustada instrumentación y electrificación se oye en las diez composiciones que ciertamente transmiten la seguridad y seriedad con la que Lanegan acomete el acto de la creación artística.

43°

Primus, a esta altura del siglo, es una verdadera institución musical que nunca ha postergado una idea por intentar agradar a la crítica. En “The Desaturating Seven” tenemos otra apuesta por una estructuración conceptual del disco. Aparecen en él ritmos disonantes cargados de funk y retoques de metal, junto a una interesante apuesta por la experimentación instrumental en canciones que van in crescendo en intensidad y texturas. En tan sólo siete composiciones, Primus demuestra todo su virtuosismo a la hora de elaborar atmósferas musicales complejas y edificantes. Nadie, después de oír este trabajo, podría aducir un estancamiento en su creatividad artística.

42°

Con músicos de primera línea del rock progresivo, la banda O.R.k. muestra en “Soul Of An Octopus” más que una habilidad técnica desbordante: una sobriedad estética digna de escuchar. A veces resuenan influencias de Porcupine Tree, de Tool, otras las de King Crimson y del folk, se conjugan fórmulas conocidas del género junto a elementos experimentales de la manera más diestra, con una exactitud profesional y una producción con un tacto estético impecable. En términos generales, es un disco que recoge lo mejor de lo clásico del progresivo junto a la elaboración de elementos de vanguardia que, sin duda, da luces acerca del porvenir del género.

41°

Acoples, distorsión y estridencia; noise rock puro y crudo. Así es como este trío ha logrado cimentar una sólida carrera, encontrando un punto de consolidación sonora de la mano de este tercer álbum, el que cuenta con la producción de nada más ni nada menos que de ese baluarte del rock alternativo que es Steve Albini. Y es que era cuestión de tiempo para que METZ llamara su atención, pues, como orgullosos herederos de todo el legendario sonido de Seattle de finales de los 80, con “Strange Peace” estos canadienses dan cátedra de cómo componer un rock visceral que remueve la totalidad de nuestras entrañas a punta de descargas eléctricas y verdaderos cataclismos sónicos.

40°

No se requiere de un entendimiento tan profundo para descifrar la fórmula de The War On Drugs: su modelo se desarrolla sobre una base aprendida de estandartes del rock americano, como Bruce Springsteen o Neil Young. Bajo esa premisa, el proyecto del siempre creativo Adam Granduciel arremete con una obra sólida, íntima y detallista, desentrañando las claves de ese denominado dad rock para darles frescura, brillantez y un sello propio que no necesita caer en plagios o lugares comunes. Con un trabajo tan bueno como sus anteriores, Granduciel vuelve a demostrar su talento en la producción, llevándonos por un constante viaje de emociones y experiencias personales.

39°

Al escuchar el presente de Ulver, cuesta creer que los orígenes de la agrupación se alojan en el black metal. Hace varios años ya que los noruegos tomaron un giro radical, dirigiendo sus inquietudes hacia lo electrónico y lo atmosférico. Sin dejar de lado el interés por las sonoridades oscuras, “The Assassination Of Julius Caesar” viene a marcar su metamorfosis más reciente, ofreciendo una placa cargada al synthpop y evidenciando el talento que tienen para visitar estilos sin sonar forzados. Causa sorpresa escuchar un disco con tanta cercanía a lo bailable e intencionalidad pop, dejando en claro que lo único permanente en Ulver es el espíritu ecléctico.

38°

Cuando se busca construir el presente, a veces es necesario recurrir al pasado, por lo que Sepultura decidió buscar esos agresivos riffs de los viejos tiempos para incorporarlos a la actual vereda sonora que recorren en esta renovada etapa de su carrera. Sin mediar en el prejuicio obligado de que toda banda sin sus integrantes originales no siempre hará el mejor de los trabajos, los brasileños optaron por seguir mirando al futuro, alimentando a una bestia que parece estar poco preocupada de sí su rugido es o no tan fuerte como antaño, sino más bien se conforma con seguir estando ahí, vigente sin la necesidad de recurrir a antiguas técnicas de auto revisión.

37°

Si se puede destacar algún disco por su contenido político, ese reconocimiento se lo lleva el nuevo trabajo de Algiers, quienes de la mano de una rupturista propuesta sonora plantean un férreo discurso contra el renacer de los movimientos ultra conservadores. Experimental por donde se le mire, “The Underside Of Power” combina excelentemente una diversidad de géneros, dentro de los que encontramos post punk, soul, trip hop, no wave y góspel. Pese a lo disímil de estos ritmos, la combinatoria nos entrega como resultado un producto sublime, en donde cada canción cautiva por la naturalidad y fluidez con la que se expone el contenido, tanto lírico como sonoro.

36°

El segundo LP del proyecto de Michelle Zauner destila versatilidad e intención. Habla del espacio exterior como oportunidad de sanar y escapar, pero a la vez se concentra demasiado en lo que pasa en la Tierra y cómo duele. En ambos casos, trenzados hasta que se hacen uno en la variedad de estilos que mueven al disco, queda claro que hay decepciones a la vuelta de la esquina disfrazadas de hermosas melodías, un poco de noise y bastante de honestidad. Otro valor del álbum es que, pese a narrar episodios profundamente imperfectos y con fuerza, mantiene un control preciso de todo, otorgando una sensación de seguridad que pocas veces se alcanza con música así de devastadora.

35°

Definitivamente no hay vuelta atrás. Si bien, desde el primer día de su aventura en solitario, el mayor de los Gallagher dejó claro que no pretendía revivir el legado de Oasis, “Who Built The Moon?” es la prueba indiscutible de que Noel evolucionó. Esto es precisamente mirar hacia delante, lanzarse al vacío y salirse con la suya, todo en poco más de cuarenta minutos. Mientras Liam sigue insistentemente mirando hacia The Beatles y los sesenta, las musas que rodean a Noel en este tercer álbum recogen sonidos anclados en el glam, góspel y rock espacial, para lograr dar vida a una provocadora fiesta cargada de beats bailables. Sólo queda pararse y aplaudir.

34°

En este disco se encapsulan fantasías antiguas y se funden con un sonido contemporáneo. Melodías que llegan a lo onírico, juegos de voces futuristas y sintetizadores lo-fi son parte de “The Weather”, un disco que rescata la fluorescencia de la ciencia ficción de los setenta y ochenta. Pond logra un sonido que, en términos generales, podemos encapsular dentro del pop o de un rock más bien mesurado, con ritmos electrónicos y psicodélicos que se ejecutan de manera habilidosa y creativa. El resultado es evidente: un sonido orgánico que recupera un melodías del pasado para volverlo una síntesis fresca al frenesí post-futurista que es nuestro año 2017.

33°

En estos tiempos, el acto de interpretar ha perdido valor e incluso se castiga a quien no crea sus propias canciones. A Charlotte siempre se le reclamó eso, con colaboradores como Beck o Jarvis Cocker, pero se pasaba por alto su vocación musical. Su tono susurrante y delicado, invita e intriga, y en su primer álbum en siete años esto queda de manifiesto. Además, ella escribe la mayoría de las letras del disco, impulsada por las muertes de Serge, su padre, y Katy Barry, su hermana, mezcladas por la adicción al alcohol, lo que dotó de ira y pena al disco que, entre tenebroso y bello, empuja a la reflexión y a escuchar, en ese atractivo borde del límite entre vida y muerte.

32°

Si bien el death metal melódico no goza de la misma relevancia que tuvo a comienzos de milenio, también es cierto que el último trabajo de estos finlandeses suena inspirado y con la misma energía de aquellos días. La banda nunca ha escatimado en recursos para enriquecer sus canciones y esta oportunidad no es la excepción, porque temas como “Into The Dark” o “In Torment” despliegan toda la cosmovisión de la música extrema que el grupo posee, creando una mixtura exquisita entre los azotes propios del death y los arreglos orquestales, edificando una muralla de sonidos que le otorga grandilocuencia y que los ubica en la vanguardia del estilo, del cual son uno de los pioneros.

31°

Esta nueva entrega de Robert Plant toma los elementos explorados en “Lullaby And… The Ceaseless Roar” (2014) y los mejora para demostrarnos que la vigencia y la musicalidad no tienen edad. La mezcla entre lo africano, lo oriental y su omnipresente ethos blusero que es parte de su ADN, despliega lo mejor de varios mundos con un sonido vibrante, original y sorprendente, capaz de vestir distintos ropajes pasando por el folk y la electrónica en partes iguales, envolviéndolo en un manto de atemporalidad que refresca el espíritu. “Carry Fire” es una muestra de cómo la madurez y la sofisticación pueden ser tan estremecedoras como el trueno más devastador del martillo de los dioses.

30°

Experimentación sonora de primer nivel. En su última entrega, la argentina conjuga elementos de la electrónica, el folk y el trip hop junto a elementos del jazz y ritmos étnicos. El resultado es uno de los álbumes más interesantes del año en la música latinoamericana. En “Halo” se puede escuchar el despliegue del genio creativo de Juana Molina, tanto en melodías hábiles, como en “Cosoco”, y piezas misteriosas, como en “Paraguaya”, sin dejar de lado una emotividad profunda que se muestra en canciones como “Cálculos y Oráculos”. “Halo” es un disco brillante, difícil de encasillar, y parece que en eso mismo yace su principal virtud.

29°

Sin ser precisamente el disco más brillante de su carrera, Spoon logra facturar otro trabajo de gran calidad. La novena entrega de la banda de Austin pasea tranquilamente entre lo bailable, lo atmosférico y lo sintético, con una combinación siempre interesante de psicodelia, post-punk y hasta algo de jazz y dub, confeccionada a base de guitarras urgentes, sintetizadores futuristas, un gran sentido del ritmo y buenas letras. “Hot Thoughts” demuestra que la consistencia y la innovación son valores intransables para los comandados por Britt Daniel, aunque a estas alturas no tengan que demostrarle nada a nadie: su sólida discografía es argumento suficiente.

28°

Descontando la ópera “Ça Ira” (2005), tuvimos que esperar 25 años para que Waters nos regalara un disco brillante, donde el sonido de su banda madre se hace presente al son de los convulsionados tiempos que corren. Armado con un puñado de canciones que fácilmente podrían calzar en cualquiera de las obras que lo hicieron gigante en los años 70, en “Is This The Life We Really Want?” el bajista se adueña con sana nostalgia de la esencia de Pink Floyd que siempre le fue tan propia, y dosifica los elementos de manera perfecta para que el resultado no parezca un tributo forzado. Ladrillo a ladrillo, Roger Waters refuerza su legado con la que bien podría ser su obra decisiva.

27°

Anne Erine Clark es una artista que sabe reinventarse constantemente en cada una de sus entregas. Siempre bajo una vanguardista comprensión sobre lo que es y cómo debe ser la música pop, este nuevo lanzamiento da un paso adelante en su incesante y experimental búsqueda. Más cercana que nunca a los ritmos electrónicos, el disco logra generar una particular comunión entre su característico modo de tocar la guitarra y las cibernéticas emulaciones generada por los sintetizadores. Bajo esta serie de logaritmos, más allá del látex y el neón, MASSEDUCTION es un álbum tan futurista como vintage, combinación solo posible gracias a la genialidad de St. Vincent.

26°

En menos de una década, los estadounidenses de The Contortionist alcanzaron el reconocimiento de la escena del metal progresivo mundial gracias a una propuesta que, si bien partió ligada a sonidos más duros y cercanos a lo que majaderamente hacían muchos de sus coetáneos, hoy mutó hacia un estilo único y sobresaliente, donde abundan las sutilezas y el enfoque melódico predomina de manera asertiva. La canción homónima, “The Center” o “Return To Earth” dejaron atrás cualquier comparación odiosa y continúan el sendero trazado en el excelente “Language” de 2014; un camino que pocos se han atrevido a recorrer, pero que ofrece una recompensa superior, como lo es trascender.

25°

La audacia es un recurso perdido a ratos en la música actual, y por eso es que la valentía de la reinvención es algo digno de celebrar con su mero esbozo. The Horrors hace todo lo anterior y mucho más en su quinto disco, el excelente “V”, que en vez de cambiarlo todo, realiza una actualización a los códigos ya utilizados. La oscuridad y lo gótico se quedan, pero en vez de guitarras y ritmos crudos, las melodías y pulsos más cercanos a la electrónica ochentera se toman el registro. Hay valentía y sentido de la identidad, la que se refuerza a través del cambio, debido a que la banda inglesa se mueve con soltura y fuerza en terrenos que le parecían ajenos.

24°

Cuarto disco del cuarteto de Detroit y siguen sin dar ninguna señal que haga pensar que están perdiendo tensión. En esta oportunidad Joe Casey nos obliga a transitar por un paisaje árido y desolador (mucho más familiar de lo que quisiéramos), que nos empuja a mirar de frente demonios e incertezas que apuntan a cada uno de nosotros, tanto en lo individual como en lo comunitario. Musicalmente la banda funciona perfecta para acompañar el duro viaje en el que nos vemos envueltos, sencillos, pero contundentes y arrolladores como siempre, dejando muy pocos espacios para ganchos de corte radial. No se trata de un disco fácil de seguir, pero sin duda es uno de esos necesarios.

23°

Desde Liverpool con amor. Anathema ha experimentado un largo proceso de metamorfosis que pareciera estar llegando a su fin. Muy atrás quedó aquella época en la que el death doom metal era el eje central de su flujo compositivo. La incorporación de elementos electrónicos, jazz, pop y prog a su base instrumental, ha hecho mucho más explícito el refinamiento de su técnica e inventiva. Un sonido sosegado, elegante y melancólico a la vez que reverberante, es el resultado de este sincretismo, en el que la dulcísima y evanescente voz de Lee Douglas termina por aportar una cuota de solemnidad a cada pieza en la que participa. Un trabajo tan conmovedor como estimulante.

22°

Gozan del reconocimiento desde su primer disco del año 2009, gracias a la forma elegante y soberbia en que mezclan metal, progresivo y otros elementos para construir su propuesta. “Malina” es la cúspide del proceso creativo que han experimentado desde su génesis y que pareciera no tener techo, porque las expectativas frente a lo que harán en el futuro son más que alentadoras, debido a la contundencia de cortes como “Captive” o “Leashes”, donde la pericia y el talento de la banda quedan expuestos, sobre todo de Einar Solberg, quien ahora solo usó un registro de voz limpio, aumentando el atractivo de la obra y su alcance, pensando en llegar a una mayor audiencia.

21°

Lúcido y directo. En menos de cuarenta minutos, Ty Segall vuelve a moverse con éxito por ese peligroso terreno que mezcla revisionismo descarado y transgresión personal. En su noveno álbum de estudio, el californiano recoge influencias que van desde el glitter de Marc Bolan al rock pop psicodélico de The Kinks y Lennon, pasando por viscerales momentos de hard y garage rock. Se trata de una entrega compacta y, al mismo tiempo, llena de matices, alcanzando finalmente esa claridad que otras veces ha sido tan esquiva para el cantautor. Sin duda, uno de sus mejores trabajos, ideal para aquellos que hasta hoy no se han dejado seducir por este embajador del rock de guitarras.

20°

Con temas que bordean los diez minutos, siempre revestidos por largos pasajes instrumentales que nos sumergen en un variado mundo de enérgicos jams y riffs, este trío de Boston ha sabido redefinir a su antojo los límites dentro de su género. Con una exquisita e innovadora propuesta, tan agresiva como lisérgica, que incorpora elementos del rock progresivo a las densas atmósferas del doom metal y el stoner rock, Elder nos hace viajar a través de una diversa geografía de paisajes sonoros, mientras la lírica esboza un cuestionamiento sobre lo que es realmente verdadero en este efímero mundo.

19°

Grohl y sus muchachos lo hicieron de nuevo. Después de “Sonic Highways” (2014) parecía que la banda volvía a perder el rumbo. Bastó, sin embargo, con anunciar que harían un álbum que iba a sonar como “Motörhead tocando el Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band” para que todos quisiéramos, al menos, volver a creer en los Foo. Concentrados esta vez (por fin) en lo estrictamente musical, el conjunto logra facturar un disco potente, coherente e interesante como propuesta sonora, lleno de guiños a la época dorada del rock. Para los amantes del cuarteto de Liverpool, un deleite, ya que están por toda la placa; para los seguidores del ex Nirvana, definitivamente un gusto.

18°

No es necesario ser explícito cuando todo el mensaje está ahí, latente y expuesto, y Run The Jewels lo supo muy bien con su tercer larga duración. La dupla asesina compuesta por El-P y Killer Mike se despacha un álbum agresivo, uno que dispara hacia todos lados, orquestando un relato que critica el caos político que se vive en el mundo por estos días, y generando una previa al inminente apocalipsis social que se asoma con fuerza. Sin dejarse capturar, los raperos desarrollan un disco hostil, genuino y, sobre todo, muy urgente, con los parámetros necesarios para contraatacar líricamente a las esferas de poder, esas que tanto abusan de nosotros de manera cotidiana.

17°

Mogwai nos hace sentir en carne propia la fusión entre lo retro y el avant-garde. La banda, que sin duda alguna es uno de los principales referentes del post-rock, nos entrega un trabajo ubicado entre el caos, la calma y el viaje astral. “Every Country’s Sun” es una profusión de sonidos donde temas estridentes, como “Battered At A Scramble”, contrastan de manera elegante con tracks como “Coolverine”, y encuentran el equilibrio en composiciones melancólicas que explotan en melodías vibrantes, como la homónima “Every Country’s Sun”. Una muestra de vaivenes sonoros en que la estridencia rockera de Mogwai se conjuga con elementos clásicos del krautrock.

16°

La enorme variedad de influencias musicales presentes en la vida artística de los canadienses es un ademán que recurrentemente aparece en sus producciones. Junto a ello, la teatralidad y la elegancia de sus composiciones da cuenta de un esfuerzo colectivo por renovar viejos estandartes del rock, sin volverlos lugares comunes o simplemente arruinarlos. “Luciferian Towers” deslumbra al capturar los sentidos a través de composiciones épicas y enigmáticas, que crecen y se desarrollan con naturalidad. Atrevimiento, densidad instrumental, paisajes musicales y creatividad, definen por completo este trabajo que ciertamente viene a renovar una acaudalada trayectoria discográfica.

15°

Haber utilizado tan intensamente los medios de comunicación antes del lanzamiento de este trabajo, ciertamente tuvo sus beneficios, aunque no dejaba de ser una arriesgada jugada si es que algo, por mínimo que fuera, salía mal. “I See You” es una apuesta indie que entremezcla la teatralidad vocal de Romy, la intensidad tonal de la electrónica de Jamie, y los ajustados arreglos instrumentales de Oliver Sim. Este es un trabajo teatral y directo, reposado en la melodía, pero directo en la lírica. La mayor virtud de “I See You” es la atmósfera conceptual que sus sonidos construyen, transformándose en una producción elegante y fielmente ajustada a su género y origen.

14°

Converge no sólo se dedicó a la nostalgia durante este año. Junto con lanzar un álbum en vivo que conmemora el aniversario de su afamado “Jane Doe” (2001), “The Dusk In Us” es la propuesta más reciente de la banda, donde su fórmula caótica e iracunda continúa remeciendo el panorama contemporáneo del hardcore. Como es habitual, Kurt Ballou es quien produce el imaginario instrumental de la banda, proporcionando pasajes tanto lentos como veloces, cargados de la intensidad brutal y disonante tan propia de los de Salem. Junto al grito desgarrador de Jacob Bannon, Converge sigue cargado de una potencia visceral que no ha dejado de deslumbrar desde comienzos de siglo.

13°

La esencia oscura de la música de The National se reafirma a cada paso que avanzan. En un par de meses los norteamericanos fueron capaces de crear un disco elegante, adecuadamente calibrado en la instrumentación y arreglos, con líricas potentes que se sumergen en las más grandes batallas de la humanidad en la actualidad. Como quienes saben reelaborar sus influencias musicales, The National ha demostrado una gran capacidad de reinvención en el mismo terreno explorado, pues, sonando distinto en cada disco, podríamos reconocer y asociar cualquier canción de este trabajo a los oriundos de Ohio. Desgarrador, pero luminosamente creativo, son los conceptos que definen a esta placa.

12°

En el universo del progressive y post rock, y durante la última década, ha germinado una cantidad importante de bandas que ha logrado hacerse un espacio en la escena. Sin embargo, cuando aparece Soen con su prestigiosa alineación de miembros (Opeth, Testament, Sadus), un cúmulo de expectativas –no mal fundadas– asomaron esperando encontrar lo que precisamente se exhibe en este disco. “Lykaia” es un trance en sí, uno que invita y que magnetiza a través de una fórmula versátil y de una evidente belleza compositiva, donde lo impetuoso y parsimonioso se halla en la misma medida. Un trabajo sobrio que, exento de aparatosidad, logra brillar por sí solo.

11°

Hace años que Mastodon se posicionó como uno de los grandes nombres del metal contemporáneo, y este nuevo disco es sólo una prueba más de ello. Tras sufrir la pérdida de seres queridos en manos del cáncer, lo que se planteó como un ejercicio terapéutico terminó siendo una de las más grandes producciones dentro del catálogo de la banda. Con un magnifico uso de las capacidades vocales de sus integrantes, quienes trabajan entonaciones mucho más melódicas, la agrupación vuelve a pulverizar tímpanos sin abandonar su tradicional sonido lleno de brutalidad, velocidad y complejidad técnica. Tan progresivo como duro, “Emperor Of Sand” es sin duda uno de los grandes lanzamientos de 2017.

10°

La agrupación que une nuevamente a Patton y a Lombardo, despliega un nivel de brutalidad amenazante en un viaje de 28 minutos, capaz de destruir todo a su paso. Lejos de la faceta avant-garde explorada en Fantômas, esta nueva apuesta se basa en la mezcla de hardcore punk y thrash metal que avanza de manera apabullante con la fuerza de un huracán entre chillidos, sonidos guturales y un amplio espectro de voces que incluso abren paso a lo melódico, parte de la elasticidad del hombre de Faith No More. Más que un supergrupo, Dead Cross es un interesante estallido de caos y bestialidad en perfecto estado de gracia, demostrando que sus componentes están en mejor forma que nunca.

9°

Luego de los excelentes resultados de “The Best Day” (2014), Thurston Moore parece ratificar el hallazgo de una segunda vida después de Sonic Youth, entregando un álbum lleno de matices y con un claro enfoque en riffs impregnados de un carácter volátil e hipnotizante. Gracias a la compañía de una alineación de lujo con Debbie Googe, Steve Shelley y James Sedwards, con “Rock N Roll Consciousness” Moore entrega un trabajo que no presenta mucha evolución en materia sonora, pero sí en términos de concepto y forma, estructurando una atrevida liberación de toda la creatividad encerrada en su mente, musicalizada de manera sólida y concisa, sin mayores pretensiones.

8°

¿Cómo se rearma un alma tras quedar destruida? ¿Cómo reenfocarse en lo interno tras una tragedia? Björk crea un mundo nuevo, autopoético, desde su perspectiva del amor y de la convergencia humana. Se alía a Arca para producir este disco y, en vez de seguir un trayecto celestial –como hizo después de “Volta” (2007)–, se decide a resignificar lo terrenal. Carne, cuerpo o relaciones ya no son lo mismo para ella y se dedica, en parte de sus canciones más densas a la fecha, a su reconstrucción completa. Paradigmático es el uso de flautas, instrumento que, tal como la voz, depende de la respiración, uno de los resabios de la vida en plenitud, que es lo que celebra Björk.

7°

A pesar de prometer un largo adiós, la espera fue breve para volver a tener noticias de LCD Soundsystem. Luego de anunciar su despedida, la que quedó registrada en un show en vivo grabado en el Madison Square Garden, fue cosa de seis años para que James Murphy volviera a ponerle ruedas a su proyecto musical y publicar el cuarto álbum de la banda, ofreciéndonos la fórmula a la que ya nos tiene acostumbrados: colgarse de variantes más bailables del new wave y el post punk al ritmo de sintetizadores, y adhiriendo alguna referencia al krautrock. “American Dream” es un retorno triunfal, demostrando que LCD Soundsystem aún conserva la capacidad de sonar fresco.

6°

Luego de la obra maestra que fue “To Pimp A Butterfly” en 2015, K-Dot adopta el alias de Kung Fu Kenny para entregar un álbum lleno de abrasivas rimas e imparable ritmo, pasando por sus raíces, su camino al estrellato y su estatus como referente del hip hop. En “DAMN.”, la naturaleza narrativa de su álbum anterior pasa a segundo plano, centrándose en lo que funciona como una muy buena colección de canciones, siguiendo un hilo conductor sin caer en los parámetros preestablecidos de un disco conceptual. Con invitados de lujo, como Rihanna o U2, Kendrick Lamar demuestra su capacidad para crear hits instantáneos, sin mermar la calidad tanto lírica como musical de su obra.

5°

La oscuridad es un territorio vasto lleno de matices. Desde la publicación de “Abyss” (2015), Chelsea Wolfe se ha dispuesto a explorar este universo, transmutándolo y pariendo a una criatura híbrida, la que no teme en cruzarse con el metal de corte más letárgico, como el sludge o el doom. Quien comenzó su carrera dentro del darkwave, ahora vuelve a reafirmar su curiosidad por mutar sonoridades e inmiscuirse en ritmos más toscos, construyendo así un imaginario lleno de capas de sonido y voces etéreas con una lírica sombría. Valiéndose de una impronta de clásicos de la estética gótica, Wolfe logra abrir su propio sendero sombrío a pasos firmes.

4°

Las sombras y las siluetas difusas a veces expresan mucho más que las palabras claras pero vacías. Es en los márgenes del significado donde Greg Dulli mueve con más experticia sus líricas, y donde The Afghan Whigs también alcanza una mayor relevancia. Entre el dolor y la lujuria, entre la duda y la certeza, “In Spades” conforma un paseo por la mente de Dulli, más maduro que nunca, y con la claridad para aceptar que se desconocen cosas, y que eso está bien, que ser sabelotodo no es siempre lo mejor. Ante las preguntas sobre la vida y la muerte -su guitarrista Dave Rosser murió poco después de lanzado el álbum-, la banda responde con uno de sus mejores trabajos.

3°

Despojándose de toda complejidad, la gran figura del rock progresivo actual ofrece un disco fresco, luminoso y lleno de melodías que sorprenden por su ductilidad y gancho en cortes como “Permanating” o “The Same Asylum As Before”, los mejores ejemplos de que el inglés sale de la zona de confort y dosifica esa misma genialidad, que antes se explayaba en verborreas musicales, para encausarlas en composiciones mucho más directas, incluso en pasajes más íntimos. Concebido para crear polémica, Wilson logra traspasar las odiosas fronteras de las etiquetas en “To The Bone”, una placa que no pasa inadvertida para sus adeptos, pero tampoco para sus detractores.

2°

“Villains” fue hecho a mano. Existe una continuidad coherente respecto a sus trabajos anteriores, pero lo hacen sin tornarse aburridos ni repetitivos. Su leitmotiv siempre fue evidente, y en este último disco sigue vigente. ¿Sacude la cabeza? Sí. ¿Sacude el esqueleto? También. Pero más allá de esta cualidad ganchera, se puede apreciar una consolidación en el trabajo vocal de Josh Homme, quien presume de una voz más pulida que nunca. Las letras reflexivas, asomadas bajo aquella careta glamorosa que tanto los define, es otro punto alto, sin quitarle mérito al excelente juego melódico que logra el conjunto de cuerdas de Troy Van Leeuwen, Dean Fertita y el bajo de Michael Shuman.

1°

Sólo ocho canciones necesitó Slowdive para sentar cátedra sobre el porqué y para qué reunir una banda después de diecinueve años. Lo de este nuevo álbum en ningún caso entra en la categoría de cumplir por cumplir, lo que vemos acá es puro amor y respeto por la música. Sin duda ha pasado el tiempo, sin embargo, el dúo vocal compuesto por Neil Halstead y Rachel Goswell sigue encontrando espacios de aire celestial para fluir sobre las magníficas atmósferas que nos regala el resto de la banda. La excelente producción y el cuidado puesto en entregar una propuesta compacta y armónica, hacen lucir al shoegaze como un estilo del cual todavía podemos seguir sorprendiéndonos.

Por Manuel Toledo-Campos, Hans Oyarzún, Manuel Cabrales, David Martínez, Carolina Velásquez, Diego Márquez, Emilio Toledo, Pablo Cerda, Javier Mardones, Javier Pérez y Claudio Tapia

IR A MEJORES DISCOS:

2012

2013

2014

2015

2016