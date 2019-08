Michael Sweet de Stryper: “Tocar nuevamente en Chile es todo un suceso para la banda”

El cariño de Santiago por Stryper volverá a sentirse fuertemente el próximo 12 de septiembre, cuando la banda encabezada por Michael Sweet se presente nuevamente en nuestro país con un show en el Teatro Caupolicán. En la cita, el conjunto vendrá a celebrar diversos hitos de una carrera que ya acumula varias décadas, acompañándose de las bandas Tourniquet y Narnia como invitados de una jornada inolvidable para los fanáticos del metal. Bajo ese contexto, era necesario conversar con el frontman sobre distintos aspectos no sólo de esta visita, sino que también de su carrera en general.

Desde lo que preparan para esta gira sudamericana, hasta sus pensamientos sobre las bandas invitadas, es lo que conversamos al teléfono con Michael Sweet, quien ahondó también en aspectos como su carrera solista, los motivos por los que abandonó Stryper en 1992, su próximo trabajo de estudio y su experiencia en la banda Boston, entre otros temas, en una entrevista que puedes revisar a continuación.

Comencemos hablando, obviamente, del próximo show de Stryper en Santiago. ¿Cómo se han tomado la gran recepción de los fans?

Oh, vaya, estamos muy entusiasmados, muy afortunados y bendecidos de tener la oportunidad de regresar; ha pasado mucho tiempo, ya son ocho o nueve años desde que fuimos. El recibimiento siempre ha sido muy bueno, tenemos muchos fans en Sudamérica, por lo que poder ir a tocar nuevamente, especialmente a Chile, es todo un suceso para la banda. Estamos muy entusiasmados, no puedo esperar para verlos a todos allá porque será un gran show, estoy seguro de eso. Será maravilloso ver en persona a muchos fans y amigos que tenemos por allá.

¿Qué podemos esperar sobre el repertorio del show?

Bueno, trataremos de tocar todas las canciones que quieren oír, pero la parte difícil es tratar de meter todo eso en un set de 90 minutos, que es lo que tocamos. Una hora y media para incluir todo, haremos lo mejor, algunas canciones de álbumes en específico, en otros sólo una canción, pero será un gran set, puedo asegurarles a todos los fans eso. Lo más importante es que será un gran show, la pasaremos bien, estaremos ahí dándolo todo, con toda energía transmitiéndose a la audiencia y de regreso a nosotros, será una gran y asombrosa fiesta.

También estarán tocando dos bandas antes de su set. ¿Cómo seleccionan a los artistas con los que salen de gira?

¿Te refieres a Judas Priest y Van Halen? (risas). Estoy bromeando, es sólo mi sentido del humor. Obviamente estás hablando de Tourniquet y Narnia. Será la primera vez que tocamos con estas bandas, es un gran paquete, y será genial porque quiero mucho a Ted Kirkpatrick (baterista de Tourniquet), es un gran amigo mío. Será muy bueno tener a estas grandes bandas tocando en una misma noche, sé que la gente estará entusiasmada por eso también.

Michael, quiero que nos detengamos en 1992, cuando publicaste tu primer EP como solista. ¿Por qué quisiste lanzar música de inmediato luego de salir de la banda?

Bueno, dejé Stryper porque no me gustaba la dirección que estaba tomando, no solamente en la música, sino que también en las letras y la actitud, nos transformamos en una banda diferente, a decir verdad. Nuestros corazones no estaban conformes, estábamos haciendo cosas –que yo también hacía, por cierto–, pero decidí que no quería seguir en eso, ya sabes, beber y todo lo demás. Volvimos a nuestros inicios, prácticamente. No quería ser parte de eso, prefería enfocarme en mi matrimonio, en mis hijos, mi vida, estuve fuera de la música por un buen tiempo la verdad. Me fui en 1992, pero mi primer álbum salió en 1994, me tomé un tiempo. En el intertanto no me dediqué a la música por un año completo, pero de pronto comencé a acercarme a ella de nuevo, porque eso es lo que soy, está en mi sangre, en mi ADN. Lancé mi primer álbum solista en 1994, llamado “Michael Sweet”, y le fue muy bien, créanlo o no. Ahora me preparo a lanzar mi decimo trabajo solista, todavía sigo publicando álbumes, no tantos como me gustaría, hubiese querido lanzar un disco cada año si pudiera porque tengo todas esas ideas y creatividad, pero, ya sabes, no quiero dejar de lado a Stryper tampoco, todo toma tiempo. Es más, por eso dejé Boston también, porque estaba llevando un ritmo que no me permitía darlo todo en Stryper, que es mi prioridad hasta que se termine la banda, si es que eso pasa en algún momento. En resumidas cuentas, así fue como me fui, sólo quería ordenar mi vida y hacer cosas fuera de la banda.

Ya que mencionaste a Boston. ¿Cómo fue tu experiencia con la banda?

Fue increíble. Estuve en la banda por cuatro años, sólo hice una gira, con 56 shows en 2008, Styx era la banda de apertura y Boston encabezaba, fue genial porque crecí escuchando ambas bandas. Conocerlos a todos, interpretar las canciones, ver a Styx tocando, fue surreal, era como un sueño y pensaba todo el tiempo “¡Vaya, como es posible todo esto!”, pero bueno, fui afortunado de compartir con ellos todos ese tiempo. Lamentablemente, la agenda no me acompañó y me apenó tener que dejarlos para enfocarme en Stryper, pero no podía ser de otra forma.

Quiero preguntarte sobre tu próximo álbum, llamado “Ten”, que estará disponible en octubre. ¿Qué puedes contarnos sobre este trabajo, especialmente de todos los colaboradores que estarán en él?

Bueno, quería invitar a algunos de mis guitarristas favoritos para hacer los solos del álbum. Tengo un guitarrista diferente en cada canción, yo hago la sección rítmica, aunque también algunos solos, pero tendré guitarristas como Jeff Loomis (Arch Enemy), Joel Hoekstra (Whitesnake), Andy James, Gus G. (Firewind), Marzi Montazeri (Exhorder), Howie Simon, Mike Kerr (Firstbourne), Ethan Brosh, Tracii Guns (L.A. Guns) y, ya sabes, es genial porque todos aportan algo muy especial en cada canción. No puedo esperar a que la gente escuche lo que hicimos en el álbum, sólo hemos revelado una canción que se llama “Better Part Of Me”, que pueden buscar en YouTube, pero estoy muy entusiasmado. Es mi décimo álbum, con diez tracks, el que le da nombre al disco está basado en los 10 Mandamientos. Es un disco muy poderoso, de metal a la vieja escuela, es la continuación perfecta de “One Sided War” (2016) y siento que de cierta forma es incluso mejor.

¿Hay un concepto general detrás del álbum?

No realmente. El concepto es más que nada superarme a mí mismo (risas), de hacer el mejor álbum posible en estos días, así como entregar el mejor mensaje posible para inspirar a la gente a través de la música.

Leí en algún lugar –no recuerdo si fue en una entrevista o en un posteo en tu página de Facebook– que no estabas dedicándote a la música por el dinero, sino más bien por el amor a la música. En base a eso, ¿cuál crees que es la fuerza principal que te mueve a continuar con tu carrera día a día?

Sí, es verdad que dije eso, no estoy haciendo esto por el dinero, no hago mucho dinero desde la música, no gano tanto por mis álbumes ni por componerlos ni lanzarlos. Antiguamente hacia más dinero, pero nunca hice millones desde los álbumes, ya que Stryper no era tan grande como otros colegas, ya sabes, bandas como Van Halen, Judas Priest, Bon Jovi, todos los 70 y 80 que fueron grandísimos. Stryper definitivamente hizo cosas grandes, tuvimos días muy buenos, pero nunca llegamos a la instancia de hacer millones y millones como mucha gente cree, pero eso no es así. Nunca lo he hecho por el dinero, para mí no se trata de eso. Me emociona tocar guitarra, componer canciones, cantar, por eso lo hago, porque lo amo.

¿Te gustaría dedicar unas palabras a la gente para finalizar esta entrevista?

Sí. Amamos a nuestros fans, no puedo esperar por verlos, nos sentimos muy bendecidos al tener fanáticos como ustedes, que nos apoyan a través de todos estos años. No puedo esperar más para rockear con todos ustedes de nuevo.

Bien Michael, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por esta entrevista.

Muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de conversar, amigo. ¡Que dios te bendiga!