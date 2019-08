Simone Simons de Epica: “Tenemos muchas razones para celebrar”

Gracias a su trabajo con Epica, Simone Simons se ha convertido en uno de los nombres femeninos más importantes del metal, incluso trascendiendo su popularidad más allá de la propia banda. Fuera del escenario, Simone es una mujer que disfruta del arte de distintas maneras, pero sobre todo creando, ya que es en la escritura donde verdaderamente encuentra su espacio para desarrollarse y narrar historias, experiencias e ideas. Es así como su trabajo componiendo las letras para su banda la ha hecho desarrollar una pasión por la escritura que escaló hasta otros niveles, llegando al punto de crear un exitoso blog donde es leída por miles de personas.

Siguiendo en lo musical, 2019 es el año en que Epica celebra una década desde “Design Your Universe”, uno de sus trabajos más elogiados, por lo que era prácticamente improbable que la banda no visitara uno de los terrenos donde más éxito han tenido desde su formación: Sudamérica. Bajo ese contexto, y en el marco de su próximo concierto el 30 de octubre en el Teatro Caupolicán, nos sentamos al teléfono con Simone para platicar una variedad de temas, tales como los cambios que sufrió la banda en el proceso de composición de “Design Your Universe”, sus planes a futuro con un eventual octavo álbum, su trabajo colaborativo con el EP basado en la serie “Shingeki No Kyojin”, su blog de moda y maquillaje, SMOONSTYLE, entre muchas otras cosas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

Vienen en una inmensa gira que celebra los 10 años de “Design Your Universe” (2009), y entiendo que esto estaba pensado para ser sólo una serie reducida de conciertos. ¿Por qué optaron por regresar a Sudamérica tan pronto luego de su última visita?

Sí, supongo que tenemos muchas razones para celebrar, así que, ¿por qué no ir a Chile? (risas). Originalmente sólo haríamos un par de shows en Europa, para que fuera algo sencillo, pero hubo mucho interés de los promotores de Latinoamérica para que Epica llevara este show centrado en “Design Your Universe” para allá, así que creímos que sería buena idea visitarlos antes de entrar al estudio para componer nuestro octavo álbum. Tenemos muchas ofertas más para tocar, pero decidimos hacerlo un poco más exclusivo, y no agregar más conciertos de los que hemos anunciado hasta ahora.

En 2016 fue lanzado “The Holographic Principle”, y sé que mantienen la idea de grabar un nuevo álbum, ¿en qué etapa se encuentra eso?

Todavía está en la etapa inicial. Tuvimos un año sabático de giras, sólo hicimos algunos festivales, necesitábamos ese tiempo libre para estar con nuestra familia y amigos, trabajar en otros proyectos y recargar nuestras baterías para continuar con Epica. Sé que el resto de los chicos ha estado componiendo, sin la presión de tener un plazo. Empezaremos a enviarnos las ideas muy pronto y, luego de eso, comenzaremos a trabajar en el estudio, definir un plazo y terminar el trabajo que debería ser lanzado en algún punto de 2020.

Mirando diez años atrás, en el momento que grabaron “Design Your Universe”, ¿cuáles son tus recuerdos de ese período?

Fue un punto de inflexión en nuestra carrera, ya que Ad Sluijter (guitarrista) había dejado la banda, por lo que Isaac Delahaye entró en su reemplazo cuando las canciones ya estaban casi terminadas, pero igual había tiempo para recomponer algunas partes. Además de eso, en ese período, la abuela de Mark (Jansen, guitarrista) falleció, y eso nos llegó porque era una figura muy importante para nosotros, solíamos ensayar en su casa y siempre nos apoyó. Las letras de “Tides Of Time” las compuse en su honor y Mark hizo “Kingdom Of Heaven” también para ella, así que hubo muchos cambios para nosotros: gente con la que trabajábamos se marchó y gente que amábamos mucho falleció, así que pasamos por un montón de cosas.

Seguro fue un momento complicado, pero lograron sacar algo bueno de todo eso.

Claro. Recuerdo que me llamaron cuando estábamos en el estudio, era invierno y esa es la peor época para un vocalista (risas). Tenía que grabar las voces de “Tides Of Time” y estaba muy enferma, pero de alguna forma logré sonar bien, al punto de que es una de nuestras baladas favoritas de Epica. Casi todas las canciones de este disco son mis favoritas, así que estoy muy entusiasmada por tocarlas en vivo.

Pese a ser un álbum importante para ustedes, es reducido el espacio que se le ha dado en vivo durante los años posteriores.

Hemos tocado “Unleashed” y “Design Your Universe”, principalmente, porque son canciones que funcionan muy bien en vivo, pero hay muchas otras canciones en el álbum que estaremos tocando ahora, eso nos entusiasma mucho.

¿Planean tocar el álbum de manera completa o solo canciones seleccionadas?

La mayoría del álbum, ya que hay algunas canciones que no funcionan en vivo, por lo que mezclaremos el disco con algunos seleccionados de Epica, para que el setlist sea interesante tanto para nosotros como para la gente.

Me sorprendió mucho cuando publicaron ese EP con canciones de “Shingeki No Kyojin” (Attack On Titan). ¿Cómo surgió esa idea?

Nos invitaron a versionar algunas canciones de la serie, además de grabar algunas que no habían sido lanzadas aún. Personalmente, no sabía nada de la serie, tuve que investigar de qué se trataba y lo primero que pensé fue “vaya, Epica no es una banda de power metal, y esto suena muy diferente a nosotros”, sentía que había muchas otras bandas buenísimas que podían hacerlo mejor, pero nos invitaron a nosotros y, por supuesto, fue un gran honor. Todos investigamos la serie, pensé que tenía que cantar las canciones en japonés, pero no fue así afortunadamente (risas), tradujeron todas las letras al inglés para que las adaptáramos, por lo que cada vez se convertía más y más en Epica. Igualmente eran canciones de alguien más, teníamos que adaptarlas a lo nuestro y fue un desafío muy interesante, ya que a veces iban muy rápido, otras veces muy alto, particularmente las baladas, me encantan, son casi como canciones de Disney.

¿Eso lo hizo más especial para ti?

Absolutamente. Para mí, que crecí cantando canciones de las películas Disney, fue un proyecto muy especial y salió todo muy bien. Lamentablemente, no tocamos mucho estas canciones en vivo, a excepción de un show en Tokyo donde sí las interpretamos y estaba súper nerviosa por cómo podía salir. Fue un concierto el día antes o después de mi cumpleaños, no recuerdo exactamente, y prácticamente nos dedicamos de forma exclusiva a memorizar todas las canciones porque no las habíamos ensayado, pero el show fue genial. Luego de meses trabajando en las canciones todo salió bien, la respuesta fue muy amena.

¿Temías por el recibimiento de su propia versión de una obra ya existente?

Sí, porque, cuando haces covers o nuevas versiones de canciones que ya son parte de la cultura popular, debes tener mucho cuidado de que todo salga bien. Te expones a un público más peligroso, a los fans más acérrimos que te pueden asesinar y decir “¡oh no, lo hicieron horrible!”, pero los fans de “Shingeki No Kyojin” amaron nuestras versiones de las canciones, así que fue un cumplido para nosotros.

¿Es más difícil trabajar “a pedido” que componer desde una idea propia?

Es diferente, definitivamente. Pero, para mí, cuando compongo letras la idea es propia, o de Mark; tienes más libertad y eres tu propio jefe. En cambio, si te dan un tema o una historia que debes usar de guía, es más restringido, pero no sé si más difícil. La parte más difícil a la hora de hacer una canción es dilucidar de qué se va a tratar y, al entregarte eso, de hecho, lo están haciendo más fácil. Ahora, si lo escribes tú mismo, sobre todo para mí, que mis letras son más personales, termina siendo más fácil, ya que te estas expresando sobre tus emociones en vez de la historia que alguien más te dio. Luego de años componiendo, te vuelves más experimentado y todo termina siendo más fácil, sabes qué palabras suenan mejor, dónde poner énfasis en la pronunciación, todas esas cosas.

Todo esto suena a un gran desafío, sobre todo pensando en que las canciones terminaron con un complemento que, a la larga, las hace suyas.

Sin duda, hay pros y contras. De hecho, compuse una balada que estaba traducida del japonés al inglés, y las letras eran frases cortas, pero la canción tenia seis versos (risas), así que tuve que adaptar todo e ir escribiendo distintas frases para conectar todo. Sólo tenía una pequeña historia de lo que se trataba la canción, al final se sintió como una adaptación completa de lo que era.

El próximo año también se cumplen 10 años desde que comenzaste con SMOONSTYLE, tu blog sobre maquillaje, vestuario y una serie de cosas más. ¿Cómo canalizas una actividad tan diferente a la música para que siga vigente?

De hecho, no es tan diferente, porque es una gran parte de lo que se trata estar en una banda; siempre hago mi maquillaje, diseño ropa, trabajo con fotógrafos, hacemos videos. En todas esas actividades debo preocuparme de mi estilo y el de la banda, es algo importante para Epica, y siempre recibo muchas preguntas sobre qué maquillaje compro, cómo peino mi cabello, dónde compro mi ropa y todo eso. Hace mucho tiempo teníamos un diario de gira en nuestra página web, donde escribía de nuestras experiencias girando y lo disfrutaba mucho, por lo que pensé: “¿Por qué no hacer mi propia web y escribir sobre estos temas?”. Aquí está todo lo que me gusta, la fotografía siempre ha sido parte importante de mí, y al viajar por todo el mundo siempre encuentro lugares maravillosos para fotografiar, así que fue de esa forma en que todo evolucionó.

¿Cómo ha sido el recibimiento de los fans de Epica?

Básicamente, fue como una petición indirecta de los fans, además de que es una buena manera de mantenerme en contacto con ellos y compartir mis pasatiempos con el mundo. Se ha vuelto muy popular, soy la primera cantante de metal en tener un blog donde el énfasis principal es el maquillaje, pero a veces hablo de comida, viajes, de Epica incluso; a veces cuento historias, entre muchas otras cosas. Supongo que va bien, porque ya tiene más de diez millones de visitas. Antes escribía más en vez de postear fotos, pero sé que los tiempos cambian y hoy Instagram es más popular, así que pongo tiempo en postear más ahí que en el blog, aunque sigue siendo importante para mí. Es como un bebé que yo creé, así que no puedo abandonarlo y sigo poniendo tiempo y energías en que sea algo divertido.

Entre tantos planes que tienes en tu vida, ¿sigue la idea de un álbum solista?

Sí, pero no sé en qué momento, ya que mi gusto musical es muy diverso. Me gusta el metal, pero también la música clásica y el jazz. No creo que algún día me convierta en una cantante de pop o de jazz (risas). Mi esposo también es músico (Oliver Palotai, tecladista de Kamelot), tenemos la idea de hacer algo juntos, pero estamos muy ocupados con nuestras propias bandas y proyectos. A veces tienes que elegir entre todas las cosas que quieres hacer cuando tienes tiempo libre, para nosotros más que nada es una falta de tiempo, la idea sigue vigente y espero que se pueda concretar pronto (risas).

Simone, se nos acaba el tiempo. ¿Te gustaría enviar un mensaje a los fanáticos en Chile para terminar esta entrevista?

¡Por supuesto! Hola a todos en Chile, volveremos a estar con ustedes en octubre, nuevamente en el Teatro Caupolicán. Siempre nos alegra mucho ir a Chile y verlos a todos ustedes, así que les agradezco el apoyo. ¡Nos vemos en unos meses!