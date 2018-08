Tony Hajjar de At The Drive-In: “Lo estamos pasando excelente como banda en estos momentos”

Cada vez falta menos para el esperado debut de At The Drive-In en nuestro país, quienes llegarán para presentarse por partida doble, deleitando a sus fanáticos con una sobredosis de potencia. Primero, con un show en solitario ya agotado en Cúpula Multiespacio el viernes 9 de noviembre y, al día siguiente, en la octava versión del festival Fauna Primavera, donde compartirán escenario con artistas como Lorde, Death Cab For Cutie y MGMT, entre otros.

Con toda una historia a cuestas, la banda regresó a la actividad en 2014, lo que se tradujo en el lanzamiento en 2017 de “in•ter a•li•a”, su primer álbum en 17 años. Bajo aquel contexto, nos sentamos al teléfono y conversamos con Tony Hajjar, encargado de las baquetas, quien también tiene una trayectoria con la banda Sparta y Gone Is Gone, su más reciente proyecto con miembros de Queens Of The Stone Age y Mastodon. Por supuesto, le preguntamos al baterista por sus reflexiones en torno a la reunión de At The Drive-In, así como también de sus proyectos alternos, el futuro de Gone Is Gone, su fanatismo por St. Vincent, las diferencias de esta nueva vida de la banda en comparación con el período anterior, su postura frente a “Relationship Of Command” (2000), la obra más controversial de su discografía, entre otras cosas, en una conversación que te dejamos íntegramente a continuación.

Tony, quisiera que partamos obviamente hablando sobre la reunión con la banda. Primero hicieron algunos shows en 2012, pero luego eso tomó fuerzas y volvieron a tener actividad constante. ¿Como fue volver a compartir después de tantos años?

Se sintió muy bien, originalmente comenzamos a hablar del tema en 2011, ya que nos juntamos a compartir por algunos días y lo pasamos muy bien recordando nuestro período con la banda. A raíz de eso decidimos juntarnos de nuevo y hacer esos shows de 2012, donde estuvimos en Coachella. En 2014 hablamos de volver a girar, acoplarnos de nuevo, escribir mientras estuviéramos girando y luego hacer nueva música, lo que se fue dando muy bien afortunadamente.

¿Se te pasó por la cabeza alguna vez que la reunión sería mucho más que un par de conciertos?

Definitivamente no teníamos un plan al respecto; en octubre de 2014 decidimos eso, antes no se me pasó por la cabeza. El plan era ir de gira, ver cómo nos iba componiendo y luego grabar. Todo se dio muy bien, fue genial.

¿Fue muy diferente hacer “in•ter a•li•a” (2017) en comparación a los álbumes anteriores de At The Drive-In?

Si, por supuesto, siempre es diferente, siempre quieres ser diferente. Esta vez estábamos más calmados, teníamos a Omar como productor, además que eso cambió las cosas. Todo fue genial, eran muy buenos cambios, pero aún así seguía siendo At The Drive-In. Todos ponían sus ideas, todos aportaron. Lo pasamos tan bien, que terminamos sacando un EP posteriormente, eso demuestra que lo estamos pasando excelente como banda en estos momentos.

¿Como describirías la diferencia entre hacer shows ahora y hacerlos antiguamente?

Ahora hay gente que va a vernos, eso es bueno (risas). Antiguamente, en muchos shows no había nadie, ahora tenemos un público que nos apoya y después de todos estos años sigue interesado en nuestra música y en apoyarnos, estamos muy agradecidos de eso.

Acá en Santiago tocarán dos veces: primero un show en solitario y luego en el Festival Fauna Primavera. ¿Será necesario implementar cambios para una presentación y otra?

Sí, el festival no es tu show, tienes que dejarte llevar un poco y pensar diferente, dejar pasar ciertas cosas y tocar tus 40, 50 minutos o una hora. No hay prueba de sonido, retraso, nada. Sólo sales y tocas tu música, es algo menos elaborado que nuestros shows en solitario.

Es curioso que en sus festivales sudamericanos compartirán cartel con muchas bandas de música más “pop”, si podríamos llamarlo de alguna forma. ¿Es más complicado atraer la atención del público cuando se trata de un festival?

Esa es una buena pregunta. Afortunadamente –o desafortunadamente, como quieras llamarlo– la mayoría de los festivales ahora son pop. Incluso Coachella acá en Estados Unidos o Reading en Reino Unido es pop, tienen un par de bandas de rock. Aún así, hay muchos festivales sólo de rock y tenemos la fortuna de elegir donde tocar. Cuando tocamos con System Of A Down o Royal Blood, por ejemplo, son shows diferentes en comparación a tocar en un festival con bandas de pop. Ahí sólo hacemos nuestro show y esperamos que a la gente le guste.

Vi en tu Instagram que fuiste a un concierto de St. Vincent. ¿Sueles disfrutar de música nueva?

Oh, sí, a veces voy a festivales y veo algunas bandas. En 2012 cuando hicimos Coachella vi a St. Vincent por primera vez y me voló la mente, así que ahora cada vez que puedo o me la topo en la ciudad voy a verla, es increíble. Vi un show donde también estuvo Erykah Badu y fue uno de los mejores conciertos que he ido. Soy su fan, es música de corazón, todo lo que venga del corazón es algo que destaca, por ende, seré un seguidor.

Pasemos a Gone Is Gone, tu otro proyecto. He leído que esta banda surgió solo por la necesidad de hacer algo con personas nuevas. ¿Es tan así?

No realmente, la idea salió cuando Mike Zarin y yo estuvimos haciendo música para trailers y había una melodía que nos daba vuelta, por lo que se nos ocurrió hacer una canción a raíz de ella. La grabamos, buscamos un cantante y apareció Troy Sanders y nos encantó lo que hacía, lo amamos como persona. Es un proyecto de arte que nos tomamos muy en serio, lo describimos como una banda que ninguno de nosotros necesitaba, pero que todos queríamos. Todos amamos la banda, sabemos que estamos muy ocupados, pero queremos encontrar el momento el próximo año para hacer algunos shows.

Sé que a futuro pretenden experimentar con tecnología VR (Realidad Virtual). ¿Siguen en pie esos planes?

Sí, conocimos mucha gente en el mundo del VR, por lo que queremos hacer algo en nuestra siguiente etapa. Somos cuidadosos en todo lo que transforma a Gone Is Gone en algo más artístico; lo vemos como un proyecto en vez de una banda, siempre estamos buscando ideas nuevas y el VR es algo que nos interesa mucho a futuro.

Y en cuanto a nueva música, ¿tienes planes ajenos a At The Drive-In o Gone Is Gone?

Sí, siempre estoy escribiendo por mi cuenta. Estoy trabajando con un amigo con el que quizás armemos algo, pero no puedo contar nada todavía. De vez en cuando Cedric viene a visitarme y hacemos algunas cosas, siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas en el estudio, a ver qué es lo que sale de eso.

Volvamos a At The Drive-In. He leído muchas veces que no están del todo conformes con “Relationship Of Command” (2000), al punto que Omar dijo que odiaba la mezcla del álbum por ser demasiado plástica. Esto es muy curioso, ya que finalmente fue su álbum más exitoso. ¿Estás de acuerdo con eso?

A ver, éramos jóvenes en ese tiempo, al menos hablaré por mi cuenta. La mezcla es genial, teníamos a Andy Wallace haciendo la mezcla, es increíble y suena muy bien, pero teníamos la mezcla original que es mucho más cruda y es como oír a la banda tocando en tu sótano, espero que podamos lanzarlo alguna vez porque es una locura.

Bueno, Tony, se nos acaba el tiempo. Los fans están muy entusiasmados por las dos presentaciones de At The Drive-In en Chile, su show en solitario ya está agotado. ¿Quisieras dedicar unas palabras a tus seguidores?

Por supuesto. Sólo quiero agradecerles a todos en Chile por su apoyo, estamos muy felices por llevarles At The Drive-In finalmente, así que haremos que el show sea lo mejor posible. Sé que esperaron por esto tanto o incluso más que nosotros, por lo que deseo verlos a todos disfrutando con nosotros en esas dos noches.