Dylan Baldi de Cloud Nothings: “Somos una banda sencilla”

Si existe un ejemplo de evolución musical hoy por hoy, ese sería Bring Me The Horizon, quienes pasaron de un rebelde y jovial metalcore en sus inicios, hasta poco a poco ir entrando en una metamorfosis que llevó su sonido hasta nuevas lides. Puede que los cambios hayan dejado a parte de su fanaticada en el camino, pero eso no es impedimento para que el conjunto gane nuevos adeptos y perfile cada vez mejor su trabajo, con el disco “amo” (2019) siendo la cúspide de ese proceso.

Uno de los responsables en esta transformación es Jordan Fish, tecladista del conjunto, quien llegó en los tiempos en que la banda se disponía a dejar los guturales y dedicarse a componer canciones con otro tipo de exigencias. El músico es actualmente uno de los artífices de este renovado sonido que posee el conjunto, dirigiendo cada paso en este nuevo horizonte, el cual podremos disfrutar este año cuando la banda se presente en una nueva edición de Lollapalooza Chile.

Bajo este contexto es que Jordan nos atendió al teléfono desde su casa para conversar un poco sobre el último disco, los colaboradores que participaron de este, sus métodos para estructurar un show en vivo, su opinión sobre el estancamiento de agrupaciones dentro del metal, entre otras cosas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

Quisiera empezar hablando sobre “Amo”, su última producción. En mi opinión es el mejor álbum de esta nueva era de la banda, por el sonido que lograron. ¿Qué nos puedes contar sobre el proceso de creación de este disco?

Bueno, creo que el proceso fue bastante diferente comparado con el anterior disco. Entre “Sempiternal” y “That’s The Spirit” seguíamos escribiendo canciones, así que, cuando comenzamos a componer “Amo”, ya teníamos muchísimas ideas. Sin embargo, tuvimos que parar de escribir después de lanzar “That’s The Spirit”. Entonces, retomar las ideas después del último tour, se convierte en algo diferente y más difícil, y realmente no teníamos idea de cómo hacerlo. Quizás, comenzar a crear desde el borrador de ideas influenció el sonido del álbum, ya que, al tener tanto tiempo libre y descansar harto después de la última gira, hizo que no tuviéramos un patrón a seguir al momento de escribir, y creo que todo es tan diferente de lo que hicimos al comienzo porque no creaba sonidos electrónicos hace mucho tiempo. Personalmente, me tomó un buen tiempo saber qué es lo que quería desarrollar en el álbum. Fue un proceso muy extenso, exhaustivo y de mucha experimentación para llegar a la idea final y saber exactamente qué queríamos lograr. Cambiamos muchas cosas. En los últimos meses teníamos como 40 o 50 ideas diferentes, y después hubo que unirlas y revisarlas. Nos costó lograr nuestro objetivo.

Nos comentaste sobre la experimentación en este álbum, y una de las cosas que llamó la atención fueron los colaboradores, como por ejemplo Grimes, también Dani Filth ¿De dónde nace la idea de invitar a participar artistas que no pertenecen a la banda?

Siento que lo de este álbum es muy distinto a lo que hicimos en los anteriores. Cuando creas un álbum, quieres que el siguiente sea totalmente diferente al anterior sólo para mantenerte entusiasmado y con más ganas. Después de los últimos dos discos no teníamos idea de qué hacer. En la época de “Sempiternal”, Oli (Sykes) nunca había cantado de esa forma, y yo era nuevo en la banda, y no hubo mayor compromiso en hacer algo diferente. Ya en “That’s The Spirit” nos pusimos los pantalones y hasta auto producimos el álbum, pero no tuvimos invitados sólo porque no nos nació hacerlo. En este álbum quisimos trabajar en los interludios y las intros de las canciones, y hacer algo distinto en cada una de ellas. Pensamos que sería genial tener invitados que representen nuestras influencias; pensamos en las personas que respetamos en nuestras vidas y que no te esperas en un álbum de rock. Cuando Dani Filth cantó junto a Oli, le pedimos que lo hiciera de manera tranquila, y cantó su parte de una forma muy extraña, para una canción extraña. Queríamos que “Wonderful Life” fuera algo inesperado e impactante. Y luego con Grimes –que es alguien que esperábamos secretamente, amamos su música– queríamos que desde el segundo verso de “Nihilist Blues” fuera con una voz totalmente femenina, que capturara la emoción y ella resultó ser la opción más obvia, nos encantó absolutamente. Y finalmente Rahzel fue la idea más loca que tuvimos, que él sea su propio beat box ya es genial, es espectacular, y que haya grabado un álbum con Björk y Mike Patton lo convierte en alguien más genial aún. Apenas nos pusimos en contacto con él, accedió de inmediato.

Jordan, ahora que mencionas la canción que grabaron con Rahzel, debo preguntarte por la canción “Heavy Metal”, ¿cuánto de ironía y cuánto de verdad existe en la letra de esa canción?

Cuando escribes un álbum hay cosas que giran en tu mente, que te mantienen despierto en la noche, pero que somos conscientes de que existen. La canción habla sobre nuestra amada compañía discográfica y nuestro genial ejecutivo de la disquera que nos dicen cómo hacer las cosas y no hacerlas como se nos ocurrió a nosotros desde un comienzo. Es algo que pasa por tu cabeza, que la canción tiene que salir en la radio, que tiene que ser un hit, y que es algo que está perfectamente bien y que eres premiado por eso. Son cosas que las pones en la balanza para decidir si se reflejan o no en el álbum. Pero, al fin y al cabo, haces lo que a ti te gusta. Son asuntos en los que tienes que pensar y ser consciente de por qué los haces. Por ejemplo, hicimos este álbum para impactar a nuestros fans y también a quienes nos odian, para que nos odien aún más (risas). Son decisiones que tomas, y si crees que algo está bien, ¿por qué no hacerlo?

Su próximo show será aquí en Santiago en el Festival Lollapalooza y, comparado con sus actuaciones pasadas, será el concierto más grande que harán en nuestro país. Quisiera saber, ¿cómo organizan sus shows para grandes multitudes? ¿Es posible que escuchemos sus canciones antiguas, como ese medley que interpretan de su era más pesada, o se enfocarán más en canciones de su nuevo álbum?

No estoy muy seguro, quizás no haremos eso, quizás toquemos un par de canciones antiguas con algo extra, pero no estoy seguro. Es mucho más difícil ahora, que tenemos una cantidad considerable de material y el álbum acaba de salir es tan diferente, que creo que nos enfocaremos más en los temas nuevos porque la banda cambió y Oli ahora canta, somos como una nueva banda. Para serte honesto, elegiremos canciones que ahora queremos tocar, pero de seguro será una mezcla, con canciones de varios años atrás, aunque es difícil elegir entre tanto repertorio y dejar a todos contentos. Pero, si lo piensas, incluso “Sempiternal” es bastante viejo porque salió hace unos cuantos años. Por lo general, si tocas un setlist que a ti te gusta y que realmente disfrutas, el público lo ve en tu presentación y se emociona contigo. Hay canciones que el público quiere escuchar, pero quizás no las toquemos. De verdad no lo sé, pero haremos algo interesante para nuestros fans.

Estuve revisando un par de entrevistas tuyas y en una dices: “Hay canciones pop muy bien logradas, pero las bandas de rock no las aprecian”. En mi opinión, te encuentro toda la razón porque, por lo general, la mayoría de las bandas metal siempre hacen el mismo tipo de canciones, pero con Bring Me The Horizon es totalmente diferente porque su sonido ha evolucionado y han logrado que sea cada vez mejor que sus álbumes pasados. ¿Crees que las ganas de hacer cosas distintas y no quedarse estancado en sus inicios ha influenciado en su sonido?

A lo que refería en aquella entrevista –y sin querer sonar pretensioso– era a que, si te ves como un compositor, hay algo que ganas al apreciar otros estilos de música. No soy muy amante de la música pop, pero cuando la escucho puedo darme cuenta de lo que hicieron, me doy cuenta de lo genial en su estructura y su secuencia. No existe un motivo para que una banda heavy metal no pueda usar estilos rítmicos como la música pop, electrónica, dance, incluso hasta música japonesa, eso no quiere decir que sonarás menos fuerte. Existen varias bandas de metal tradicional que tocan sus clásicos y te motivan, y eso es genial.

¿Sientes que ese estancamiento hace que muchas bandas dejen de ser interesantes con el pasar del tiempo?

En mi opinión, hay muchas bandas de rock que siempre caen en el mismo cliché, mismas estructuras y acordes, cuando hay mucho que pueden hacer con su estilo de música. No debería decir que la mayoría de las bandas de rock temen hacer algo distinto, pero es lo que opino. Lo que me llama la atención de una banda es que su secuencia y estructura sea diferente, la voz sea distinta, la rima sea distinta, y eso me emociona. Desde el punto de vista de estos artistas, puedes decir que gusta esto, esto, y esto otro, y desde esa perspectiva terminas haciendo algo nuevo y espectacular. Y a eso me refería: hay bandas que son felices cuando trabajan con sonidos distintos y cuando cruzan la barrera de la creación.

Bien, Jordan, creo que esa fue la última pregunta, ya que se nos acaba el tiempo. ¿Te gustaría enviar un mensaje a los fans de Bring Me The Horizon en Chile para terminar esta entrevista?

Claro. Sólo quiero decirles que estamos muy contentos de ir a tocar allá, sé que lo pasaremos muy bien y estamos preparando un show que todos puedan disfrutar. ¡Nos vemos!

Traducción por Franco Acevedo