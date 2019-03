John Nolan de Taking Back Sunday: “Nuestro enfoque principal es mantener todo lo que hemos construido”

22 años tuvieron que pasar para tener de vuelta en Chile a Bush, una de las pocas agrupaciones nacidas en Inglaterra que ni por asomo intentó hacer britpop, sino que hizo su camino con un rock más rugoso y lleno de intención alternativa. El destino hizo que en la segunda mitad de los 90’s fueran grandes en Estados Unidos, aunque se separaron tras una década como banda. Tras el retorno en 2010, la banda vino a tocar en el escenario del Teatro Caupolicán, con una formación diferente pero que tenía en común a su cantante y principal compositor, el versátil e inquieto Gavin Rossdale. Conocido masivamente más como el ex de Gwen Stefani, o por formar parte de The Voice UK, que como el hombre detrás de Bush, tuvimos la chance de conversar con él muy animadamente, cambiando una y otra vez de idiomas, en la previa a un espectáculo que, luego veríamos, tiene en Gavin un pilar relevante, y lleno de energía para seguir adelante.

Hola, Gavin, ¿Cómo estás? Vamos a comenzar a grabar. Dejaré mis notas a la vista…

¡Qué ojos que tienes! Esa letra es muy pequeña (ríe, mirando sin alcanzar a leer la pantalla donde tenemos la pauta).

Son biónicos, Gavin

Ya lo creo (risas).

Primero quería preguntarte sobre la recepción del último disco de Bush, “Black And White Rainbows”, porque en la prensa hubo algunos reviews que no le reconocían méritos e incluso hubo gente sumándose a eso, ¿Tendrá que ver con un cierre de mente de aquellos que quieren que Bush sea igual que hace 20 años?

Lo primero es que hubo reviews de todo tipo, como en todo disco de una banda grande. A mi no me importa. Mi truco es no leerlos. No lo hago. El próximo disco que estamos terminando ahora es muy heavy. Cuando hicimos B&WR sólo hice la voz en Inglaterra, y pensé que podríamos hacer un disco más comercial, no tan complejo o difícil. Tratar de combinar sonidos, y hacer un buen disco. Estoy orgulloso de mucho de lo que hay en los discos, entonces, no me importa lo que diga una reseña porque es sólo una opinión. Podría haber una persona que me hizo un mal review y vamos a almorzar a un restaurant y podría decirle que la persona con la que está saliendo es repugnante, y aquello es sólo una opinión.

La misma persona va a tu show y disfruta mucho

Tengo suficiente gente que me adora. No soy codicioso con eso. Soy un músico trabajador. No soy Justin Bieber. No puedo trabajar con esos fines. Me considero un músico y un trabajador. El nuevo disco será amado por ti y todos, pero si alguien tuvo un problema con B&WR, que no sé cuáles son esos problemas pero respeto que haya diferentes ideas, incluso puede sentirse identificado con mi banda, porque ni siquiera a ellos les gusta mucho tocar esas canciones. Pero ese era el disco que tenía que hacer en ese tiempo. Soy natural. Soy un verdadero artista. No hago y nunca he hecho un álbum por diseño para manipular a la gente con lo que saldrá de ahí, y bueno, tengo que decir con estas palabras, me disculparás, pero ¡Es más bueno que la cresta!

¿Y cuál es el método y las diferencias para este trabajo que se viene?

Simplemente, tratar de mantenerme con ira, a tope, que es diferente que en el momento de trabajar en B&WR, donde yo estaba muy herido. Era un milagro que siquiera dejara la casa. Así que esa gente que no le gustó el disco pueden irse al carajo. Si me los encuentro, les doy un combo en la cara, aunque jamás alguien se ha atrevido a hacerlo en malos términos como para provocar aquello. La gente se esconde detrás del teclado para hacerlo. Soy muy poderoso en persona como para que la gente me enfrente. Son muy valientes cuando escriben.

Pero en los shows de esta gira, tu foco está mucho más cercano a “Sixteen Stone” (1994) y material más antiguo

Es que es por un tema de tiempo, que nos hace pensar en un show de formato festival. Es muy frustrante. Quiero tocar dos horas, y de todo, pero teníamos esta oportunidad de venir con Stone Temple Pilots y no la podíamos dejar pasar. Pero entiendo lo que pasa, porque claro, cuatro o cinco de los doce que tocamos son de ese, nuestro primer disco, y es que también esas son canciones que debemos tocar. Me carga cuando una banda dice que no quiere tocar sus temas más conocidos y se concentra sólo en cortes más oscuros de los discos. Eso es irrespetuoso con el público. Pero cuando vuelva, porque voy a volver, no se van a deshacer de mi, tocaremos mucho del nuevo disco.

No en 22 años más.

No, no, no. (risas)

Yo sólo tenía siete años cuando ustedes vinieron así que era imposible verlos

Yo también (risas). Imagina eso.

Algo que me agradó del último disco es que hay una canción con un coro en español, “Toma Mi Corazón”, entonces ¿Cuál es el interés de armar un tema con un gesto lingüístico así?

Bueno, (comienza a hablar en español) eso es porque hablo en español, y creo que lo hago suficientemente bien como para intentarlo. Quería cantar algo diferente y toda mi vida quería hacer un clásico, un hit, como “Glycerine” pero en español. Quería hacerlo porque es un gran mundo el que habla este idioma. Pero, otra vez, mi grupo me alegaba y me decían que no saben qué hacer. Son (vuelve al inglés) malditamente flojos.

Tú dijiste hace un rato que eres un músico trabajador, y eso se nota cuando vemos que escribes canciones para otros artistas también. Vas más allá de lo que son los géneros que la gente te atribuye, yendo por todos lados. ¿Qué te pasa cuando escuchas a gente decir que el rock está muriendo, o que ya murió incluso, según los más apocalípticos?

No me pasa nada. No me pasa nada de nada. La vida es cíclica y otras cosas importan. Van Gogh murió con media oreja menos, sin fama, sin dinero, sin una vida. Es un ejemplo de un artista, entonces a mi sólo me importa honrar aquello, ser un artista. Si tenemos que tocar para 50 personas, seré bueno para ti, y si toco para 50 mil, será lo mismo. Mi vida no puede estar definida por el zeitgeist (la voz de los tiempos), y el género de moda. El EDM fue el rey, y Skrillex fue la máxima estrella. Drake ahora es un rey más grande, Cardi B más aún. Amo el hip hop, amo la buena música, y todo lo que importa es tratar de tocar el mejor show de mi vida, pero no puedes ser Gavin Rossdale si es que tu preocupación es pensar en lo que será exitoso o no, porque eso sería ser alguien falso.

¿Te ha pasado que, en esta labor de ser un músico trabajador, tengas inspiración para canciones y que te des cuenta que en realidad puede funcionar mejor en la voz o ideas de otra gente?

Sí, de hecho hace no mucho tengo un buen ejemplo. Escribí la música para un show televisivo, “Undercover High” (A&E en Estados Unidos), un gran show, hermoso, y escribí temas, entre ellos “The Future of America”, y los pensé siempre para un coro de voces diferentes, porque no me gustaba mi voz en esos versos, entonces ahí tengo un ejemplo de un sonido diferente. He escrito canciones para Rihanna, en clave dancehall, también para concursantes de The Voice, con estilo a lo Fleetwood Mac con voces masculinas y femeninas. Simplemente amo ser creativo. Soy una persona creativa. Por eso creo en la potencia de canciones antiguas como las de “Sixteen Stone”, pero también estoy muy emocionado con el sonido del presente porque hay mezclas. Incluso me pasa cuando veo el proceso de armado de nuestro nuevo disco. Amo ambas cosas, y me enorgullecen.

Pensando en cuánto tiempo llevas con Bush, la primera etapa de Bush duró diez años…

(Interrumpe) más que el tiempo total que The Beatles fueron una banda, que fueron ocho años (risas).

¡Es verdad! Bueno, y ahora desde 2010 ya van a ser nueve años más, en esta segunda etapa de la banda…

(Interrumpe) La segunda encarnación, la reencarnación, (grita más fuerte) ¡El renacer! Lo sé muy bien, todos aquí sabemos de volver y volver. (risas)

Mientras no sea reencarnándose en plantas, todo bien (risas)

Sí, sí, es cierto (risas). Me agradas, y ríes mucho. Es importante el humor, porque como dicen, el humor es tragedia más tiempo.

Las experiencias hacen reír más fuerte

Porque la vida se va acumulando y todo va doliendo cada vez más y más, por sumatoria.

Volviendo al análisis, ¿Qué crees que has alcanzado en esta segunda etapa de la banda que no hubo en la primera?

Fácil: consistencia. En el sonido, en la presencia, en los tours. Tenemos una nueva manager que es la mejor del mundo. Me salvó la vida. Tenía gente terrible a mi alrededor representándome. Por eso es que pasó tanto tiempo sin venir por aquí. Tras cada disco rogábamos para viajar aquí. ¿Crees que no me gusta visitar este lugar, con su cultura, gente, ¡la comida!, la energía? Por supuesto, rogando veinte años, y bueno, yo soy mitad escocés, McGregor Rossdale, entonces en una pelea de bar tienes que matarme porque siempre me levantaré y encontraré una forma de botar a quien me quiera ver caer. Eso es lo que he hecho toda mi carrera. Sea en mi vida personal, en mi trabajo, la gente que me conoce sabe que las cosas no me matan, y ahí algunos se preguntan por qué no me derriban. Nunca voy a morir. Muéstrame tus manos (le mostramos las manos) hay tres líneas en cada mano. Y ahora mira las mías (Muestra las palmas de las manos con triángulos perfectos): entonces, o vivo para siempre, o nací muerto (risas).

O tal vez eres Illuminatti

Claro (risas). Aunque mejor, un alien. Un extraterrestre. Lo canté en el primer disco, casi como premonición.

Tenemos que terminar porque se acaba el tiempo pero, para recapitular, podemos esperar que vuelvan pronto

Absolutamente. Eso es lo que queremos. Aún no tocamos y sabemos que queremos volver.

Y el disco nuevo será más pesado

Totalmente. Usualmente pasaba que en estudio sonábamos más suaves que en vivo. Por eso es que podemos tocar en festivales donde hay heavy metal, porque sabemos cómo rockear, y estas canciones tenían más fuerza en vivo. Por eso es que el objetivo con lo que viene es traspasar esa energía a un disco, pero sin ladridos de perro, o gente borracha, obvio.

Muchas gracias Gavin. Esperamos todo lo nuevo, lo antiguo, y lo que vendrá.

Gracias a ustedes. Fue un placer hablar contigo. Ahora, a vernos en el escenario.