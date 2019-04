Josh Lloyd-Watson de Jungle: “Creo que somos más maduros que antes”

Fue por mucho tiempo uno de los debuts más esperados por el público local, el que finalmente será una realidad. Ride llega a nuestro país el próximo 30 de abril, acompañándose de Wild Nothing para celebrar los 10 años de Club Fauna en el Teatro Teletón. Los ingleses presentarán un recorrido por su carrera, que incluye el álbum que marcó su vuelta al estudio de grabación, “Weather Diaries”, y el EP “Tomorrow’s Shore”, trabajos que marcan su regreso a los escenarios en 2014.

Bajo ese contexto, conversamos con Andy Bell, guitarrista y una de las voces de la banda, para analizar el suceso de este regreso de Ride, el proceso detrás de su último disco y la forma en que diseñan su show, entre otras cosas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

Comencemos hablando del show: ¿Por qué tardaron tanto en venir?

No fue mi elección tener que esperar tanto (risas). Estaba deseando este momento desde hace mucho tiempo, desde siempre quise venir de hecho. No habíamos tenido la posibilidad de tocar en Sudamérica en lo absoluto, nunca he ido con Ride, fue una espera larga.

Esta es una reunión luego del receso que la banda tuvo. Después de no tocar juntos por tanto tiempo, ¿por qué decidieron reunir nuevamente a la banda?

A lo largo de los años nos hicimos amigos de nuevo, y de pronto se presentó el momento correcto para hacer algunos conciertos, lo cual nos terminó por entusiasmar a seguir juntos y tocar algunos más. Después de eso, decidimos que sería buena idea continuar e intentar hacer un disco. No teníamos nada planificado y ahora aquí estamos, reunidos nuevamente como banda.

¿Crees que esto es una reunión temporal o la banda está completamente de vuelta?

Estamos completamente de vuelta, cien por ciento. Esto ya no es una reunión.

Genial. Lanzaron su álbum “Weather Diaries” en 2017, luego de la gira de reunión. ¿Cómo afrontaron ese proceso?

Al final de la gira de reunión, en ese tiempo que tuvimos libre, hicimos algunos demos tanto juntos como por separado, así que luego de algunos meses decidimos unir todas esas piezas y ensayarlas como banda. Si lo analizamos, el proceso fue un tanto largo, de hecho, hicimos unos shows con The Cure y tuvimos la oportunidad de tocar algunas canciones nuevas que después estuvieron en el álbum, creo que eran “Lannoy Point”, “Weather Diaries” y “Charm Assault”, si es que no me equivoco, sólo para probarlas, porque es bueno probar esas cosas en vivo antes de grabarlas, para ver si funcionan.

¿Fue complicado adaptarse a trabajar juntos nuevamente?

Bueno, el proceso de composición fue un poco más separado, cada uno tenía que tratar de reconectarse con su rol tras este largo tiempo antes de la reunión. Creo que, si hacemos más discos en el futuro, sería mejor escribir más juntos, aun así, no tengo alguna queja de “Weather Diaries”, creo que es un gran álbum y el trabajo que hizo el productor Erol Alkan es fascinante.

Hablando de tocar en vivo, y considerando la extensa cantidad de canciones que tienen, ¿cómo seleccionan el setlist para cada show?

Es muy complicado (risas), porque todos tenemos miradas diferentes. Algunos quieren tocar más canciones antiguas, otros quieren más de las nuevas, luego de eso tenemos la discusión sobre “¿Cuál canción nueva y cuál canción vieja deberíamos tocar?”, “¿Cuántas de cada una?”, “¿Cuán largo debería ser el show?” (risas). Algunas personas esperan mucho por vernos y, a pesar de que todos tenemos diferentes ideas, debemos comprometernos y aprender a entender al otro cuando hacemos un setlist, porque todos queremos que sea el mejor concierto posible.

Cuando interpretas material más antiguo, ¿se te vienen recuerdos de cuando esas canciones fueron creadas, o es algo que, al saber tocarlas tan bien, sólo las interpretas?

A veces tengo recuerdos. Cuando toco, intento estar en el momento, en la atmósfera que tenemos nosotros junto al público. Entiendo que eso se refuerza cuando tocamos alguno de los favoritos, esos que la gente disfruta mucho más, por lo que se vive un momento muy especial. Trato de crear nuevos momentos cada vez que tocamos en vez de pensar en el pasado, pero a veces me acuerdo de situaciones al azar, como cuando tocamos la misma canción en otro lugar, cuando estaba componiéndola en la casa de mis padres, esas tardes en mi habitación siendo un adolescente, o cosas así.

Quisiera hablar de “Nowhere” (1990). Este álbum ha sido catalogado muchas veces como una obra maestra, por lo que debo preguntarte: ¿Qué los motivó en ese momento para crear tan gran álbum como este?

Oh, “Nowhere”, bien, la gente suele decir “tienes toda tu vida para hacer tu primer álbum”, y es algo así como me siento respecto a este. Para muchos su primer disco es el mejor y eso lo veo en muchas de las bandas que me gustan. Fue algo especial porque también era nuevo para nosotros, fuimos muy afortunados de hacer las canciones correctas en el momento correcto, realmente no podría tomar todo el crédito, solo sé que fuimos muy afortunados (risas).

Bueno, Andy, lamentablemente se nos acaba el tiempo, muchas gracias por esta entrevista. ¿Te gustaría enviar un mensaje a los fans de Ride que están impacientes esperando por el concierto?

Sí, sólo quiero decirles que no puedo esperar por el show, estaba deseando este momento desde que Ride se reunió, quería tocar en Sudamérica y especialmente en Chile, así que muchas gracias por hacer que esto pasara. ¡Nos vemos pronto!

Gracias por tu tiempo, Andy. Nos vemos.

Muy bien, Manuel, ¡nos vemos en el show!