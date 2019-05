Jeremy Freedman de The Neighbourhood: “Nunca hemos tocado dos shows completos en un mismo día”

Una jornada maratónica es la que vivirá The Neighbourhood este próximo 9 de junio en su regreso a nuestro país, ya que la banda realizará nada menos que dos conciertos en Cúpula Multiespacio el mismo día, marcando algo pocas veces visto en estas tierras. Con una popularidad cada vez más creciente, la banda comenzó a fraguar una consistente legión de fanáticos en 2013 para luego vivir su esperado debut en Chile, con una presentación en Lollapalooza 2018, donde tuvieron que realizar un show de poco más de veinte minutos debido a problemas logísticos a raíz de la accidentada edición argentina del festival. Ahora la banda parece venir por una revancha, lo que se demuestra en la efervescente respuesta a la venta de tickets.

Bajo este contexto, Jeremy Freedman, uno de los guitarristas de la banda, nos atendió el teléfono para conversar sobre estos conciertos, además de abordar en la nueva etapa que supone la última serie de EPs del conjunto, sus colaboraciones en canciones y videoclips, sus recuerdos del público sudamericano y por qué la banda no le gusta realizar encore en sus conciertos, entre otras cosas, en una entrevista que te dejamos a continuación:

Hablemos de los dos shows que tendrán en Santiago. Estarán tocando tan solo un año después de que estuvieron en Lollapalooza Chile. ¿Cómo se siente regresar tan pronto?

Se siente genial, el público sudamericano siempre es muy entusiasta y enérgico, nos demuestran mucho cariño, a pesar de que no vamos a tocar allá tan a menudo. Siempre es un agrado recorrer el continente, estamos entusiasmados por hacerlo nuevamente.

Su más reciente lanzamiento es una serie de EPs. ¿Por qué optaron por un lanzamiento de esta forma y no un álbum como tal?

Esa es una buena pregunta. Pensamos que sería una mejor idea. Hay bandas que ni siquiera hacen discos, sacan una canción de vez en cuando y eso sería todo, por lo que sentimos que podríamos abordar ideas como hacer un playlist, por ejemplo, así que fuimos pensando en distintas inspiraciones para hacer algo diferente. Finalmente optamos por esta serie de lanzamientos, dejando un hilo temático donde los nombres de todos los lanzamientos juntos conformaran el nombre de la compilación “Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing”, que es como el paso a otra fase para nosotros. Hasta ahí todo nuestro material promocional, portadas, fotografías, lo que fuera, todo era en blanco y negro, pero desde aquí en adelante decidimos pasar al color, es como juntar la música y la estética en un solo paquete.

Precisamente iba a preguntarte sobre eso, ya que ahora se ve mucho más material a color de la banda, es como si hubiesen dejado atrás su etapa en blanco y negro.

Sí, tienes razón, no es algo que anunciamos, pero creo que se dieron cuenta (risas).

La última vez que tocaron acá fue un show bastante breve, debido a un problema que tuvieron con los equipos. ¿Qué es lo que pasó exactamente?

Probablemente los fans recuerden mucho mejor lo que pasó. No recuerdo que hubiera problemas en el escenario, pero creo que el retraso se debió a los equipos que utiliza Jessie en la voz. Una de las cosas que más pasan en festivales es que, con toda la cantidad de cosas que están aconteciendo al mismo tiempo, a veces se producen topes de producción y todo lo demás, situaciones que escapan del control por lo general.

Para esta visita harán algo prácticamente muy poco habitual acá, que es tocar dos shows el mismo día. ¿Habían hecho algo así antes?

Es interesante que lo preguntes porque creo que no lo hemos hecho nunca. Cuando comenzamos, hacíamos mucha prensa y entrevistas, donde a veces teníamos un pequeño set acústico y luego hacíamos un concierto en la noche, pero nunca hemos vivido la experiencia de tocar dos shows completos en un mismo día, será interesante ver cómo funcionará eso.

Entiendo que en sus conciertos prefieren tocar de corrido y no hacer un bis. ¿Cuál es la razón detrás de esa decisión?

Sí, todos decidimos de manera colectiva que hacer un bis no es lo más genuino que digamos. Si tú subes al escenario y no tocas lo que todos esperan escuchar, se torna muy obvio que volverás a tocar otros quince minutos para que los fans puedan escuchar esas canciones que tanto deseaban. Creo que es un poco teatral, ¿por qué no tocar todas las canciones que los fans aman y así todos felices? No lo sé, creo que eso es mucho mejor. Aun así, hubo una vez que tocamos un bis, los fanáticos estaban completamente locos y decidimos salir y tocar una canción que había quedado fuera del set, se notaba que ellos querían más música, por lo que optamos por salir y continuar el show, pero no fue algo premeditado. Siento como que, si está planeado de antemano el hacer el bis, pierde todo el sentido de lo que debería ser. Y no creo ser sólo yo, sé que mis compañeros deben pensar parecido.

Jeremy, me gustaría que hablemos del video de “Scary Love”, el que cuenta con la participación de Tommy Wisseau. ¿Cómo lograron concretar eso?

Eso se decidió en un chat grupal que tenemos con la banda y nuestro director creativo; siempre discutimos las ideas visuales por ahí y vamos colaborando entre todos. Nuestro director creativo encontró a alguien que daba perfecto con la idea que teníamos para ese video, algo así como una película clase B de los ochenta, y además fue justo cuando salió “The Disaster Artist” con James Franco y Seth Rogen, y teníamos la idea de que una persona como Tommy Wisseau sería el protagonista ideal del video. Por suerte, nuestro director creativo se contactó con él vía Twitter y así logramos que fuera parte del video. En menos de una semana coordinamos y todo se dio de manera muy sencilla, trabajamos juntos en el set y pudimos compartir un poco, es un tipo genial.

Otra colaboración que tienen es en la canción “Livin’ In A Dream”, donde participa el fallecido Nipssey Hussley. ¿Cuál es tu opinión sobre él y su legado?

Debo ser completamente honesto: no sabía mucho de su obra cuando colaboró con nosotros, lo que más supe de él fue lo que me contaban cuando murió, lo cual fue muy trágico, es una manera horrible de dejar este mundo. La gente me cuenta que era un líder innato, un verdadero ejemplo a seguir, hizo muchas cosas buenas en materia social.

¿Quién tuvo la idea de trabajar con él?

Ese fue Jessie, la mayoría de las colaboraciones han surgido como idea suya, a él le gusta mucho el hip hop y el rap, él es nuestra influencia principal detrás de todos los elementos de ese estilo que tenemos en nuestra música. Él conoce a muchos raperos, por lo que siempre está buscando colaboraciones.

Bien, Jeremy, se nos acaba el tiempo. ¿Te gustaría decir algo a tus fans en Santiago para terminar esta entrevista?

¿Qué puedo decir a nuestros fans en Santiago? Quiero agradecerles mucho por todo el amor que nos dan, espero que les guste mucho el show que llevamos y, si quieren que volvamos a ir nuevamente, sólo tienen que manifestarse y, por supuesto, que allá estaremos. ¡Cuídense mucho y nos vemos en el show!