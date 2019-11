Jens Johansson de Stratovarius: “Los fans hacen que todo esto sea divertido”

Sin duda que una extensa carrera como la suya, ha hecho que Mark Lanegan guste de ir innovando y cambiando de dirección en cada trabajo que realiza, por lo que su álbum “Somebody’s Knocking” (2019) es una muestra perfecta de todas las distintas influencias que el músico ha ido adquiriendo con los años, donde la música que escuchaba en su juventud parece no dejarlo de lado a la hora de buscar inspiración para crear sus propias canciones. Con una obra tan amplia en términos sonoros, Lanegan tiene muy claro qué camino seguir cuando se trata de estructurar un disco a su medida, y bajo el contexto de este nuevo álbum, el músico se tomó un tiempo para conversar con HumoNegro sobre distintos aspectos de este disco.

Desde el proceso de composición, las inspiraciones detrás de algunos tracks puntuales del álbum, la forma en que elabora su repertorio cuando debe incluir nuevas canciones, la música que está escuchando durante el último tiempo y sus intenciones de visitar Sudamérica, entre otras cosas, es que conversamos con Mark en una entrevista que te dejamos de manera integra a continuación.

Acabo de escuchar tu último disco y está increíble. Así que quiero que partamos hablando un poco del proceso detrás de él. ¿Cómo fue toda la preparación de este trabajo?

Un montón de la música fue hecha por un amigo mío llamado Rob Marshall, guitarrista-compositor británico. Escribimos un montón de canciones para “Gargoyle” juntos y él puso la idea en mi cabeza de hacer un álbum doble, cosa que yo había querido hacer por bastante tiempo. Nos pusimos en marcha y coescribí un montón de música con él. Luego, también un amigo mío danés, llamado Sietse Van Gorkom, quien ha tocado cuerdas en mis álbumes y en un disco que hice en 2014 llamado “Phantom Radio”, coescribió una canción titulada “The Killing Season” conmigo. Entre él y Rob escribimos la mayoría del disco juntos. También compuse una de las canciones con Martin Jenkins, un tipo británico que graba bajo el pseudónimo de Pye Corner Audio; es un artista electrónico. Y luego escribí mi canción favorita con Alain Johannes, mi productor de hace muchos años. Todo está coescrito con otras personas. Quise hacer un álbum doble porque quería específicamente poner tantas canciones descaradamente pegajosas que podrían ser sencillos en él solamente, porque es algo que nunca había hecho antes. Probablemente nunca lo volveré a hacer, pero creo que he logrado mi meta y estoy feliz con ello.

¿Adaptaste más canciones o usaste el material descartado de otros discos?

No, para nada, todo es totalmente nuevo, excepto por una canción, “Penthouse High”, que escribí con Alain Johannes, y que habíamos compuesto originalmente para “Gargoyle” y luego, mientras armábamos el disco, nos dimos cuenta de que realmente no encajaba con ese álbum. Pero esa fue escrita literalmente unos pocos meses antes de que empezáramos a trabajar en este disco, sólo que no terminó en el disco anterior. Fue la única canción que no era “totalmente nueva”, todo lo demás fue escrito al mismo tiempo que lo grabábamos.

Hablando de esa canción, leí en una entrevista que te inspiraste en New Order para hacer este track.

New Order, Depeche Mode, el synth-pop clásico que disfruté en los 80 y 90. Básicamente, quería hacer mi versión de una canción disco y Alain me ayudó a concretarlo, así que quedé muy satisfecho. Este disco tiene una vibra muy oscura, como la de algunas bandas de los ochenta.

Además de las mencionadas, ¿qué otras bandas fueron las influencias más grandes de este álbum?

Bueno, este disco para mí es una caja de sorpresas de influencias. Digo, puedo escuchar a The Stooges en él, a Love, a Joy Division, a Bauhaus o a New Order, un montón de las bandas que amo. Siempre he llevado mis influencias a flor de piel y no me avergüenza decir de donde mierda pido cosas prestadas. Y este disco es sólo mi versión de toda la música que he amado a lo largo de los años.

¿Qué estás escuchando ahora mismo, en estos días?

En estos días estoy escuchando principalmente música electrónica underground, un montón de cosas que no incluyen nada de canto. Principalmente es donde mi corazón está. O sea, aún escucho muchos favoritos del post-punk, ya sabes, como Joy Division, Siouxsie And The Banshees, Bauhaus, todo ese tipo de cosas.

Mark, entiendo que te gusta tener una sensación constante en todos tus discos, una vibra. Siento que este nuevo disco la tiene, pero estoy un tanto curioso por preguntarte: ¿cómo adaptas eso en sets en vivo cuando no tocas todas las canciones de principio a fin o de un álbum?

Armar un set en vivo es como armar una secuencia para un disco, que es algo que yo considero una forma de arte, algo que ya no es desafiante, ya que la mayoría de la gente consigue música vía streaming. Pero cuando armo un disco lo pienso a la vieja escuela: las primeras canciones que escribo son el principio y el final del disco, y de ahí incluyo el medio. Y es de la misma manera que cuando escribo un setlist, es como hacer un disco más grande que incluye registros o canciones de tus otros discos, pero es lo mismo, es la misma habilidad. Es sólo una cuestión de hacer que la mierda fluya, que tenga un auge y caída, esos momentos dramáticos. Sólo lo pienso de la misma manera, pero en un sentido más grande. De hecho, obtengo más oportunidad de disfrutar de esa parte del proceso cuando armo un setlist que cuando armo un disco, porque generalmente un disco tiene menos canciones y yo toco durante una hora y media. Aún no he hecho un disco de treinta canciones, pero he hecho setlist de treinta canciones (risas).

Leí que dices que hacer esto para un álbum es como hacer un setlist que dure para siempre, es decir, no puedes cambiar eso. Pero con plataformas de streaming como que, no sé, la gente no disfruta de los álbumes completos en la actualidad. ¿Qué piensas de eso?

Bueno, para empezar, creo que toda esa cosa del streaming es una operación criminal y que los artistas son los que están siendo arruinados. Las compañías discográficas han hecho tratos con estas compañías y ellos están ganando millones, pero los artistas están ganando menos que en los días en los que Bo Diddley comercializó todas sus ediciones para “Cadillac”. Puedo lograr 500 mil reproducciones en Spotify y ganar más dinero trabajando part-time en McDonald’s, eso es lo que pienso sobre el streaming. Y, además, eso no va a cambiar mientras viva, nunca va a cambiar porque no son solamente las compañías de streaming y las discográficas, sino que ahora tenemos una tercera generación de gente que ha crecido pensando que esta es la forma en la que consigues música. ¿Va la gente a empezar, de un momento a otro, a pagar por comprar discos? No, eso está en un futuro lejano. Pero, desafortunadamente, ha hecho que sea extremadamente difícil para artistas como yo, que dependía de la venta física de discos y que obtenemos menos del porcentaje de un centavo por cada reproducción. Entonces no ganamos nada por el streaming; nosotros no somos quienes ganamos dinero por eso. Spotify y las discográficas son los que están ganando. Creo que es un crimen, es un puto crimen.

Lo es. Es también como un mundo diferente. Recuerdo que una canción de Drake fue la más reproducida el año pasado, pero yo nunca he escuchado esa canción, y eso que, por mi trabajo, escucho música todo el tiempo. Es verdaderamente un mundo aparte del resto.

No sé, esto está hecho para ganar dinero gracias a los artistas. No lo entiendo, para ser honesto, no entiendo toda esta industria discográfica estos días.

¿Piensas que tal vez algún día todo el concepto de un álbum cambiará para siempre, que quizás los artistas no lanzarán discos en el futuro?

Por supuesto. Digo, ese parece ser el camino hacia donde todas las cosas están apuntando. Pero sí sé esto: la forma en la que yo gano la mayor parte de mi dinero es con los bootlegs que yo mismo grabo en vinilo. En otras palabras, yo mismo grabo mis shows, creo mis propios vinilos y los vendo en mis conciertos. Y así es como realmente me sostengo económicamente. Entonces, hay gente ahí fuera que siempre comprará álbumes. Habrá menos a medida que pasan los años. Ojalá haya suficientes para mantener un ingreso hasta que esté muerto. O sea, mira: ni siquiera creo que vaya a haber un país habitable en cien años, así es cómo me siento sobre las cosas. Hacia allá siento que van las cosas. Esa es la violación de este mundo hecha por estos políticos que están destruyendo la atmósfera. Los Angeles será inhabitable, Nueva York estará sumergida bajo el agua, estará tan caluroso en todos lados, que la gente no podrá producir cultivos, no habrá cosas para comer. Esa es mi visión del futuro. Entonces, cualquier cosa que pase en el negocio de la música, es insignificante. Ojalá esté muerto para cuando todas estas situaciones entren en juego, porque eso es lo que creo que está pasando en este futuro. Odio ser un aguafiestas, pero es lo que se nos viene.

Mark, quiero volver a cuando estábamos hablando de tu disco. Dices que siempre haces la primera y la última canción, y después empiezas a llenar el espacio vacío en el álbum. ¿Es así como siempre has trabajado?

Sí, así es como he trabajado siempre. Busco la primera o la última canción, y luego trato de rellenarlo. Porque hay ciertas canciones que naturalmente sientes que será la primera en el disco, y luego hay otras que naturalmente sientes que podría ser la última, porque para mí es la primera, la última, quizás la tercera o la cuarta canción en un disco las que son las más importantes. La primera es la más importante porque es tu introducción. “Esto es de lo que se va a tratar este disco, esto es lo primero que la gente va a oír”. Y en la tercera o cuarta canción es generalmente donde pongo el que considero es el sencillo más fuerte, la que puede tener la mejor oportunidad de ser tocada en la radio porque ahí es donde naturalmente pertenece en mi mente. Y luego, la última canción es la más importante para mí porque esa es en la que realmente digo “adiós”, y puede que sea por última vez porque nunca sabes lo que va a pasar en este mundo o cuál va a ser tu último disco. Trato de hacer de ese tema una canción importante, una que sea significativa para mí y, ojalá, para otra gente.

Has dicho que trabajas con letras instintivas. ¿Eso quiere decir que siempre la música vino antes y luego empiezas a escribir las letras?

Bueno, depende. Si estoy escribiendo una canción solo, ambas salen al mismo tiempo. En otras palabras, cuando estoy haciendo sonidos en un instrumento, también estoy haciendo sonidos con mi voz, y es el mismo método si alguien más me entrega la música. Cuando estoy escuchando música por primera vez, también estoy haciendo mi mapa vocal por primera vez, y usualmente termina siendo casi igual a lo que empecé haciendo la primera vez. Eso quiere decir que no estoy necesariamente escribiendo palabras, pero estoy haciendo sonidos y frases sin saber realmente hacia dónde la música va a ir, especialmente si, por supuesto, alguien más ha escrito la música, no sé dónde están los cambios. Yo sólo la sigo instintivamente y luego pongo las palabras que parecen ser las apropiadas para esa pieza de música y esa melodía. Nunca con el pensamiento de sobre lo que trata o lo que significa. A veces, sólo años después descifro lo que estaba diciendo, pero a veces no sé lo que estoy diciendo. La mayoría de las veces siento que estoy solamente invocando a alguien más. Por ejemplo, si alguien me entrega una pieza de música, en diez minutos puedo tener una parte vocal y letras escritas para ella. Soy rápido, soy así de rápido, pero no soy realmente yo. Sólo siento que es algo que viene a través de mí desde otra parte.

Mark, me gustaría terminar esta entrevista preguntando si tendremos la oportunidad de escuchar estas nuevas canciones en vivo aquí en Sudamérica en el futuro cercano.

Ciertamente, espero que sea así. Amo ir a Santiago, es una de mis ciudades favoritas de todos los tiempos y amo el público allá. Generalmente voy una vez cada tres años, más o menos, pero con el favor de Dios estaré allá tan rápido como pueda porque es uno de mis lugares favoritos.

Muy bien, esperamos verte acá. Gracias por tu tiempo, fue un placer.

El placer es mío. Un agrado hablar contigo.