Vladislav Parshin de Motorama: “La gente de acá es muy sensitiva con la música”

Los lazos de Marillion con nuestro país son estrechos, y eso ha quedado demostrado con la absoluta devoción que el público chileno siente por la banda británica cada vez que alguno de sus integrantes llega en plan solitario a Chile. A la visita del guitarrista Steve Rothery en junio para celebrar los 40 años de la agrupación, también estará presente el vocalista, Steve Hogarth, en el mes de julio, quien llega con su show “H Natural”, donde hace un repaso por las canciones que marcaron su vida como músico, no sólo en las cuales ha participado, sino que también aquellas que lo establecieron como el frontman que es en la actualidad, recordando mediante algunos covers a los artistas que lo influenciaron en distintos puntos de su vida, desde Leonard Cohen a Radiohead.

Como previa a esa visita, la que se materializará el próximo 8 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes, es que conversamos con el vocalista sobre la idea original que motivó este show, las canciones que escoge y cómo se configura cada presentación, sus inicios en Marillion y el estado actual de la banda, entre otras cosas, en una breve, pero divertida conversación al teléfono desde Londres, la cual te dejamos íntegramente a continuación:

Llegas a Santiago con el show “H Natural”, donde tocas solo con un piano, haciendo intermedios para conversar con la audiencia en un ambiente íntimo. ¿Cómo surgió la idea de hacer este tipo de formato?

Bueno, para serte totalmente honesto, tuve una enorme deuda de impuestos que no podía pagar, así que fui a la oficina de mi representante y le pregunté cómo podía conseguir el dinero para pagarla (risas). Ahí me dijo: “Debes hacer una gira como solista”, y le consulté si había alguna otra alternativa, pero no era posible, así que le pedí que me agendara una gira donde tocara completamente solo, todo para conseguir la mayor cantidad de dinero para pagar mi deuda. Pero mientras lo hacía, descubrí que era algo muy especial, que me divertía y que era muy diferente a lo que hago normalmente. Desde ahí fue creciendo, así que aquí estamos.

¿Por qué un piano y no una guitarra, o una banda completa contigo?

Bueno, no toco guitarra, sé un poco, pero no toco muy bien. El piano fue mi primer instrumento, es donde mejor me puedo expresar y acompañar, así que el piano siempre ha estado ahí, me ayudó a encontrar mi voz. No busco impresionar a nadie con mis habilidades en ese instrumento, sino que trato de crear algo espontáneo, mostrar quién soy y por qué ciertas canciones son especiales para mí; tener un diálogo con la audiencia y que ellos digan hacia dónde irá el show. Cada presentación es única, cada uno es diferente en torno al camino que recorre el público.

¿Este diálogo con la audiencia siempre gira en torno a la música o también se tocan otros temas?

Sí, trato de hablar de la vida, mis padres, como empecé en la música. A veces hablo de las bandas en las que he estado, que la gente sepa cómo llegué a ser lo que soy ahora, que sepan de primera fuente quién soy como ser humano, mucho más allá del cantante de una banda.

Sé que también tocas algunos covers. ¿Cómo eliges el repertorio?

Oh, sí, toco un montón de covers. Hay canciones de Leonard Cohen, The Beatles, Bob Dylan, Radiohead, Kate Bush, XTC, Carole King, David Bowie, toco lo que siento que debería tocar en el momento. Quizás alguien del público dice algo y eso me lleva a una canción, o quizás es una cosa de algún sentimiento específico, quizás toco alguna de mis canciones y eso me recuerda a la canción de alguien más. A veces es porque cierta canción era la favorita de mi padre o porque mi madre solía escucharla en la radio, es algo que depende del momento y de cómo me siento. Esto no está diseñado para ser una tarde de mi música necesariamente, sino que más bien de la música que significa algo para mí, así como las canciones que me enorgullece haber compuesto.

Por supuesto, quiero que hablemos de Marillion. ¿Cómo va todo con la banda en estos momentos?

Todo está muy bien. Recién tuvimos tres shows acá en Inglaterra el fin de semana pasado, hicimos el Marillion Convention, ya hicimos otro en Holanda y Polonia, así que es el tercero. Iremos a Montreal en un par de semanas y luego haremos el último en Portugal. La banda está en tremenda forma, con un gran espíritu, estamos felices de seguir trabajando juntos. Estamos casi con tanta energía como cuando empezamos a tocar juntos. Estamos muy felices, sin duda.

Llegaste a la banda reemplazando a Fish, el antiguo vocalista, pero para las nuevas generaciones muchos te consideran a ti como el vocalista de la banda, sin saber mucho de la etapa previa. ¿Cómo fue la recepción en el principio?

Esperé que fuera más difícil de lo que terminó siendo. Sé que hay muchos fans que dijeron “esta no es la misma banda, ya no estoy interesado en seguirlos, no quiero escuchar su música ni verlos en concierto” y. por supuesto, nunca conocí a esos fanáticos (risas), pero de la gente que decidió seguir junto a nosotros, había muchos que querían saber cómo sería y terminaron amando la nueva música. En el primer tour la gente ya estaba consciente de lo que éramos, iban a ver algo nuevo y les gustó. Fue mucho más tranquilo de lo que pensé. Le agradezco mucho a los fans por haberme permitido llegar a sus corazones tan rápido en aquel momento.

¿Cómo empezaste a involucrarte en el proceso creativo? ¿La banda te lo pidió o fue algo que se fue dando naturalmente?

Sí, creo que ellos me escogieron porque ya sabían que yo era compositor y cantante, que podía escribir letras para las canciones. Tan pronto nos conocimos, me dieron la libertad y confianza de contribuir a la música, así que me involucré desde el principio expresando mis opiniones en el proceso creativo. Noventa y nueve por ciento del tiempo estaban felices de escuchar lo que tenía que decir sobre nuestro trabajo juntos.

Bien, Steve, lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿Te gustaría enviar un mensaje a los fanáticos en Chile para terminar esta entrevista?

Hola a todos. Siempre es un enorme placer ir a Santiago, el público siempre es muy cariñoso, generoso y amable. Les agradezco por eso y espero verlos muy pronto, lo que de hecho pasará porque iré a tocar (risas).

Muchas gracias por tu tiempo. ¡Nos vemos!

Gracias a ustedes, ¡los veo en el show!