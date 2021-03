Death From Above 1979: “Este disco marca el inicio de una nueva forma de hacer las cosas”

“Is 4 Lovers” es el nombre del nuevo álbum de Death From Above 1979, banda que se ha caracterizado por el particular sonido que logran con tan solo dos componentes: el bajista Jesse F. Keeler y el baterista Sebastien Grainger. Con este nuevo trabajo, el conjunto tomó la difícil misión de hacer todo por su cuenta, abordando la producción de una manera más personal y colaborativa entre ambos, lo que ellos mismos han descrito como una prueba de su complicidad a la hora de tocar.

Con motivo del recién estrenado LP es que conversamos con ambos músicos a la distancia, en una entrevista donde nos relataron el proceso detrás de este disco, su experiencia con la pandemia, la manera en que trabajan sin un productor y, sobre todo, lo orgullosos que están con el resultado final de esta obra. Todo esto, y más, lo dejamos a continuación.

Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado durante estos días tan duros, extraños y difíciles en todo el mundo?

Jesse: La verdad es que he estado genial (risas).

Sebastien: Si, yo también (risas).

¿Han tenido cuarentenas últimamente?

JS: No, yo vivo en una zona campestre de Canadá, así que nunca he sentido tanto las cuarentenas, no hubo un momento en que nos afectara acá, pero sé que en las ciudades ha sido diferente. Acá no debo esforzarme por estar dos metros alejado de la gente, más bien tengo que perseguir a alguien para tener una persona cerca (risas). No veo gente muy seguido por acá. Escucho algunos autos durante el día, pero aparte de eso, no hay nada más.

Oh, bien, comprendo. ¿Qué tal tú, Sebastien?

Estoy en una situación similar, pero no tan alejada. Cuando empezó esto estaba viviendo en Los Angeles, donde todo se volvió progresivamente más desafiante, se sentía que el futuro sería oscuro y desconocido. Todo era muy incierto, así que nos mudamos con mi familia de regreso a Canadá y luego nos fuimos a un lugar alejado de la ciudad, parecido a lo de Jesse. No estamos en la ciudad ahora; a pesar de que lo llaman una pandemia global, para mí en realidad es una pandemia urbana, principalmente porque ahí es donde se concentra la gente. Somos afortunados de vivir en un país con mucho espacio abierto, ya sabes, Canadá es literalmente un espacio abierto (risas), a excepción de algunas ciudades. Si estás dispuesto a no tener acceso a expresos de 5 dólares, podrías vivir en lugares muy bonitos.

Genial. Sin duda suena como lugares muy tranquilos para vivir.

JS: Sólo para darte una idea del espacio, tengo 12 hectáreas en mi propiedad y en un lugar hay una isla que nadie ha ingresado jamás. Nunca nadie la ha visitado. Una vez intenté ir persiguiendo un castor en el invierno, pero me devolví, preferí dejar que se fuera. Está totalmente inmaculada, está intacta desde siempre prácticamente, antes de que existiera la gente. Así es Canadá (risas).

Chicos, quiero pasar a su nuevo álbum, publicado recientemente el 26 de marzo. ¿Qué nos pueden contar sobre “Is 4 Lovers”?

SB: Bueno, decidimos hacer el álbum por nuestra cuenta. Poco después de que publicamos nuestro álbum anterior, “Outrage! Is Now” (2017), decidimos que era el momento para ser más independientes en la forma que hacíamos música, así que, cuando decidimos que haríamos un nuevo LP, recién habíamos cambiado de sello discográfico y lo vimos como una buena oportunidad para hacer un montón de cambios. Uno de esos fue ver cómo nos resultaría hacer algo completamente por nuestra cuenta.

¿Cuánto de aprendizaje en la carrera hubo durante el proceso? ¿Qué lo hizo tan diferente al desarrollo de sus tres anteriores álbumes?

SB: Renté un pequeño estudio en Los Angeles y lo llené con mis equipos, luego Jesse vino y estuvimos algo así como cinco semanas haciendo algo nuevo cada día. Estábamos ensimismados haciendo esta música, fue diferente a los últimos discos donde hicimos demos, nos pasábamos ideas de ida y vuelta, y hubo un montón de trabajo de cada uno por su cuenta. Hicimos un poco de eso para este disco, pero decidimos desecharlo y empezar desde cero en el estudio los dos juntos, tratar de capturar esa energía. En vez de crear demos, queríamos tocar música en un entorno adecuado como el estudio, capturar esos momentos. Este es un disco que refleja esos momentos, la música que escuchas en el disco es prácticamente el fruto de un aprendizaje, tiene la energía de ser una música joven. Esa música fue trabajada para convertirse en canciones, con letras y melodías, eso también fue algo inmediato. Había momentos en que, tan pronto como surgía la melodía, la letra y todo lo demás nacía a continuación. Eso es lo que se escucha en este disco, no quisimos rehacer nada para que se sintiera lo más integro posible a la experiencia que tuvimos trabajando juntos.

Está más que claro que se siente una complicidad y libertad diferente trabajando solamente ustedes, independiente de que el productor sea de confianza.

SB: Si, esta vez no hubo nadie diciéndonos que arregláramos algo, tuvimos la oportunidad de mantener todo muy enérgicamente. En nuestro anterior álbum trabajamos con Eric Valentine, que es alguien muy técnico, un productor increíble y una gran persona para trabajar, quien se encargaba de cada detalle. Había ocasiones en que yo cantaba algo y, si estaba entre notas o un poco diferente del resto de elementos, él buscaba el ajuste hasta que quedara perfecto. Me preguntaba: “¿Qué nota estás cantando?”, y yo le decía que no sabía (risas). Eran procesos con mucha deconstrucción y reconstrucción de las canciones que, para este disco, fue distinto.

El sonido de la banda es un aspecto importante, así que quién mejor que ustedes dos para comprenderlo en su forma esencial. ¿Hubo conexión en el sentido del resultado final que ambos esperaban con este disco?

SB: Para mí si suena bien. Hubo pocas ocasiones en este disco en que Jesse y yo no estuviéramos de acuerdo. Lo mismo con su estilo de tocar el bajo, no hubo momentos en que no me gustara algo o quisiera modificarlo. Algunas veces los productores querrán probar diferentes notas, cosas así, a veces usan ProTools para editar las notas y que queden puestas en el punto exacto, en cambio aquí es la banda tocando y yo cantando sobre eso. Es un enfoque mucho más natural.

JS: Podría sonar divertido decirlo, pero es lo que es: este es el sonido de nuestra banda. Se ve muy seguido eso de que, cuando las personas hacen discos, básicamente editan todo hasta la perfección absoluta, lo que para mí no tiene mucho sentido. No estamos tratando de hacer una fotografía o una pintura impresionista, ese es el concepto principal de nuestra banda; usamos las menores piezas posibles para hacer nuestro sonido como lo queremos. No tengo una respuesta diferente a la de Sebastien en esta pregunta, lo que es probablemente algo bueno.

Están los dos en la misma página.

Ambos: ¡Absolutamente!

JS: Este álbum es el sonido de ambos haciendo nuestras canciones juntos. Es la falta de todos esos pasos y esa microedición, cambios, poner cosas en distintos lugares; que no estén presentes esos elementos hace que el disco sea más real para nosotros. Sé que esto no se trata de nosotros, pero sé de productores que han tomado canciones donde cambian cada detalle hasta transformarla en algo completamente distinto, con un sentimiento diferente y lo hacen con un computador, con eso pueden cambiar todo. Cuando pienso en ello, no puedo siquiera imaginar cómo sería si estuviéramos en esas circunstancias. Sería muy extraño tocar la canción, ya que nunca lo hiciste de esa forma, es casi como estar tocando un cover, no es tu creación. Este disco es exactamente el polo opuesto de eso, eso es nuestra banda.

Muy bien. He leído que la canción…

SB: Quiero decir algo en defensa del estilo de producción que describe Jesse. Está claro que algunas bandas necesitan eso, esa especie de control y todo eso. A veces en las bandas hay un miembro que tiene la visión de cómo conducir todo, mientras que en otras hay una visión colectiva, pero necesitan a alguien que los conduzca hacia alguna dirección sobre cómo grabar o producir la música. Hay muchas formas de enfocar un proyecto. Ambos somos productores y hemos hecho discos y canciones para otras personas, hemos trabajado en muchas cosas todo este tiempo, pero nunca usamos esas habilidades en nuestro propio proyecto hasta ahora.

Perfecto. Volviendo a la pregunta, entiendo que “One + One”, primer single de este álbum, es una especie de secuela de “Romantic Rights”, uno de los primeros singles de Death From Above 1979. ¿Ven este LP como el final de una “primera era” luego de cuatro discos?

SB: Personalmente, no lo había pensado de esa manera, pero cuando estábamos haciendo este disco, más bien cuando lo estábamos terminando, pensé que es como el principio o el final de algo, tenía esa sensación cuando terminamos. Todavía no sé si es lo uno o lo otro, pero es un sentimiento que está.

JS: Yo creo que es el inicio de algo.

SB: Oh, ¿en serio?

JS: Creo que este es el inicio de la próxima fase, pero realmente es porque hacer todo por nuestra cuenta es un ejercicio que queríamos intentar hace muchos años. Al principio obviamente no teníamos la experticia, no sabíamos cómo, pero ahora lo sabemos, y tomar esa responsabilidad para hacerlo funcionar, lograr que suene bien y que ambos estemos conformes con el resultado, abre una puerta para salir del ciclo de buscar un productor, dedicar cierto tiempo solamente para hacer una cosa y cambiar la forma en que las hacemos. A veces pasa que los sellos dicen “Bien, ¿tienen más canciones?”, y es como ¡vaya, hubo mucho trabajo tratando de hacer funcionar estas canciones y no es suficiente! Así que es como “No, no tenemos más, tomó mucho tiempo hacer todo esto”. Es bueno saber que ahora no tenemos que hacerlo de esa forma, y este disco es una evidencia de que nuestras ideas funcionan, ya no tenemos que pensar de esa manera. Cuando pienso en nuestra banda y nuestro futuro, todas esas cosas son parte del pasado. Así que, para mí, es definitivamente el inicio de algo.

Podemos dejarlo en que es un inicio y un final

JS: (Risas) Volviendo a ese punto, este disco definitivamente marca el final de la forma en que trabajamos antes, así como el inicio de una nueva forma de hacer las cosas.

SB: También hay cierta energía de los inicios. Hubo un momento cuando Jesse y yo vivíamos juntos, hace muchos años en 2000 o 2001, grababa en mi habitación con una 4-track, tenía la batería en mi habitación y grababa ahí mismo. En cierto punto logré finalmente que la batería sonara como yo quería, y estaba muy emocionado de escuchar cómo sonaba en una grabación que hice. Probablemente fueron unos 30 segundos, pero lo escuchaba una y otra vez. Ese entusiasmo fue lo que me llevó hasta este disco, quería volver a sentir cómo algo tan genial salía de los parlantes, y que eso era algo que tú mismo hiciste. Claramente es el final, pero también lo miro como el inicio, porque me recuerda a ese entusiasmo de antaño al momento de crear.

Bueno, chicos, lamentablemente se nos acabó el tiempo destinado para la entrevista. Les agradezco por conversar con nosotros.

JS: Oh, qué lástima.

Espero que nos podamos ver algún día, sería genial que visitaran Chile cuando todo esto pase. ¡Cuídense mucho!

SB: Nos encantaría ir, sería genial.

JS: Gracias por todo. ¡Adiós!