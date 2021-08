Derrick Green de Sepultura: “Hay un futuro lleno de posibilidades para probar nuevas y creativas ideas”

Cuando todos se vieron obligados a sentarse y esperar el paso de la pandemia, Sepultura estaba con su flamante álbum “Quadra” (2020) completamente imposibilitados de girar. ¿La solución? Realizar un show a través de YouTube en donde pudieran acercar su música a los fanáticos y, de paso, compartir con amigos y colegas conversando sobre distintos temas. Así fue como nació “SepulQuarta”, segmento que pasó de ser publicado en el canal de la banda a convertirse en un disco de versiones, donde interpretan canciones de su catálogo con invitados como Scott Ian, Devin Townsend, Fernanda Lira y Phil Campbell, entre muchos otros.

Lo anterior fue motivo suficiente para sentarnos a conversar a la distancia con Derrick Green, vocalista de la banda, quien entrega sus reflexiones no sólo sobre este nuevo lanzamiento, sino que también sobre su llegada a Sepultura tras la salida de Max Cavalera, cómo se ganó su espacio en una banda que llevaba años tocando junta, sus orígenes en la escena del hardcore y el hip hop de mediados de los 80, su opinión sobre el racismo y la violencia policial en Estados Unidos, entre muchos otros temas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

Hola, Derrick, ¿cómo estás?

Hola, muy bien. ¿Y tú cómo vas?

Muy bien, gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros. Quiero que partamos en seguida hablando sobre “SepulQuarta”, este show de YouTube que ahora tendrá un álbum con las versiones que interpretaron. Sé que esta idea partió con la pandemia y quisiera que nos cuentes un poco sobre cómo surgió y se desarrolló.

Comenzó justo cuando nos preparábamos para salir de gira; estábamos ensayando en Brasil para irnos de gira por Estados Unidos, cuando comenzó todo esto de la pandemia. Debido a que estábamos separados, queríamos seguir en contacto como banda, así que cada miércoles nos reuníamos virtualmente y eso derivó en que comenzamos a tocar canciones a distancia para publicarlas, fue más que nada para mantener viva esa conexión con los fans, pese a que no pudimos salir de gira. Luego creció aún más cuando invitamos a algunos amigos a interpretar canciones de Sepultura y después a otra gente para conversar sobre distintos temas, no solamente de música, sino que también sobre algunas cosas de interés, como la protección de los bosques, salud mental, y otras áreas. No fue algo planeado, pero creció naturalmente como una forma de mantenernos conectados entre nosotros y con los fans.

Este es más bien un desvío del último disco, asumo que toda la actividad seguirá centrada en “Quadra”. Si no me equivoco, no alcanzaron a tocar shows con el disco ¿no es así?

No, hubo un show especial que hicimos para el Hellfest, que fue como una pequeña introducción del festival, pero esa es la única ocasión en que pudimos tocar algo del disco. Eso sí, habíamos tocado esa canción en “Rock In Rio” antes del show en Francia, pero eso fue previo a la salida del disco, así que estamos esperando muy ansiosos para poder tener una gira completa en torno al álbum.

Hablemos de “Quadra”. Quisiera preguntarte por tu orgullo en cuanto a este álbum. Leí en una entrevista que dijiste estar “extremadamente orgulloso” del resultado que lograron.

Pienso que “Quadra” se distancia mucho de los álbumes anteriores, sobre todo en la cantidad de tiempo que tuvimos en el proceso de composición, que fue mucho más extenso. Creo que eso le aporta a la habilidad de crear algo que pueda mantenerse fuerte, y siento que lo hicimos con este disco; se puede escuchar una y otra vez, y siempre será un álbum sólido, donde estamos dando lo mejor de nosotros. Yo estaba en California, mientras que el resto de los chicos en São Paulo, por lo que estuvimos enviándonos ideas durante un buen tiempo, algo que nunca habíamos hecho. Además, queríamos trabajar con Jens Bogren (productor), que también aporta mucho al resultado del disco. Trabajamos con él en “Machine Messiah”, nuestro álbum anterior, y queríamos seguir con él, así que fuimos a Suecia a grabar y fue increíble. Hay una conexión en la que nos sentimos muy cómodos con Jens, eso contribuyó también: sentirte cómodo con el productor y saber que la banda puede salir de su zona de confort para probar hacer algo diferente, pero también siguiendo los cambios de Sepultura desde sus orígenes hasta la actualidad.

De hecho, eso es algo que quería preguntarte. Es evidente que este disco se separa en tres secciones: tienes una parte thrash, como el antiguo Sepultura, luego un poco más groove, y la tercera en un camino progresivo, similar a “Machine Messiah”. ¿Quisieron representar algo como “pasado/presente/futuro” con la narrativa que tiene el álbum?

Sí, fue un poco la idea. Cuando Andreas vino a nosotros con el concepto, era realmente de introducir esos elementos de la historia de Sepultura que se fueran presentando en el álbum, y pienso que funcionó muy bien con la idea central del disco. Tener esos diferentes elementos fue fantástico; tener tantas ideas creativas permite que el disco sea más interesante y siento que realmente logramos alcanzar esa meta en “Quadra”.

Ya que me dices que quieren ir juntos hacia nuevos limites, ¿hay algo que sientas que aún está pendiente de hacer luego de tantos años en la banda?

Absolutamente. De hecho, Andreas y yo siempre bromeamos con la idea de algún día tener un ballet que nos acompañe (risas), pero nunca lo hemos pensado de manera más seria que eso. Igual siento que eso es algo que nos gustaría en algún punto, queremos que sea natural y no de una forma forzada, pero también hay otras cosas que queremos hacer en términos de giras, lugares donde aún no hemos tocado. Creo que hay muchas ideas que tenemos en nuestras vidas y de la influencia que recibimos de otros artistas, culturas, elementos que aportan a nuestra música. Eso es algo que va renovándose con cada gira, soy un firme creyente de que hay un futuro lleno de posibilidades para ir probando nuevas y creativas ideas.

La última vez que estuvieron en Santiago, en 2017, conversé con Paulo Jr. sobre cómo las dictaduras en Sudamérica ayudaron a forjar la escena metalera de esta parte del mundo en los 80, ya que fue un sonido que nació desde la rabia y la injusticia. Cuando llegaste a Sepultura, considero que fue una decisión muy inteligente porque entregaste un enfoque diferente para no seguir cantando sobre lo mismo de siempre. ¿Sentiste que pudiste aportar creativamente hablando desde el primer momento?

Una cosa importante para mí era sentirme parte de la banda, no sólo como el recién llegado. Y los chicos me dieron la oportunidad de ser un integrante a la misma altura de ellos cuando me uní. Eso es algo que mucha gente puede no entender, pero cuando llegas a una banda de gente que ha estado junta por mucho tiempo, no siempre recibes esa oportunidad instantáneamente: puede que tengan que pasar años experimentando el crecimiento de la banda para sentirte un miembro igual que los demás. Pero eso es algo que tuve desde el principio acá, y fue una oportunidad para motivarme a ser parte de la composición, escribir letras, y ser un aporte a la banda.

Diría que incluso en “Against” (1998) entregas tu estilo a la banda, aunque el disco estaba a medio camino cuando te incorporaste. Sin duda fue “Nation” (2001) donde realmente empezaste a participar activamente en las decisiones, ¿no es así?

Con “Nation” fue cuando realmente pude ser parte del proceso desde el comienzo, ya que con “Against”, el primer álbum en donde participé, había muchas canciones que estaban listas cuando llegué y no estuve presente desde que el disco comenzó a forjarse. Me encanta el hecho de que fui capaz de entregar mis habilidades e ideas en la banda, es lo que hice, principalmente en “Nation”, donde pude dar mi punto de vista desde el concepto, letras más positivas, la idea de una nación que crearíamos sin fronteras, ni religión, algo utópico. Poder contribuir mis ideas a la banda permitió que hiciéramos cosas como el álbum “Dante XXI” (2006), por ejemplo, que nació desde la intención que tenía de crear una obra en torno a Dante Alighieri y la “Divina Comedia”. Siempre han sido procesos rápidos, de un timing casi perfecto; hay una parte esencial de ser parte de Sepultura que tiene que ver con esa mentalidad abierta a explorar diferentes ideas y perspectivas. Nacer en Estados Unidos, ser un afroamericano en allí, crecer en la escena del hardcore y el punk, todas esas son cosas que permitieron poner mi personalidad en la banda.

Por supuesto, el trabajo en el estudio es una cosa, pero tocar en vivo es otra completamente distinta. ¿Te sentiste cómodo desde el principio tocando junto a la banda o fue más bien un proceso en desarrollo?

Fue realmente un proceso en desarrollo porque los chicos llevaban juntos tantos años, que ya tenían un sistema de cómo hacer las cosas y yo realmente tuve que aprender porque no sabía realmente en lo que me estaba metiendo. Recuerdo que por esos años la internet no era tan poderosa como para saber qué estaba pasando en el mundo con una simple búsqueda, así que a través de los viajes y las giras haciendo shows fue la forma en que desarrollé mi confianza en el escenario, ya que sinceramente no tenía la menor idea de lo inmensamente popular que era Sepultura alrededor del mundo, fue como un descubrimiento que tuve tocando con los chicos en muchas partes. Creo que fue un proceso que sabía que debía atravesar, no tenía problema con eso, y siento que la banda tampoco lo tuvo en su momento.

Creciste en Estados Unidos con la explosiva escena hardcore de los 80, ahí es donde están tus raíces musicales. ¿Cómo era el entorno en esa época? ¿Había alguna de las bandas que estaban tocando que te llamara especialmente la atención?

Bueno, los 80 fueron definitivamente unos años muy políticos: había dictaduras en ciertos países y acá en Estados Unidos también estaban pasando muchas cosas. Eran los años de Reagan, que generaron una indignación en muchas de las personas que conocía, especialmente la juventud que no creía en ninguna de las cosas que Reagan estaba presentando, era una persona muy astuta y adorada por los republicanos, conservadores, la derecha en general. Fue un tiempo en que la gente realmente quería alzarse y usaron la música como una herramienta para eso, así que era un momento fantástico para salir a ver shows, no sólo en el hardcore, sino que también en el hip hop, estilo que era muy rebelde en esos años, donde no sonaban en las radios ni nada parecido.

Es casi un ejercicio similar al que vivíamos en Sudamérica con el surgimiento del metal más extremo, finalmente son procesos sociales a través de la música.

Si, había un temor por algunas de las cosas que cantaban. Palabras como las que escuchas en canciones de Public Enemy no salían de cualquier parte, había dos escenas paralelas que disfrutaba mucho porque de cierta forma estaban ligadas entre sí. Ambas hablaban de problemáticas sociales, cosas que estaban pasando en ese momento, situaciones preocupantes de aquellos años, y que todavía suceden. Pienso que había muchas cosas pasando que generaron gran influencia en mí, siempre me sentí representado por esa escena hasta la actualidad.

Regresaste a Estados Unidos hace un tiempo, luego de más de 20 años viviendo en Brasil, llegando en medio de un contexto complejo social y político antes de las elecciones, con toda la brutalidad policial y el racismo en las calles. ¿Cómo has observado personalmente la situación actual allá?

Es interesante que preguntes esto, porque he estado fuera de Estados Unidos por muchos años y todas esas cosas siempre existieron la verdad. La comunidad afroamericana, o la gente de color en general, siempre ha tratado de hablar y alzar la voz para denunciar estos problemas, y siento que ahora estamos en ese punto de inflexión donde hay más gente que nunca escuchando e interesándose en terminar con estas situaciones. La gente presta más atención, y creo que de cierta forma la sociedad se ha visto forzada a reconocer la voz de la gente de color acá en Estados Unidos, pero esas cosas siempre han pasado, desde el mismísimo comienzo de este país, esa sensación de sentirse irrespetado y sistemáticamente oprimido.

Es como la frase de “el racismo no está empeorando, sino que está siendo grabado”. Son situaciones que ahora están mucho más expuestas.

Si, es emocionante volver a Estados Unidos en un momento así, incluso cuando hay un contexto tan caótico. Regresé cuando Trump aún era presidente y mucha gente me preguntaba: “¿Por qué regresaste ahora?” (risas). Pero me hace sentido, ya que esencialmente regresé y fui parte del sistema electoral que votó y sacó a este tipo del poder, y funcionó. Fue una sensación de alivio en muchas maneras, no solo acá, sino que para muchas personas alrededor del mundo. Era una sensación de “oh, por dios, al fin se va este tipo” (risas), porque nunca sabías qué iba a pasar. Debido a eso, se abrieron los ojos de mucha gente que ahora aborda temas de igualdad y cambio desde otra forma; hay cosas de las que no se hablaba antes y ahora sí, especialmente de la historia de este país. Darse cuenta de que muchas de las cosas que se hablaban estaban basadas en mentiras, sobre su historia y cómo se fundó. Es fascinante que ahora se hable de problemas como la desigualdad racial, divisiones, porque nunca hubo una comprensión verdadera de cómo se formó EE.UU. No éramos capaces de avanzar porque la gente tiene un concepto completamente diferente de este país, ya sabes, todo eso del “Sueño Americano”, que finalmente es posible solamente si eres específicamente un hombre blanco. Y ahora existe más representación de la gente de color o las mujeres; la población de este país ha cambiado, es más diversa, son tiempos muy emocionantes, me siento muy optimista y positivo sobre el futuro.

Derrick, me quedaban un par de preguntas, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Gracias por conversar con nosotros y esperamos ver nuevamente a Sepultura en Chile tocando canciones de “Quadra”, un disco que disfrutamos mucho por acá y estamos ansiosos de escucharlo en vivo.

Muchas gracias, realmente queremos ir y tocar el disco allá tan pronto como podamos. Chile es uno de nuestros países favoritos en el mundo, lo pasamos muy bien cada vez que nos hemos presentado. No podemos esperar para armar un setlist realmente asombroso para ustedes. Cuídense mucho y hasta entonces.