Johan Söderberg de Amon Amarth: “Chile es donde tenemos el mejor recibimiento de Sudamérica”

Reinventarse y seguir adelante muchas veces es un ejercicio que raya en lo complejo, sobre todo cuando se precede de una base en la cual desarrollar la propuesta que se quiera adoptar. En el caso de Slowkiss, la reestructuración fue necesaria para mirar adelante con un proyecto que poco a poco se fue abriendo paso en la escena nacional. Liderado por Elisa Montes, la banda estrenó su álbum “Patio 29” el año pasado, cerrando un largo camino que, con cambio de alineación incluida, tardó varios años hasta llegar en lo que sería su primer álbum.

Sumado a lo anterior, la banda será parte de la edición 2020 de Lollapalooza Chile, por lo que bajo ese contexto, es que conversamos con Elisa sobre distintos aspectos de su último disco, además de algunos comentarios generales sobre la carrera de la banda, el machismo en el rock, la inspiración detrás del sonido de Slowkiss, entre muchas otras cosas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

Por supuesto, partamos conversando de “Patio 29”, un disco que en nuestro sitio hemos comentado bastante, en el podcast y la lista de discos chilenos destacados del año. Obviamente este es un disco muy diferente a todo lo que había hecho la banda hasta el momento, lo que tiene que ver con esta nueva etapa del proyecto cuando decidiste reiniciarlo. ¿Qué nos puedes contar acerca de todo el proceso detrás de este disco?

Primero, muchas gracias por apoyarnos y difundirnos, se agradece recibir el apoyo de medios como ustedes, de verdad que agradecemos estar en los discos más bacanes del año (risas). Este disco es distinto, pero creo que conserva la esencia de la banda, lo que queremos proyectar. Es un disco que, como siempre, tiene harto contenido social, habla de muchas situaciones vividas por parte de las mujeres, también del mundo, la ecología, la política, las relaciones sociales. Como debes saber, grabamos la primera parte de tres temas en Argentina y luego continuamos en Chile haciendo el disco.

En Argentina trabajaron con Alejandro Taranto al dar inicio a la composición del álbum, ¿por qué quisieron partir allá?

Fue increíble, muy mágico en realidad. Nosotros estábamos buscando alguien que fuera capaz de sacar un sonido bien pesado, más tirado para el metal, y nos costaba mucho. No dábamos con nadie en Chile que nos convenciera cien por ciento, quizás porque no somos muy cercanos, en Chile se escucha super poco el rock, y tampoco teníamos mucha información de la gente que trabajara como queríamos. Averiguando encontramos a Taranto, que trabajó con A.N.I.M.A.L. y muchas bandas pesadas de Argentina, habíamos buscado hartas opciones por internet y nos gustó él porque allá el rock está mucho mejor catalogado, acá en Chile actualmente están metidos más en el pop y ahora último más en el trap, pero allá aún son fieles al rock y al punk. Yo lo contacté, hablamos un poco, y luego conversamos ya con toda la banda y verdaderamente se pasó, es una persona super profesional, ya había estudiado a la banda, es humilde. Le encantó la banda, sabía nuestra trayectoria y comprendió super bien lo que queríamos hacer, siempre estuvo ayudándonos, casi como un padre, además de que es muy inspirador, se involucró mucho con las canciones y nos ayudó a sacarlas rápidamente. Estaba contento de que todavía exista gente haciendo este tipo de música sin grandes pretensiones, y nosotros estamos contentos de los resultados que logramos con él.

Siento que haber grabado la primera parte allá fue un impulso extra, quizás eso los motivó a encontrar un resultado más exigente acá en Chile.

Sí, habiendo recibido el resultado de esos primeros temas lo usamos como base para que el disco sonara homogéneo. Iba a ser raro tener tres temas que sonaran de una forma y el resto diferente, así que eso lo usamos de guía. Además nos ayudó mucho, que un productor tan reconocido e importante te brinde ese apoyo es una ayuda increíble. A veces se demora mucho más de lo que uno quiere en grabar un disco, pero acá fue bacán la formula, nos demoramos como tres meses en sacar los primeros temas y pudimos trabajar de inmediato en lo que venía. Cuando eres una banda autogestionada, generalmente es un proceso más lento; no teníamos la plata para estar metidos día y noche en el estudio preparándonos. Tuvimos que estudiar los temas completamente y grabarlos en el menor tiempo posible, Taranto nos ayudó con algunas guitarras y capas que se le ocurrieron, pero todo lo teníamos preparado y estudiado.

Más allá de que las canciones sean en inglés, que le da una característica especial al disco, siento que el sonido que ustedes logran ya es diferente a todo lo que se hace acá. ¿Dónde creen que está el principal atributo que hace de este un álbum tan diferente a lo que se puede escuchar por acá?

Wow, qué difícil (risas). Quizás tiene que ver con nuestros gustos, siento que muchas bandas en Chile siguen corrientes, si sale una banda de un estilo, aparecen muchas que empiezan a hacer algo parecido y que también en ese sentido es positivo, porque se arman circuitos. Nosotros hemos estado muy solos, quizás porque nos atrevemos a hacer algo diferente, me gustaría que hubieran más bandas que sonaran como nosotros, nos aferramos a lo que escuchábamos cuando más jóvenes, pero generalmente tiene que ver con atreverse a hacer algo diferente, a experimentar sin miedo, sin grandes pretensiones, hacer música que te haga feliz y que fluya naturalmente. Creo que igual hay poca difusión para los grupos de rock, cuesta porque no llegamos a los oídos de nadie. Aunque llevamos mucho tiempo tocando, recién ahora estamos teniendo más atención, a la gente en Chile le cuesta la novedad y las cosas distintas. El inglés y la afinación es parte de eso, todo tiene que ver.

Sin duda, ese punto que tocas tú es muy importante. A experiencia personal, conocí la banda en 2015, los vi tocar una vez y ahí los fui siguiendo. Me sorprendió mucho que con el lanzamiento de “Patio 29”, para mucha gente Slowkiss es una banda nueva, muchos no estaban al tanto de los años anteriores. ¿Cómo evalúas el camino largo que debieron recorrer hasta este primer disco, incluso cuando gozaban del reconocimiento que fueron forjando con los EP?

Yo creo que el rock en Chile conlleva un camino largo para que la gente te conozca, tienes que llevar como 10 años para eso. Los medios masivos tienen gran culpa, el sistema quiere que consumas música sin contenido y que no te haga pensar, que no te haga cuestionarte nada, hablar de cosas poco profundas, todo muy superficial. En el fondo, el problema no es de la gente, sino que de los medios de comunicación masivos que no quieren que la gente comprenda la vida más allá, prefieren que sea tonta y no entienda nada. Por eso es que los grupos como nosotros tenemos poca difusión, y a la vez también es importante eso porque medios como ustedes están siempre apoyando y permitiendo que tengamos mayor reconocimiento y exposición.

Sin duda, para eso estamos (risas). Otro factor es que la banda se ha tenido que desenvolver en un ambiente machista y hostil, incluso lo has mencionado en algunas entrevistas.

Claro, más encima siendo dos mujeres en la banda es mucho más difícil, siempre estás en competencia con los hombres, siempre se fijan de si tocas bien o si cantas bien. Siempre en nuestros videos hay comentarios de “ya, si igual tocan bien aunque sean mujeres” o sugiriendo de que podríamos cambiar de vocalista, cosas que si fuera una banda de hombres no estarían. La sociedad en general es super machista, también en el rock, donde ha costado mucho que la mujer se introduzca. En otros países donde hemos tocado les encanta, se quedan impresionados, las que más tenemos fuerza somos las mujeres, pero no nos han dejado expresarnos. A nivel global, es difícil abrirse camino siendo mujer, en cualquier cosa que te dediques. Los hombres no quieren perder su protagonismo, le molesta que hayan mujeres que toquen tanto o mejor que ellos.

Eso último que mencionas es bien importante, tiene que ver con ese típico cliché de que “el rock está muerto”. Siempre he pensado que no es así, sino que el rock lo están haciendo las mujeres ahora, y eso hace que para los hombres esté muerto. Han salido muchos discos excelentes de bandas de rock femeninas y nadie les toma atención, son artistas que ignoran mucho.

Sin duda, hay mucha gente que opina que las grandes revoluciones partieron por las mujeres. No creo que el rock sea algo masculino, pero sin duda se transformó en eso como todas las cosas en el mundo. Vivimos en un mundo dirigido por hombres, todavía no hemos tenido la oportunidad de demostrar de lo que somos capaces, siempre que una banda relacionada a alguna mujer tenga reconocimiento, generalmente es porque está relacionada a algún hombre. Algo que me gusta mucho de Slowkiss es que seamos dos mujeres y dos hombres, es algo que trato de conservar mucho, me gusta esa mezcla de opuestos, es algo distintivo de Slowkiss en su propuesta.

¿Qué crees que se debe hacer para cambiarlo? ¿cómo dejar de lado todo el hostil y machista ambiente en la industria?

Yo creo que eso está cambiando, todo es un control social, es una manipulación en donde siempre intentarán que estemos cada vez peor como personas, que peleemos entre nosotros. A mí me gusta mucho la sororidad y empatía entre las mujeres, antes las mujeres peleábamos por cosas tontas, por lo que el mundo dictamina que debemos hacer. Siempre es importante apoyarse, todo está muy controlado para que seamos manipulados, ¿cómo cambiarlo?, cada uno debe cambiar eso por dentro y abrirse a la inclusión de todo tipo, somos todos diferentes y es importante aceptarse y aprender a querer a todo el mundo como es. Debemos ser más tolerantes y más abiertos, eso se está logrando ahora, lo hemos visto poco a poco, la gente se está dando cuenta del amor por los animales, la naturaleza, tomar conciencia de que destruimos todo.

Volvamos a “Patio 29”. ¿El trabajo de este disco comenzó cuando reiniciaste la banda o es un trabajo que estaba gestándose antes de que pararan? ¿Fue necesario de alguna forma retomar un concepto ya concebido?

Me gustó como lo dijiste (risas). Fue retomar un concepto, absolutamente, rescaté algunas canciones que había hecho yo y otras con la alineación antigua que se transformaron en nuevas canciones con la formación actual. El resultado me sorprendió mucho porque fue una búsqueda, el nombre “Patio 29” llegó al final, originalmente tenía otro nombre, esto llegó cuando grabamos el video de “Time”. Cuando fuimos a grabar el video al Cementerio General, le pregunté a una persona por la parte más abandonada para grabar ahí y nos dijeron que fuéramos al Patio 29. Grabamos un poquito y nos echaron (risas), al llegar a la casa busqué sobre ese patio, y encontré que era donde enterraban a la gente de los manicomios, la gente de la calle. Luego durante la dictadura enterraron a detenidos desaparecidos, porque eran tumbas que nadie reclamaba. Todo ese concepto es relevante para el disco, somos conscientes de lo que vivimos en nuestro país, aunque cantemos en inglés igual somos una banda chilena.

Bueno Elisa, se acaba la entrevista, te agradezco por tu tiempo y, a modo personal, te pido que editen el disco en vinilo (risas). Me gustaría mucho escucharlo en ese formato.

¡Oh, yo también, lo necesito! (risas). Muchas gracias por el apoyo y por la entrevista, tenemos muchos planes por delante y espero seguir contando con toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. ¡Nos vemos por ahí!