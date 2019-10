Ian Williams de Battles: “Ahora con dos personas es más fácil decidir qué se hará”

En agosto pasado Tarja publicó su álbum “In The Raw”, catalogado según sus propias palabras como una de las experiencias más catárticas que ha experimentado en toda su carrera. Ahora, la frontwoman que fuera vocalista de Nightwish regresa a nuestro país para presentar las canciones de su última placa, así como también un repaso al resto de su catálogo, en un show pactado para el próximo 20 de octubre en Club Blondie, y que promete ser una íntima e imperdible cita para que los fanáticos puedan presenciar en vivo canciones que sólo tienen algunas semanas de existencia.

Previo a esa esperada jornada, la artista se tomó un tiempo para responder nuestras preguntas, abordando temas como el proceso creativo de su último disco, la forma en que esas canciones son llevadas al formato en vivo, los puntos altos de su carrera y sus inicios en la música, entre otros temas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

Primero, quiero saber sobre tu último álbum, “In The Raw”. Leí una entrevista en la que declaraste que hacer este disco fue una “experiencia catártica”. ¿Como describirías el proceso detrás de este LP?

A fines del año pasado me sentí súper cansada, agotada y sin una gota de energía en mi interior. Había estado trabajando demasiado duro durante los últimos años y, de pronto, me quedé sin energía, lo que fue muy aterrador para mí. En ese momento comencé a escribir las letras para este álbum. Honestamente, no estaba segura si iba a hacer capaz de lograrlo, pero lo hice. El proceso fue doloroso, pero el superar esos sentimientos y desafíos me hizo más fuerte. ¡La música tiene muchísimo poder! ¡Es increíble! Entonces, sí, el disco es muy personal, pero espero que mis auditores puedan encontrar que mis canciones son inspiradoras y puedan darles un significado propio.

¿Cómo quieres que este álbum funcione en vivo? ¿Crees que puedes fusionarlo con el resto de tu catálogo, o es más del tipo de disco que tiene que ser interpretado de principio a fin?

Sólo estoy interpretando unas cuantas canciones del álbum nuevo en mis conciertos del “Raw Tour”. Como no es un disco conceptual que necesita ser tocado completo en vivo, puedo divertirme cantando una canción y luego reemplazarla por otra distinta la noche siguiente. Las canciones que escojo tocar y cuándo decido tocarlas dependen del humor en el que me encuentre.

¿Qué puedes contarnos sobre el próximo show que ofrecerás en Santiago?

Será un show enérgico y con un setlist excepcional, en el que se incluirán distintas canciones de toda mi carrera.

Has estado relacionada a la música desde muy joven. ¿Cómo fue que empezaste a involucrarte en ella?

Mi madre vio que tenía talento y a los seis años me preguntó si estaba dispuesta a aprender a tocar piano. Así empezó todo y se fue dando poco a poco. Hasta el día de hoy, nunca he parado de hacer música.

Si pudieras pensar en un momento especial en tu carrera, ¿cuál sería?

Sin duda escogería cuando mi hija se subió al escenario conmigo y cantamos un tema juntas el año pasado en Rusia.

Habiendo hecho tantas cosas en tu carrera, ¿hay algo que quieras hacer, pero que aún no hayas tenido la oportunidad de realizar?

Espero tener mucho más que dar como compositora en el futuro, por ejemplo. Tal vez pueda abrir mis alas como escritora para otro tipo de proyecto, pero ¿quién sabe?

Para cerrar esta entrevista: ¿te gustaría enviar algún mensaje a tus fanáticos en Chile?

Quiero agradecerles por todo el apoyo y el amor que me han dado a través de esta increíble cantidad de años que han pasado. ¡No puedo esperar a verlos nuevamente! ¡Gracias!

Muchas gracias por estos minutos, Tarja.

Gracias a ustedes. ¡Nos vemos en unos días!

Traducción por Francisca Miranda