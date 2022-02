Mark Bowen de IDLES: “Siento que estamos encontrando nuestro camino”

Dejar atrás lo ya demostrado y seguir avanzando en la búsqueda de comprender quiénes son, es algo por lo que IDLES se desvivió en la creación de “CRAWLER” (2021), su más reciente trabajo de estudio, que llegó sorpresivamente un año después del divisivo “Ultra Mono” (2020). En este, la agrupación concentra sus esfuerzos en mantenerse siempre fieles a su esencia y, a la vez, explorar un poco más lo que pueden lograr dentro de una fórmula ya comprobada, algo que tiene feliz especialmente a su guitarrista, Mark Bowen, quien funcionó como artífice principal de esta nueva placa junto al productor Kenny Beats.

Es precisamente con el hombre de las seis cuerdas con quien volvimos a conversar en esta ocasión, revisando algunos aspectos técnicos y creativos de este nuevo álbum, también sobre su actual gira y su postergado debut en nuestro país como parte de Lollapalooza Chile, entre otros temas que te dejamos en esta entrevista.

Hola, Mark, ¿cómo estás? Quiero partir agradeciéndote el tiempo para comunicarte con nosotros por segunda vez; la entrevista anterior fue conversando sobre “Ultra Mono” y ahora nuevamente hablaremos de un disco lanzado hace poco.

Oh, sí, genial.

Quiero que hablemos varias cosas sobre el nuevo álbum, “CRAWLER”, por lo que quiero partir citando esa entrevista que tuvimos. Ahí dijiste que “Ultra Mono” era el final de una trilogía para la banda, y es curioso que lo digas porque este nuevo disco se siente como un nuevo capítulo, como el inicio de algo diferente lejos de aquello.

Sí, lo que hicimos con “Ultra Mono” fue destilar la identidad de nuestra banda, exagerándola un poco y quizás examinándola de manera grotesca (risas). La idea fue hacerlo tan grotesco, que se sintiera que creamos algo muy lejos de su identidad, pudiendo deshacernos rápidamente sin tener que volver atrás. Esa fue la intención detrás de “Ultra Mono”, lo que nos llevó a “CRAWLER”, donde evaluamos más nuestra identidad como banda y permitimos explorarnos más allá, haciendo música que fuera completamente diferente, teniendo nociones e ideas completamente distintas, moviéndonos sonoramente en otra dirección, pero manteniendo a la vez la esencia de IDLES. Ya sabes, eso es lo que “CRAWLER” quería representar, es el álbum que queríamos hacer, es como “IDLES Mark II”, esta nueva faceta de la banda, con una confianza y capacidad de experimentación que nos dé una idea de lo que IDLES puede ser.

También dijiste que con “Ultra Mono” llegaron a un peak en el sonido de IDLES. ¿Este disco les permitió superar esos límites o simplemente ir en otra dirección?

No creo que haya sido como que alcanzamos nuestros límites, lo que sí creo que alcanzamos fueron los límites de hacer esa especie de rock crudo, ruidoso y violento. Logramos salirnos de ese enfoque desde la guitarra, desde la esencia de una banda de rock de cinco integrantes, desde la idea de que las canciones que creamos tenían que ser creadas a partir de la experiencia en conciertos, donde todo lo que compongamos tiene que poder tocarse en vivo por la banda. Hay elementos que se mantendrán siempre: en “CRAWLER” aún está ese sonido violento, bombástico e intenso, pero el enfoque y las sensibilidades que lo conducen son completamente diferentes.

Pasemos al trabajo de producción que tuviste con Kenny Beats en este disco. ¿Por qué decidieron trabajar nuevamente con él y qué rescatas de esa experiencia?

Él comenzó a trabajar con nosotros en el momento que estábamos mezclando “Ultra Mono” y se involucró un poco en hacer que el disco sonara tan fuerte como lo hace. Siento que había algo incompleto que debíamos explorar, así que, a través del trabajo, conversaciones y reuniones con él, nos dimos cuenta de que era el tipo de persona que necesitábamos, ya que no estaba interesado en estampar su sello como productor en nuestro trabajo, tampoco es lo que aportaba desde su rol, sino que nos ayudó a poder encontrar y desarrollar lo que queríamos crear y cómo lo podíamos crear, permitiendo que eso pasara y ayudando a que así fuera. Siempre estaba escuchando y usando su experiencia y conocimiento para permitir acercarnos lo más posible al resultado que queríamos, siempre de manera muy desinteresada y sin nada de ego. En el juego de egos que es componer música, a veces puedes volverte más egocéntrico, por lo que creo que fue muy positivo tener alguien como él, que nos permitiera trabajar cómodamente. Es muy bueno tener a alguien que lidia con todo eso tan exitosamente.

Quisiera preguntarte por algo muy puntual en este disco. Cada vez que lo escucho descubro nuevas capas y metáforas en las canciones, pero hay algo que todavía no entiendo del todo, que es el tracklist, el orden en que las canciones están puestas. ¿De quién fue esa decisión y por qué optaron por esa secuencia?

Es interesante que toques este tema, porque fue mi decisión. Me encargué de eso más que nada porque soy uno de los productores del álbum, estuve involucrado en la mezcla. Probablemente escuché estas canciones muchas más veces que cualquier otra persona, y empecé a descubrir también estas capas que se presentan, muchas veces intencionalmente y otras no, contando una historia, con una narrativa que presenta muchos de los traumas en el inicio del álbum. También hay un período de autoinspección dentro de ese trauma, pasando por la comprensión y luego el regreso del trauma, el ciclo de la adicción manteniéndose. Hacia el final del disco está la parte desafiante, donde se comprende que esa es la naturaleza de la vida, con sufrimientos, traumas y adicciones. Así que sí, esa es la intención detrás de todo esto, pero también se presentan elementos sónicos. Si analizas cómo el disco se desarrolla, tienes un inicio más ruidoso, pasando por una belleza más refinada y un cierre un poco más tormentoso, lo que es una narrativa por sí sola.

El inicio, de hecho, es muy como lo dices, “MTT 420 RR” comienza a generar esa anticipación, pero es con “The Wheel” cuando el disco realmente te golpea en la cara e inicia su desarrollo.

Sí, absolutamente.

Otra cosa que me llama mucho la atención, que de hecho lo mencioné en mi reseña del disco, es la transición de “Progress” a “Wizz”, eso es algo que solo IDLES podría hacer y creo que es brillante. Recuerdo que en una entrevista tú o Joe decían que ese momento era algo así como la banda no tomándose en serio a sí misma. ¿Qué nos puedes contar de este contraste que se genera? Por un lado, tenemos esta hermosa canción, “Progress”, y luego “Wizz” presentándose de una manera muy agresiva, un poco grindcore incluso.

Sí, siento que “Progress” es probablemente la vez que IDLES ha sonado más hermosamente, así como también la vez más seria. No hay nada de alegría en esa canción. Incluso en una canción tan brutal y dramática como “The Wheel” hay un poco de sentido del humor, pero aquí se aplicó de manera diferente. Siento que no sería IDLES si es que hubiésemos dejado a “Progress” destacar de manera propia, teníamos que agregar ese sentido del humor y violencia teniendo a “Wizz” inmediatamente después. En un principio es divertido porque tienes esta canción realmente hermosa seguida inmediatamente de una canción horrenda (risas), pero también tenemos esta comprensión en la narrativa de “Progress”, ese sentimiento de comprender la adicción y aceptar esa sensación de pérdida. Todo eso hace sentido en la forma en que se construye.

Revisando los setlists de esta gira, “Progress” es la canción que menos han tocado, tan solo dos veces. ¿Es muy difícil acomodarla al show?

Es difícil de poner en el setlist. Lo que la gente más espera en un concierto nuestro es la catarsis y una liberación de energía, y siento que esa catarsis no logra encajar del todo en eso. Si es que calza en el concierto y la vibra que se está generando en el ambiente, todo bien, pero siento que debemos tocar canciones un poco más festivas. Por otro lado, es una canción muy muy difícil de tocar (risas), es muy arduo hacerla en vivo porque no tiene batería, además de otros aspectos técnicos muy complejos para mí en cuanto a la guitarra, todo eso hace que no pueda encontrar aún su lugar en los sets. Personalmente, me gustaría incluirla más, especialmente considerando la forma en la que estamos ahora, es un momento crucial de nuestra historia como compositores, por lo que debería ser también un momento clave en los shows en vivo.

Hablando de esta gira, ¿cómo ha sido el ejercicio de armar un setlist ahora que tienen cuatro álbumes con material para elegir?

Ese soy yo de nuevo, parece que tenemos un patrón en todas estas preguntas demostrando que no soy capaz de delegar el control de algunas cosas (risas). Yo elijo los sets de cada noche, es una bendición tener cuatro discos de dónde elegir, pero también es muy difícil, ya que no quieres ser la banda que priva a su audiencia de escuchar algunas canciones favoritas, como de “Brutalism”, por ejemplo. La gente está viniendo a vernos luego de tres años prácticamente, entonces tratamos de mostrar quiénes somos como banda en estos momentos, porque la configuración en vivo ha cambiado y queremos mostrar eso, especialmente con las canciones de “Ultra Mono”, ya que, al poder tocarlas por fin en vivo, nos ha permitido revalorar lo que son. Es un proceso difícil, pero siento que estamos encontrando nuestro camino.

Sí, entiendo. Han pasado muchas cosas desde la última vez que tocaron en vivo, recuerdo que cuando se anunció que venían a Lollapalooza Chile ni siquiera estaba “Ultra Mono”, después el festival se movió, sacaron el disco, se movió nuevamente y ahora vienen con “CRAWLER”, que es un álbum distinto.

Hay muchas canciones nuevas para los fans, sin duda.

Mark, sigamos hablando de esta gira, He visto que están tocando sin parar y hay muchos shows completamente vendidos para las próximas semanas. ¿Cómo ha sido este regreso a los escenarios después de tanto tiempo?

Ha sido genial. Diría que nunca será lo que esperamos o lo que queremos, ya que, si bien hay una libertad, también está la precaución constante. Una sensación real en cada lugar que tocamos te dice que las cosas son diferentes ahora. En cada público que hemos tenido, ahora hay un enfoque distinto en cuanto a lo que los hace sentir cómodos, a cuán listos están para regresar a estas actividades cotidianas, a evaluar lo que necesitas y quieres de un show en vivo. Es nuestro deber como banda estar atento a la energía en la audiencia y entregar algo acorde a sus requerimientos, realmente ha sido así. Es una experiencia muy increíble de vivir nuevamente, estoy encantado de que estemos tocando nuevamente.

De hecho, estarán acá en Santiago, esperemos. Serán parte de los tres Lollapalooza de la región, presentándose en nuestro país, además de Brasil y Argentina.

Oh, sí, finalmente.

En nuestro sitio comenzamos a hablar de la banda hace muchos años, “Joy As An Act Of Resistance.” fue sido elegido mejor disco de 2018 y también mejor de la década.

Excelente, lo recuerdo. Muchas gracias por eso (risas).

A ustedes por su obra. Para terminar con la pregunta, quería comentarte que la banda ha ido ganando mucha popularidad durante el último tiempo con el nuevo disco, además del estreno en Chile del documental “Don’t Go Gentle: A Film About IDLES” a fines del año pasado. Pensando en todo eso, ¿cuáles son sus expectativas para esta primera vez en Sudamérica?

Es extraño porque no se siente como que conoceremos nuevos fans, sino que es como que nos encontraremos finalmente con ellos luego de muchos años. Tocar allá fue nuestra prioridad numero uno desde que descubrimos que tenemos una fanaticada en la región, así que poder hacerlo es algo que deseamos mucho. No vamos con expectativas, sabemos que allá están los mejores públicos del mundo, por lo que vamos concentrados en entregar buena música y esperando que podamos crear algo hermoso todos juntos cuando llegue el momento.

¿Hay alguna posibilidad de que hagan shows extras en estos países que visitarán?

No puedo comentar nada al respecto. Mi respuesta en realidad viene desde el desconocimiento, más que de jugar al misterio y no querer decirte (risas).

Mark, se nos acaba el tiempo, así que quiero que terminemos preguntándote algo muy especifico. La vez anterior que hablamos mencionaste que “Ultra Mono” representaba a la banda tratando de entender quiénes son. En base a eso, ¿entiendes ahora lo que es IDLES?

Sí, ahora comprendo lo que es IDLES. Siento que ya no tengo ninguna expectativa de lo que la banda es y lo que puede ser en el futuro, me siento muy entusiasmado por lo que hacemos, pero además de eso, todo crece, cambia y va mutando, es algo que no puedo controlar. Siempre está el entusiasmo de lo que puede ocurrir.

Bueno, Mark, muchas gracias por tu tiempo. Espero que podamos vernos pronto; de hecho, se supone que tendremos una nueva entrevista con ustedes en el festival.

(Risas) Oh, ahí lo veremos. Estaré esperando con ansias.

Espero verte acá, mucha suerte con los shows que tendrán las próximas semanas.

Muchas gracias. ¡Nos vemos!