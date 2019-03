Frank Iero: “Con mi música quiero que la gente se motive a cambiar las cosas para mejor”

Hay toda una generación que creció al alero de My Chemical Romance, banda que ahora vive en el recuerdo de sus miles de fanáticos, quienes esperan deseosos por una reunión del conjunto en algún momento. Lejos de todo eso, su guitarrista Frank Iero se enfoca en sus propios proyectos y lo hace sin necesariamente renegar de la banda que le otorgó fama, pero tampoco manoseando un legado que parece mucho más vivo estando intacto. The Future Violents y el álbum “Barriers” es la última de sus aventuras, con la cual debutará finalmente en nuestro país el próximo 26 de abril en Club Chocolate, en lo que será un concierto a casa llena, celebrando la música de los diversos proyectos solistas que ha emprendido el guitarrista.

Bajo ese contexto, nos sentamos al telefono con Frank, quien, con una mirada muy clara de la vida, nos explicó toda la intencionalidad detrás de su próximo trabajo, la importancia del álbum “Parachutes” en su vida, los músicos que lo acompañan en su actual banda y el significado detrás de “Barriers”, entre otras cosas, en una entrevista que te dejamos de manera integra a continuación.

Hola, Frank, ¿cómo estás? ¿Listo para la entrevista?

Hola, Manuel, muy bien, listo para esta entrevista. ¿qué tal tú?

Todo bien por acá, muchas gracias. Comencemos hablando de esta nueva etapa de tu carrera: The Future Violents. ¿Por qué el cambio para este nuevo disco?

Bueno, el nombre de hecho es por la idea de la vida como tal, y de cómo siento que vivir la vida y participar de la sociedad es un acto deliberado y violento. Puedes ser un observador pasivo de la vida y mirar al resto, o tomar acciones y generar un acto por tu cuenta para cambiar las cosas. El hecho mismo de vivir tu vida de manera activa y hacer algo para cambiar el mundo, es algo violento. La idea es que no sólo la gente de la banda, sino que toda la gente como tal, que esté lista para embarcarse en una vida activa, para quienes tocan y para quienes están escuchando. Ese es nuestro mensaje.

Sin duda hay todo un concepto detrás. ¿Hay una vital importancia en la forma en que el mensaje deba llegar hasta los auditores?

Quiero que escuchen este disco, que se sientan afectados de alguna forma por él, que lo amen, lo odien, lo que sea, pero que genere un sentimiento en las personas. Me gustaría que quien lo escuche tome lo aprendido de este trabajo, lo que haya amado y haya odiado, que salga allá afuera y haga algo al respecto. Quiero que con mi música la gente se motive a cambiar las cosas para mejor.

Hablando del álbum “Barriers”, ¿cuál fue la motivación principal para este disco?

Es algo que nace desde lo que dije, básicamente. Cuando terminé de hacer el último disco, “Parachutes” (2016), por un momento pensé “esto es todo”, iba a tomarme un descanso de todo, quizás no volver a hacer otro disco, sólo escribir algunas canciones, ya que no me sentía inspirado para componer, no iba a resultar. Sabía de qué quería hablar, pero no encontraba las palabras ni la música correcta para hacerlo. Y de pronto pasó que tuve planes con algunos de los músicos con los que siempre quise trabajar: Matt Armstrong de Murder By Death, Tucker Rule de Thursday, el multiinstrumentista Kayleigh Goldsworthy, y Evan Nestor, quien es mi compañero de banda desde hace mucho tiempo, y además es mi cuñado. Todos se encontraban con sus compromisos musicales finalizados, por lo que fue el momento perfecto para hacer algo juntos.

Es como si el destino los hubiese unido, realmente fue un timing perfecto.

Absolutamente (risas). Como todos estaban sin banda, quisimos iniciar un proyecto nuevo, eso fue muy inspirador, creo que todos lo tomamos como “oh, por dios, esto es una señal”. De pronto comenzamos a experimentar y pensar como funcionaria una alineacion con estos musicos, por lo que todo esencialmente fluyó y todos los obstaculos que había en mi camino comenzaron a desaparecer. Así nació la idea de hacer una canción que hablara de estos obstáculos que a veces nos ponemos a nosotros mismos, algo como protegernos de algunas cosas, pero finalmente lo que hacemos es no salir afuera y evitar experimentar algunas cosas por miedo. De eso se trata “Barriers”, sobre derribar esas murallas que nosotros mismos ponemos.

Por más que leo entrevistas tuyas, en todas se repite el hecho de que “Parachutes” es para ti uno de los álbumes más importantes en tu carrera. ¿Cómo ves el impacto que ese disco tuvo en tu vida?

Es algo muy loco. Todo ese período de tiempo, desde lanzar el álbum, lo que vino después, el accidente que tuve en Australia, todos fueron momentos importantes en mi vida y me cambiaron para siempre, así que sí, es un disco muy muy importante. Tuve la oportunidad de trabajar con Ross Robinson y Steve Evetts, lo que fue una experiencia increíble y disfruté mucho. Creo que tuve que lidiar con muchas cosas para ese trabajo, las que se condensaron con experiencias dramáticas que tuve en mi vida, por lo que sentí que fui capaz de transformar las canciones de mi mente y llevarlas al mundo real.

¿Consideras que es tu mejor trabajo?

Siento que “Parachutes” me ayudó a ser un mejor compositor, y lo que estamos haciendo ahora con estos músicos es llevar lo aprendido hasta el siguiente nivel. Es loco, me siento muy afortunado que con cada álbum que lanzo puedo decir “¿Sabes qué? Este es mi mejor disco” (risas). Algunas personas no pueden decir eso, así que me siento bendecido de que en mi caso sea así.

Ahora que girarás con Taking Back Sunday, muchos fanáticos pensaron que vendrían juntos a Sudamérica, pero finalmente terminaron tocando por separado. ¿Hubo alguna conversación al respecto?

No lo sé, quizás hubo y no funcionó, ni siquiera sabía que iban a Sudamérica hasta que vi algunas publicaciones sobre eso, pero habría sido muy divertido. Aun así, me enteré de cómo estuvo su gira y, ahora que nosotros haremos lo mismo después de girar con ellos, será divertido.

Bueno, Frank, creo que se nos acabó el tiempo. Para finalizar: ¿quieres enviar un mensaje a tus fans en Chile?

Por supuesto. Hace mucho tiempo que quería ir a tocar allá, lamentablemente no pude estar presente en la gira que hizo My Chemical Romance en su momento debido a una emergencia familiar. Creo que hacer esto ahora después de tanto tiempo será mucho más especial. Les agradezco a todos por la paciencia y por el continuo amor y apoyo, fueron muy expresivos en pedir que fuéramos a tocar, gracias a eso llamamos la atención de los promotores que nos llevarán hasta allá. No puedo esperar por tocar en Santiago, estamos muy entusiasmados. Muchas gracias a todos y les prometo que la espera valdrá la pena.

Muchas gracias por todo, Frank. ¡Nos vemos!

Gracias a ti por tu tiempo, Manuel. ¡Los veré a todos en el show!