Ken Casey de Dropkick Murphys: “Hay muchas cosas pasando en el mundo que no nos permiten quedarnos en silencio”

Por dos décadas, Editors ha ido forjando una carrera con un sonido característico y una constante progresión entre sus composiciones disco a disco. El conjunto oriundo de Birmingham funciona como un reloj, donde sus piezas juegan un papel fundamental apoyándose unas a otras bajo la intensa dirección de Tom Smith, vocalista y frontman de la banda, quien es constantemente señalado por sus compañeros como el alma de esta. Ahora, la agrupación acaba de estrenar “EBM”, su séptimo trabajo de estudio y el primero de manera oficial con Benjamin John Power, también conocido como Blanck Mass, que hace su estreno como un integrante más luego de trabajar como músico de soporte y productor anteriormente.

Otra figura esencial es la del guitarrista Justin Lockey, quien desde 2012 se incorporó como parte del conjunto para hacer su estreno en el LP “The Weight Of Your Love” (2013) y todos los trabajos venideros, incluyendo el actual disco, que él mismo describe como uno de los más versátiles de su carrera. Bajo el contexto de este nuevo trabajo, Justin se tomó un tiempo para conversar con nuestro medio desde su estudio, relatando un poco el proceso creativo de este álbum, además de abordar otros tópicos como la salud mental, su trabajo con la banda Minor Victories y su afición por la fotografía, entre muchos otros temas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

Justin, primero que todo, muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros.

No hay problema, es un placer.

Chile es un país donde sin duda Editors tiene muchos fans. De hecho, hablaba con algunos amigos antes de la entrevista y prácticamente todos me pidieron que te preguntara cuando vendrían a tocar acá.

Oh, sí (risas), cada vez que publicamos algo en redes sociales o un video en YouTube están los comentarios de “vengan a Chile” una y otra vez. Hace mucho tiempo que queremos ir a Sudamérica. Estamos tratando de hacer funcionar eso y es muy difícil lograr una gira por allá, pero créanme que lo estamos intentando siempre.

Esperemos que sea con este nuevo álbum. Quiero que partamos hablando de “EBM”, específicamente de tu experiencia creándolo.

Comenzó de cierta forma en una conversación con Ben, Blanck Mass, cuando estábamos haciendo el álbum “Violence” (2018). Íbamos a hacer un show con él donde incorporaríamos arreglos especiales, algo así como tecno, pero luego vino la pandemia y seguimos trabajando en estas ideas que naturalmente se transformaron en un álbum con Ben involucrado. Seguimos desarrollando lo que teníamos durante la cuarentena, donde nos dimos cuenta de que estaba sonando como un álbum de Editors. Luego de eso, fuimos al estudio y pasamos un mes uniendo todas las piezas y dándole forma a este trabajo; sacamos de todas estas pequeñas piezas que cada uno trabajaba en sus propios estudios en casa y que nos íbamos enviando de manera virtual. Ahí fue cuando Russell (Leetch, bajista) y Ed (Lay, baterista), la sección rítmica, le dio un poco de forma al disco y trabajaron muy duro para conseguir el resultado final.

He estado escuchando el disco y siento muchas canciones con un sonido muy fresco, pero a la vez sonando como siempre la banda lo ha hecho, especialmente tracks como “Heart Attack” o “Picturesque”. ¿Siempre quisieron mantener esa pizca de su espíritu o fue algo que inevitablemente quedaría ahí?

Creo que es una de esas cosas que, independiente de las fórmulas que adoptes para hacer un disco, al final del día siempre queda, ese factor esencial por sobre todas las cosas, y en nuestro caso es la voz de Tom (Smith, vocalista). Podríamos literalmente grabar un bolso lleno de piedras y poner la voz de Tom encima y sonaría como una canción de Editors (risas). Su voz es tan poderosa y dominante, que sea donde sea que cante siempre pondrá las cosas en territorio nuestro, pero creo que cuando empezamos a hacer el disco simplemente fue la forma en que tocamos la que haría a este disco algo que suene a Editors, incluso con Ben involucrado, es algo que se mantiene en la forma en la que tocamos. Todo esto va en línea con la evolución de la banda cada vez que hacemos un disco y cambiamos la manera de producir, el sonido, las influencias, lo que sea. Al final del día siempre sonará como un álbum de Editors, sólo que es como un capítulo nuevo en nuestra constante historia. No creo que haya una forma de salir de eso, especialmente con su voz que es tan fuerte.

Sí, es una voz muy fuerte. De hecho, “Heart Attack” se siente como una canción específicamente para corear en vivo, casi puedes escuchar al público cantar junto a Tom en un concierto con miles de personas.

Sí, absolutamente se siente así.

Este fue el primer adelanto y también la canción con la que confirmaron que Benjamin (Blanck Mass) se unía oficialmente a la banda. ¿Cómo describirías la relación de trabajo que han tenido con él?

Es genial, trabajamos anteriormente en “Violence” y es como traer un amigo a la banda, fue muy fácil todo. No hay un proceso que debimos afrontar, es casi como que siempre estuvo ahí.

¿Sienten alguna diferencia ahora que es un miembro oficial de la banda y no un colaborador como lo era hasta ahora?

Creo que las diferencias son principalmente la ventaja de tener otro par de oídos que puedan escuchar y analizar lo que está faltando en nuestra música, guiar la conversación y la música hacia donde queremos. Somos muy colaboradores como banda, nos gusta trabajar juntos y hacer que la opinión de nuestros colaboradores, ya sea productores o ingenieros de sonido, cuente. Somos una banda muy democrática al momento de componer, no se trata de una persona, sino que de la banda como un todo. Se siente muy bien tener otro amigo en la habitación dando ideas e incorporando sus conocimientos. Cuando tienes un nuevo miembro, siempre agregará lo que sabe en la música, y en el caso de Ben es esta energía y sonido pesado, casi como industrial, que definitivamente incorporó con muchas ganas, así que ha sido genial trabajar juntos.

Justin, quiero que retrocedamos nueve años en el tiempo hasta “The Weight Of Your Love” (2013), el primer disco de Editors donde participaste. ¿Qué recuerdas de ese período siendo el chico nuevo en la banda?

Fue genial. He estado en bandas desde fines de los noventa, llevo muchos años en la música, recuerdo que mi antigua banda, Yourcodenameis:milo, un proyecto de post hardcore y math rock, una vez fue banda invitada de Editors cuando comenzaban, así que sabía quiénes eran y conocía sus primeros discos. El productor Flood, que es amigo mío, trabajó con la banda en el álbum “In This Light And On This Evening” (2009), cuando se estaban separando de Chris (Urbanowicz, ex guitarrista) les sugirió que me contactaran y probaran como me adaptaba a ellos. De todas formas, fue raro aceptar esa llamada telefónica, no conocía a nadie de la banda, nunca había hablado o salido con ellos. Un día me llamaron y fue como: “Oye, ¿te gustaría venir a tocar guitarra en Editors?” y dije: “Sí, sería divertido”, luego volé a Nashville y creamos el álbum “The Weight Of Your Love”, que fue un tremendo proceso y lo pasé muy bien. Luego de que llegué también se unió Elliott (Williams, tecladista) y se dio un período muy bueno para la banda, que ya tenía una gran carrera hasta el momento y se sentía un poco desorientada tras la salida de Chris. Finalmente, el disco logró que pudieran reencontrarse y así continuar su carrera. Se siente que fue hace mucho, ahora que lo pienso (risas).

Si, nueve años. El tiempo vuela.

Sí, se siente lejano, pero fue un gran proceso. Lo pasamos muy bien haciendo el disco.

Justin, quiero saber sobre otro de tus proyectos, Minor Victories. ¿Hay una posibilidad de que el proyecto continúe o solamente fue algo de un disco?

Qué divertido que preguntes eso, porque en estos momentos estoy en mi estudio revisando el montón de música que tenemos para un nuevo disco de Minor Victories. Tenemos muchísimas canciones preparándose, pero el problema con la banda es calzar los tiempos y agendas, todos estamos bastante ocupados este año. Tengo que enfocarme en la gira de Editors, Stuart (Braithwaite, guitarrista) está concentrado en lo suyo con Mogwai y Rachel (Goswell, vocalista) también está con muchas actividades junto a Slowdive, además que no coincidimos en nuestros períodos libres. Necesitamos encontrar el momento en que podamos estar todos juntos y hacer el disco, y estoy seguro de que pasará en algún momento. Me encanta el primer disco que hicimos y fijo que haremos otro nuevamente, pero tendrá que pasar tiempo para eso.

Durante octubre volverás a tocar con la banda en vivo, luego de ausentarte durante un tiempo de la gira para enfocarte en tu salud mental. ¿Qué has hecho en estos días para prepararte y regresar a los shows?

La mayoría del tiempo me la paso en mi estudio trabajando en música nueva, también jugando con cámaras, me he metido en la fotografía últimamente. También estoy trabajando en algunos guiones para producciones futuras, componiendo música, tengo algunos proyectos fotográficos en mente también, aprovechando el tiempo con mis hijos, básicamente manteniéndome en una posición en la que esté listo para volver a girar desde octubre. Luego de la cuarentena no estaba listo para regresar, a todos nos golpeó la pandemia de manera diferente y nunca me he avergonzado de hablar de mi salud mental, fui sincero en el sentido de que no quería volver a tocar, no estaba listo para girar nuevamente. Después de todo lo que ha pasado los últimos años, me sentía en un lugar seguro estando con mi familia en casa y experimentando nuevas cosas. Participé de los ensayos, estaba listo con todo lo que conlleva subirse al avión e iniciar la gira, pero mi mente no lo estaba, por lo que le dije a los chicos que no me sentía preparado y necesitaba más tiempo. Todos lo entendieron y me apoyaron.

Pensé mucho en esto porque creo que a muchas personas nos costó regresar a la “vida normal” cuando la pandemia comenzó a controlarse un poco más. En mi caso, fue un desafío ir a los primeros conciertos luego de que regresara la música en vivo y no quiero ni imaginar lo difícil que es para ti, que tienes que estar en el escenario tocando frente a miles de personas cada día.

Tienes razón. Lo que más podemos rescatar de todo esto es que no todo el mundo estaba listo para reconectarse a la vida cotidiana, ya sabes, nadie ha tocado ese tema, pero tarde o temprano las personas tendrían que enfrentar eso. Claramente hay gente que no tuvo problemas y regresó a sus actividades como si nada, pero también hay quienes no funcionan así. Si te arrebatan el mundo por dos años y luego te lo plantan en la cara de un día a otro, no esperes que todos reaccionen igual, sin duda habrá problemas. Yo no estaba listo para regresar, necesitaba pasar por ese proceso de preparación y hacer las cosas de nuevo, no podía hacer como si nada pasó porque hubo muchas cosas que pasaron. Todos perdimos nuestra vida por dos años, básicamente nos pusimos en pausa y fue muy extraño, ni siquiera podíamos estar cerca del otro y de pronto todo era igual que antes. El virus no se ha ido, en mi familia se contagiaron por tercera vez hace unas semanas. No es algo que se haya terminado, el miedo sigue afuera y, si la gente sintió ese temor por dos años, es natural que lo sigan teniendo porque aún hay muertes. Es un período muy difícil.

Sí, es algo muy difícil. ¿Estás preparándote de una manera distinta para regresar o simplemente necesitabas un poco más de tiempo?

Es algo más de tiempo, todo para procesar qué quieres realmente y seguir adelante. Cuando tu vida cambia, te pones a pensar qué es lo que quieres y hacia donde vas, es importante ser honesto contigo mismo para entender lo que anhelas. Necesitaba un tiempo para pensar y procesar si esa era mi vida, y lo es, claramente, sólo que tenía que pensarlo mejor y darme cuenta de ello. Ahora estoy agradecido de poder sentarme y decir “bien, estoy listo para regresar”. Los chicos me apoyaron, dejaron que me tomara el tiempo que necesitaba y ahora iniciaremos los ensayos. Ben se unirá al mismo tiempo que yo, así que será como un reinicio oficial de nuestras actividades.

Recuerdo que, cuando anunciaste tu salida temporal, terminaste el comunicado con la frase: “Mientras más lo hablemos, más fácil será llevarlo”, y me gustó mucho la manera en que dijiste eso. ¿Siempre has estado abierto a conversar sobre tus problemas o es un proceso que también debiste comprender?

Sí, siempre he llevado estos temas. He estado en terapias y grupos de apoyo por todos estos años, es un problema que hay que saber cómo llevar. A lo largo de los años he perdido amigos que se han suicidado por no poder hablar lo que les pasaba. Para mí es algo medieval, llegamos a un punto que admitir que estás en problemas es mostrarse como alguien débil, cuando no es así. En mi caso, hice saber a mis cercanos que no estaba bien y ellos lo entendieron, y así de fácil debería ser siempre. Uno ve que muchas veces en las bandas de rock se muestra esta personalidad a prueba de balas, pero no es así. Mira cuántas estrellas de rock se han suicidado, son personas con problemas como todo el mundo, tal como el cartero o alguien que trabaje en el supermercado, todos somos iguales. Para mí, decir algo como lo que dije, no debiera ser un problema, debería ser algo de todos los días para todos. No tenemos que estigmatizar la salud mental, deberíamos estar pendientes del otro constantemente, todo eso de que los hombres son fuertes es pura basura, siempre ha sido una estupidez. Lo único que sí existe es que el suicidio acaba con los jóvenes porque se tragan toda esa mierda y no logran hablar con nadie por miedo a sentirse débiles frente al resto. Hablar con alguien debería ser lo más fácil del mundo, no hay que tener miedo.

Justin, puede que alguien que esté leyendo esta entrevista pase por algo similar. ¿Hay algún consejo que te gustaría dar a quien no sepa como llevarlo?

Todos llevan las situaciones de manera diferente, lo que dije es el mejor consejo que puedo dar: mientras más lo hablemos, más fácil será llevarlo. Esto normaliza algo que debería ser regular, tengo hijos y quiero que hablen conmigo sea cuando sea que tengan un problema, todo se puede solucionar; incluso si estás en un período de depresión, ansiedad o estrés, debes abrir tu mente para entender que nada es tan terrible como uno lo siente, siempre habrá alguien o algo que pueda ayudarte. Puede que no todos sean capaces de ayudarte, pero al menos lo entenderán. Es importante conversar con amigos, familiares, incluso con extraños, puedes ir a un terapeuta y contar lo que pasa, siempre será posible salir adelante. Lo mejor que puedes hacer es comprender qué está pasando y buscar una situación tomando tu tiempo, es algo que se da paso a paso.

Esta será la última pregunta, ya que se nos acaba el tiempo. ¿Hay alguno de todos los proyectos que estás preparando que deseas tener listo antes de salir de gira?

Hay muchas cosas que estoy desarrollando, pero no creo que tenga algo listo antes de irme de gira. Habrá cosas el próximo año que tomarán forma, proyectos en los que llevo trabajando algunos años. Estoy esperando la gira para tomar algunas fotografías también, es algo que me genera un relajo enorme, el simple hecho de tener una cámara y usarla como un vehículo para comprender el mundo.

Bien, Justin, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos verte algún día por acá, ya sabes que la gente está esperando.

Sí, lo sabemos (risas). Estaremos allá algún día, se los aseguro.

Muchas gracias, nos vemos.

Gracias a ti, cuídate mucho y que estés bien.