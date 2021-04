Robin Zander de Cheap Trick: “Es un honor que los jóvenes escuchen nuestras canciones”

Con casi medio siglo de carrera, Cheap Trick acaba de publicar el álbum “In Another World”, el que se anota el mérito de ser el número 20 de su catálogo. Con ese antecedente, no cabe duda de que la agrupación encabezada por el vocalista Robin Zander sigue adelante gracias a una vida completa en los escenarios, manteniendo siempre fresca la inspiración con el objetivo de no encasillarse en los clásicos eternos y, de esa forma, traspasando el legado de la banda a las nuevas generaciones.

Gracias a esa constante actividad conversamos a la distancia con el vocalista para revisar algunos puntos de este nuevo álbum, con Zander contándonos también sobre su vida hogareña en pandemia, sus inicios con la banda, la forma en que su entorno lo mantiene inspirado día a día, su opinión sobre la nueva generación de fans de Cheap Trick y su fallida gira mundial de 2020, entre muchas otras cosas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

Robin, te hablo desde Santiago, y quiero que comencemos conversando por lo obvio: ¿cómo has estado durante esta pandemia mundial que vivimos?

Hola, Manuel. Bueno, ha sido muy desafiante, como para ti, para todos. Hemos sido acechados por este enemigo llamado COVID-19, que está ahí afuera tratando de matarnos a todos, eso es aterrador y hace que no queramos salir de casa, ni seguir haciendo nuestras vidas. Mentalmente eso tiene sus problemas en la sociedad cuando te aíslas de esa manera, pero te hace apreciar las cosas que sólo la libertad puede darte. Así que espero que pronto podamos tener esa libertad de vuelta, cuando derrotemos este terrible virus.

Leí una entrevista donde mencionas que nunca habías tenido tanto tiempo libre como ahora.

Nunca me había tomado un año libre, no. Eso es algo que Cheap Trick tiene muy marcado, nunca quisimos hacerlo, somos una banda de giras, amamos lo que hacemos, así que el hecho de que nos quiten lo que más amamos hacer es devastador.

¿Has disfrutado todo este tiempo en casa o ya quieres volver a girar como antes?

Bueno, es como un arma de doble filo. Finalmente tuve la oportunidad de conocer a mi esposa luego de 28 años (risas), me encanta estar con ella, me encanta estar en mi casa, en mi propia cama y no tener que viajar todos los días. Al mismo tiempo, extraño mucho salir de gira y tocar para nuestros fans, eso me llena. Así que es como si casi la mitad de mi vida hubiera sido interrumpida.

Quiero que pasemos al nuevo disco de la banda, “In Another World”. Entiendo que estaba listo, pero no lo quisieron lanzar en 2020 por la pandemia.

Exactamente, lo pusimos en pausa.

¿Qué nos puedes comentar sobre el proceso creativo de este disco?

Bueno, diría que la mejor forma de describirlo es el hecho de que estamos siempre componiendo canciones; hay tres compositores en la banda, estoy rodeado de genios, debo decir eso. Supongo que es lo que siempre ha sido, es lo que se da naturalmente en nosotros. Si no compusiéramos ni fuéramos tan constantes creativamente hablando, entonces ¿cuál es el punto de seguir adelante? Ya sabes, es algo que siempre nos mueve.

Sin duda se sintió como un cambio total de planes. Asumo que hay muchos compromisos que, debido a la pandemia, debieron ser puestos en pausa.

Este disco fue grabado hace dos años, se supone que lo publicaríamos en esta misma fecha el año pasado, después haríamos una gira por Sudamérica, Europa, y luego por Estados Unidos y Canadá entre los meses de junio y diciembre. En cierta forma fuimos asaltados (risas), pero algunos de esos shows, como los que haríamos con Rod Stewart y ZZ Top, fueron postergados para 2022, es lo único que sigue vigente.

No me malinterpretes, pero me sorprende que lancen un disco este año, ya que Cheap Trick es una banda que no tiene nada que demostrar, son indudablemente un esencial en la historia del rock. ¿De donde nace la motivación para seguir haciendo música en este punto de tu carrera?

Como dije, es lo que hacemos. Nos inspiramos entre todos, tenemos diferentes influencias, nos enviamos ideas y así vamos inspirándonos para seguir componiendo. Cada disco que hacemos es como un bebé nuevo, un nuevo libro, una nueva película, seguimos entusiasmados luego de tanto tiempo componiendo y publicando álbumes. Este es nuestro disco número 20, es un montón de trabajo, piensa en eso.

Si, es bastante.

Todavía tenemos ese sentimiento, no puedo explicarlo de otra forma. Es lo mismo que sentíamos cuando comenzamos a ensayar en la cochera del papá de Rick (Nielsen, guitarrista), luego de tres ensayos salimos a tocar y nunca más paramos hasta ahora.

Estuve escuchando el álbum antes de la entrevista y lo siento con una energía muy de los primeros discos de la banda, pero también se siente como un disco actual. ¿Te inspiras por lo que está sonando a tu alrededor o compones las canciones con las ideas que tienes en mente?

Eso es parcialmente cierto, ya que amamos la música, toda la música. En mi caso, mis dos hijos son músicos, mi hija incluso es actriz, me inspiro mucho gracias a ellos, me siento inspirado por mis compañeros de banda, por la nueva música que escucho en la radio, por las noticias, los diarios, la televisión, ya sabes, soy un producto de toda la información que me llega diariamente. Todo eso me inspira a ser más creativo.

El primer álbum de Cheap Trick cumplirá 45 años, así que me gustaría llevarte hasta 1977 y que nos cuentes qué recuerdas de esos inicios con la banda.

Los setenta son mi década favorita, obviamente. Fue cuando nos contrataron y pudimos hacer un álbum, giramos con bandas como AC/DC, Ramones, salimos al mismo tiempo que esas bandas, ya sabes, Sex Pistols, Foreigner, Kansas. En esos momentos el rock estaba en la cima del mundo, era el género más importante. La música disco también era exitosa, pero existía cierto rechazo contra ella, al menos donde yo crecí.

Conocí a la banda con “Surrender” en el videojuego “Guitar Hero 2”, cuando tenía unos 12 o 13 años, eso sin duda fue como una introducción para cierta generación de fans. ¿Cómo te sientes al ver a las nuevas generaciones en los shows de Cheap Trick cantando tus canciones?

Cuando son niños de unos 8 o 9 años los subo al escenario cada vez que los veo cantando “mommy’s alright, daddy’s alright”, porque estoy realmente asombrado de que incluso siendo tan pequeños se sepan nuestras canciones (risas). Es sorprendente interactuar con gente tan joven, incluso ahora que me estás haciendo esta entrevista siendo mucho más joven que yo. Para mí la música es contagiosa, es una experiencia religiosa, una fuerza sanadora. Me siento honrado de que los jóvenes escuchen nuestras canciones.

Robin, sé que a mucha gente no le interesa el Rock And Roll Hall Of Fame, pero ustedes tuvieron la oportunidad de ser inducidos en 2016. ¿Cómo te tomaste ese reconocimiento?

Debo decirte que éramos de esas personas a las que no les interesaba. No estábamos en contra, pero no nos afectaba para nada porque Cheap Trick es una banda que se concentra en salir a tocar y componer canciones. Siempre componemos esperando que a la gente le gusten. Pasaron 25 años desde que publicamos nuestro primer disco y ese es el requisito principal para el Hall Of Fame, así que en ese momento lo conversamos en plan “de acuerdo, ahora somos elegibles, quizás nos llamen, no es gran cosa”. Luego de eso pasaron cinco años y dijimos “bueno, todavía tenemos oportunidad de estar ahí”, y así pasaron más años y fue como “no entraremos nunca”. Siguió pasando el tiempo y ya estábamos tipo “al diablo con ellos, de todas formas no tienen idea de nada” (risas). Luego recibes esa llamada y todo está perdonado, tienes tu trofeo, lo que sea que te dan, tienes la oportunidad de agradecer y en ese sentido es bueno tener ese reconocimiento. Igualmente, hay muchos artistas que lo merecen más que nosotros, deben estar rascándose la cabeza ahora pensando por qué aun no entran (risas).

De todas formas, la gente puede votar, pero también está el comité que selecciona las bandas que podrían ser inducidas.

Oh, sí. Según entiendo, hay un montón de gente de la industria que puede votar, creo que los fans también, no lo sé. Para ser sincero, no sé como llegamos ahí, la verdad. Será un misterio para siempre (risas).

Bueno, Robin, se nos acabó el tiempo. ¿Te gustaría enviar un mensaje a los fans de Cheap Trick en nuestro país que puedan estar leyendo esta entrevista?

La última vez que estuvimos en Santiago con Deep Purple nos trataron muy bien. Me encanta Chile y me encanta Santiago, lo pasamos muy bien allá. Espero volver lo antes posible a tocar para ustedes, estoy seguro de que nos divertiremos. Habrá mucha energía porque todos nos sentimos despiertos nuevamente, hemos estado dormidos por mucho tiempo debido a esta pandemia.

Gracias por tu tiempo, Robin, fue un gran honor poder conversar contigo.

Gracias a ti por la entrevista, cuídate mucho.