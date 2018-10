Una mañana con Nick Cave

Es una agradable y soleada mañana de octubre en la capital, cuando en uno de los salones del lujoso Hotel Sheraton la prensa espera ansiosa por el arribo de Nick Cave, quien citó a los medios nacionales para una conferencia donde se abordarían diferentes temas, desde su estatus como artista de culto, sus recuerdos del accidentado debut en Chile en 1996, además de su percepción sobre el mundo del arte, entre otras cosas.

Lo primero que llama la atención del australiano es su semblante y figura estilizada y elegante, como un vampiro por el cual parecieran no pasar los años. Cave llega, saluda amigablemente, da instrucciones para apagar la música y pide algunas fotos a los gráficos, todo eso en el transcurso de un fugaz minuto, donde toma asiento, con un café y botella de agua al costado, y entrega la oportunidad para escuchar a los presentes y responder sus consultas. Entre lo más destacado que ocurrió en la conferencia, la prensa interrogó al músico sobre diversos temas, como los siguientes:

Sobre su primer show en Chile con The Bad Seeds en 1996 y por qué tardó tanto en volver a presentarse en nuestro país:

“No sabía que la gente escupía porque querían ver a Cypress Hill, estoy más molesto ahora (risas). Hemos tratado de venir por mucho tiempo, pero es difícil llegar hasta acá, principalmente por factores financieros y logísticos. Estábamos planeándolo por mucho tiempo, pero este show es muy diferente al otro, sentimos que era importante llevar este espectáculo en particular a todos lados. Es esencial llevarlo adonde no hemos estado. Por cierto, todo el mundo nos escupía al principio; una vez en Glasgow la audiencia orinaba desde el balcón. Es ridículo pensar que no volvíamos a Chile por lo que pasó (risas)”.

Sobre las fotos que subió su esposa a Instagram, donde lo muestra trabajando en el estudio:

“Mi esposa siempre postea cosas, no puedo controlar su adicción a Instagram (risas). Hemos estado en el estudio en California, pero ahora no puedo decir mucho, lo único que les afirmaré es que estamos componiendo un nuevo disco, actualmente estamos en mitad de la composición, revisando las ideas y viendo lo que se genera a partir de ellas”.

Abordando la experiencia personal e íntima que se genera en sus shows. ¿Es algo que tiene una intención o se requiere para cantar estas canciones más oscuras de su último disco?

“Como sabrán, mi hijo murió hace tres años. Esto generó un gran impacto y cambió mi vida, después de eso llevé un proceso para abrirme y ser más receptivo con las cosas, la audiencia responde igual y eso es importante porque es algo que nos ha hecho girar en todos lados. Todo es una combinación, la verdad. De igual manera las canciones requieren ese intercambio con el público para ser interpretadas”.

Su trabajo en la música, el cine y literatura. ¿Considera al arte como una influencia en el comportamiento de la sociedad?

“Por supuesto, para mí el arte vive fuera del resto, vivimos en un mundo racional y el arte está fuera de ese mundo, como en otra dimensión. Los artistas cumplimos la función de ir a este otro mundo paralelo, volver con mensajes y traspasarlos al resto de la humanidad, es toda una ocupación porque sin eso el mundo no sería lo mismo”.

Sobre la aparición de su música en la serie “Peaky Blinders” y como eso ha generado una apertura en su público.

“Es algo extraordinario, tocamos para una audiencia joven en la actualidad, hay gente de todo tipo, con este álbum en particular la gente respondió de muy buena manera, a pesar de que es un tanto tranquilo. Hay aspectos de un disco que la gente joven detecta mejor, no sé por qué será”.

Hablando de sus shows en vivo, su antigua banda The Birthday Party era más agresiva, en contraste a la conexión más emocional con la gente que tiene ahora como frontman.

“Creo que lo del frontman es una idea que está casi muerta, ya no quedan muchos actualmente. Personalmente me gusta, crecí siguiendo a estas figuras centrales como Bowie, ya saben, esa gente que trae un mensaje. Hay un propósito para la figura principal, la audiencia se fija en un solo punto, es algo que pasa. Al momento de conectar con ellos es como conectarse a una fuente de poder, es tremendo lo que genera eso en mí, sobre todo a mis 61 años”.

Por supuesto, en HumoNegro tuvimos la oportunidad de intercambiar palabras con el artista, consultándole por su relación creativa junto a Warren Ellis, su compinche en la banda, a lo que el músico, de muy buen humor y con su particular ironía, nos respondió lo siguiente:

“No lo llamaría un compinche, eso es más para Batman y Robin (risas). Lo veo como alguien igual a mí porque me puedo apoyar mucho en él a la hora de hacer música, nunca he tenido eso con otro miembro, una relación tan cercana como esta. Es muy importante y estoy al tanto de que esto no durará para siempre, es algo normal en las colaboraciones, a veces se desinflan, pero nosotros hacemos mucho para mantener nuestra relación viva, y eso es realizar cosas fuera de la banda. Ambos tenemos proyectos por nuestro lado, por lo que realizamos en conjunto es nuestro punto de unión. Admiro mucho a Warren, lo que hace en el último disco es increíble, es un privilegio trabajar con él, es un maldito genio y un gran músico, es un regalo tenerlo junto a mí, ya sabes, ¡es mi compinche! (risas).

Acerca de su rol como novelista, la diferencia entre los procesos para componer música y para escribir un libro.

“Diría que la dedicación es algo fundamental, si no te dedicas de verdad a algo mejor no lo hagas. Lo más difícil al escribir un libro es pensar la idea de lo que quieres, al menos para mí. En un libro tienes esa idea y la plasmas escribiendo libremente, en cuanto a las canciones, hay veces en que la creas, tienes una maqueta y te enfrentas a la terrible situación de qué hacer con ella. Es algo mucho más complejo y dramático, pero igualmente funciona de forma abstracta”.

Sobre la premisa en “Push The Sky Away”, donde hay una línea que habla sobre como el rock & roll salva vidas.

“Si, diría que mi vida ha sido salvada por estos conciertos. No es exageración, el poder de la audiencia ha sido de mucha ayuda para mí”.

Cuando una periodista le consulta acerca de que se sabe todo antes sobre un concierto con sólo entrar a internet y qué piensa él de que no tengamos más sorpresas en los shows:

“Si, podrías simplemente no entrar a internet, (risas generales). Hay opciones, simplemente podrías no entrar, siempre tocamos el mismo set, no hay necesidad de que no sepan eso. La narrativa y proyección del set es la misma, la emocionalidad es importante, no es sólo subir y tocar un par de canciones, tenemos partes en el set que cambiamos instrumentos, etcétera. Pero la emoción es la misma, tocamos ese tipo de show, hay un gran propósito detrás, no es que no nos preocupemos de hacer el mismo setlist o que seamos flojos, es todo un concepto que está detrás, independiente de que las canciones sean las mismas”.

Lo interactivo del show, momento en que sube gente al escenario.

“Esto no es algo que hayamos planeado, de pronto la gente comenzó a subir en un show y pensamos “oh, ok, no hay problema” (risas). De pronto comenzamos a hacerlo, pero muchas veces se salía de control. Ahora suben cuando yo digo, pero hubo problemas una vez, ya que alguien cayó del escenario y se tuvieron que tomar medidas a contar de ese momento, porque no es algo bueno. No sé qué pasará hoy, la verdad, pero de seguro subiremos gente”.

Sobre el show de la noche y como las sillas pueden afectar la experiencia

“No es lo ideal tener sillas, pero tampoco es lo ideal tener un mar de gente que no vea nada. No me preocuparía mucho de eso. ¿Preguntas porque tienes un mal asiento? (risas). No soy un profesor de escuela, no puedo decirle a la gente que no se suba o lo que sea. Los asientos VIP sí son un problema: tienes una primera fila completa de gente que no presta atención y eso es un problema. Erradicamos eso y ya no nos preocupa”.

Finalmente, se le consultó sobre sus actividades en Santiago:

“Creo que me iré mañana, así que visitaré la ciudad. Quiero conocer y caminar, siempre que viajo a un lugar consigo un auto y un conductor local al que le pido que me lleve al sector más rico y al sector más pobre de la ciudad y que me cuente sobre él. Es interesante hacer eso, no sé si acá sea buena idea ir al sector más pobre, ¿qué dicen ustedes? Quizás debería quedarme en el auto (risas). Es bueno para saber sobre la ciudad, además que trabajo escribiendo mientras viajo, lo tomo como una oficina móvil que me lleva por una ciudad desconocida que no conozco, es algo que me gusta hacer donde sea que vayamos”.

Nick Cave & The Bad Seeds se presentará esta noche en el Teatro Caupolicán, con entradas absolutamente agotadas. Atentos a nuestro review del show.