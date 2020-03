Randy Bradbury de Pennywise: “Como ciudadanos tenemos que alzarnos por nuestros derechos”

Las vueltas de la vida hicieron que Pennywise enfrentara su tragedia más potente en 1996, cuando Jason Thirsk, bajista del conjunto, se suicidara dejando a la banda en una posición de incertidumbre, donde incluso se evaluó el fin de esta. Afortunadamente, Randy Bradbury, quien había ingresado en reemplazo del bajista, pudo seguir adelante, transformándose en un miembro más de la familia y participando activamente del conjunto hasta la actualidad.

Ahora, Pennywise acompañará a The Offspring en una nueva visita a Santiago, este sábado 14 en Movistar Arena, por lo que Randy se sentó al teléfono para conversar con nosotros sobre una serie de temas relacionados a su carrera en la banda, entre otras cosas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

Randy, primero quiero hablar sobre el show en Santiago. La favorable recepción hizo que el show se cambie a un recinto de mayor capacidad, ¿cómo se siente en la banda previo a un nuevo concierto en Chile?

¡Qué bueno oír eso! Nos encanta Chile, Sudamérica en realidad nos gusta mucho. La energía es enorme, es uno de los lugares que más nos gusta ir.

“Full Circle” (1997) fue el primer disco en que eras parte de la banda. ¿Qué recuerdas de ese periodo en particular?

Bueno, de hecho, ese fue el segundo álbum que toqué, muy pocos lo saben. Estuve también en “Unknown Road” de 1993, pero sólo como músico de sesión reemplazando a Jason. Estuve un año y volví en 1995 en plena gira del álbum “About Time”. Fue algo muy especial porque bandas como The Offspring y Green Day pasaban por distintos momentos y la escena del punk rock cambiaba mucho. Mirando hacia atrás, es increíble pensar en lo mucho que todo ha crecido, estoy muy feliz de estar en Pennywise.

Sé que te gusta mirar el show de otras bandas cuando tocas en festivales, ¿planeas hacer lo mismo cuando estés acá?

¿Qué bandas estarán con The Offspring y nosotros?

Una es de Chile, llamada BBS Paranoicos, y la otra es Eterna Inocencia de Argentina.

Oh, me encantan los nombres (risas). Me imagino que deben ser bandas muy interesantes, me intriga saber cómo suenan

Sí, ambas tocan un muy buen punk rock.

Genial. Todo depende de nuestro itinerario. Si nos quedamos lejos del lugar del show quizás no alcance, pero, de lo contrario, definitivamente iré a ver estos shows. Me gusta poder conocer bandas nuevas, sobre todo si tocamos con ellas.

Quisiera preguntarte sobre “Never Gonna Die” (2018), el último álbum de la banda. ¿El nombre es un estamento o sólo algo que suena cool?

No lo sé, puede ser un estamento, o quizás es algo que sonaba apropiado al momento de buscar el nombre del disco. Cada vez que estamos en pleno ciclo de un álbum, son muchas cosas las que van apareciendo, y el nombre a veces llega al final. No sé si acá fue el caso, no lo recuerdo, ni tampoco si fue a propósito, pero se adapta muy bien al hecho de que llevamos 30 años y seguimos adelante.

Entiendo que el plan original cuando llegaste es que ibas a pasar a la guitarra rítmica una vez que Jason regresara. ¿Es cierto eso?

Bueno, Jason era un miembro importante de la banda, él es responsable de alcanzar la forma en que suena Pennywise, él es una de las razones por las que la banda comenzó. Todos sus problemas de alcoholismo afectaron mucho. Cuando me involucré fue para ayudar a los chicos; comenzamos a tocar juntos, pero no lo echarían, queríamos que volviera y la idea era que yo me pasara a la guitarra rítmica mientras él regresaba al bajo. No estuve involucrado en esas conversaciones, pero sé que ese era el plan, el que lamentablemente no salió como queríamos.

¿Qué puedes contarnos del show en Santiago? He revisado los últimos setlist y han tocado en especial el álbum “Straight Ahead” (1999) por su 20° aniversario el año pasado. ¿Veremos algo similar o más bien una selección de la banda?

No lo sé, no hemos discutido eso aún. Tenemos muchas opciones, sobre todo de este disco, probablemente varias de las 17 canciones de ese disco las toquemos, siempre son muy bien recibidas. Si te soy sincero, creo que será una mezcla de lo mejor de nuestro material.

Cuéntame sobre tu tatuaje de Jack Bruce.

Oh, ¿cómo sabes de eso? (risas).

Está en tu página de Wikipedia.

(Risas) Sí, me hice un tatuaje, es una historia divertida. Tenía 17 años, vivía cerca de muchos estudios de tatuajes y como éramos punks con mis amigos, estábamos en la música y un día vi un disco con Jack Bruce en la portada, y eso fue. Estaba ebrio, debo reconocerlo (risas).

Pero supongo que te gusta Cream…

Bueno, me gusta Cream, pero estaba más interesado en la forma en que tocaba bajo, los solos y todo eso. Estaba muy metido en el punk rock en esos años, fue en 1981 más o menos. Sólo lo hice porque se veía genial. Él era un bajista tan increíblemente bueno, que me enorgullecía tenerlo, pero ahora ya lo cubrí.

Bueno, todos hacemos esas cosas. Yo tengo un tatuaje de “Los Simpson”. Son cosas que hacemos cuando somos chicos.

¿En serio? (risas). Me gusta saber que no soy el único.

En tu Instagram publicas muchas fotos en familia y con tus hijos. ¿Qué piensan ellos de que su padre sea un músico de punk rock que toca por todo el mundo?

Les gusta, pero saben muy poco al respecto. Para ellos soy sólo “papá”. Obviamente ellos son lo más importante de mi vida, y cuando pienso en mi carrera como músico, eso cambia cuando tienes hijos, reestructura lo que piensas de la vida.

¿Se han interesado por la música? ¿O por los deportes, quizás?

Los mantenemos muy ocupados, practican deportes y hacen otras cosas. Tengo dos hijos mayores, de 20 y 18, y dos menores. Mi hija de 10 años toca piano y practica en el colegio, pero no los presiono a nada, quiero que hagan las cosas que aman. Si no les gusta lo que hacen, pueden dejar de hacerlo. Creo que lo mejor es que ellos elijan lo que desean hacer con su vida, yo los apoyaré siempre.

No sé si estas enterado de lo que está pasando en Chile, hemos tenido problemas desde octubre con protestas contra el gobierno y una represión policial muy dura. El punk rock siempre traerá esas ganas de seguir luchando para la gente, ¿qué le dirías a aquellos chilenos que se inspiran con la música de Pennywise?

Sí, he visto algunas noticias y es lamentable. El mundo está muy loco actualmente, apesta, hay problemas en casi todos los países, es difícil afrontar todo lo que pasa. Hay una élite que está abusando y haciendo lo que es mejor sólo para ellos, por lo que nosotros como ciudadanos tenemos que progresar juntos y alzarnos por nuestros derechos. Tenemos que ser inteligentes y muy cuidadosos con esta gente, no podemos perder nuestra actitud positiva de hacer nuestras vidas mejores, no importa lo que pase. No sé si eso sea algo que motiva el punk o el instinto de sobrevivencia, pero al menos es como yo lo veo al enfrentarme a todo el panorama.

Bueno, Randy, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por conversar con nosotros.

Muchas gracias a ti, Manuel, fue muy grato conversar contigo. ¡Cuídense mucho y los veré a todos el sábado!