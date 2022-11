Dean Fertita: “Si voy a aportar algo, tiene que ser diferente de lo que están haciendo los demás”

Prácticamente retomando sus cinemáticas canciones desde el punto seguido que dejó “Forever Blue” (2020), A.A. Williams regresa este 2022 con su segundo larga duración. La artista no escatima recursos para hacer de “As The Moon Rests” un disco que continúa todos los planteamientos de su aclamado debut, pero, a su vez, expandiendo los elementos sonoros que configura desde lo más primitivo de la composición, haciendo que canciones que sólo inician con su voz y un piano cobren una fuerza descomunal con estructuras complejas, capas de guitarras y densas orquestaciones, que le dan la forma espectral y oscura de su música.

La creación de tan robusto disco significó todo un desafío para Alex, como le dicen sus cercanos, por lo que nos reunimos a la distancia con ella para conversar sobre el desarrollo de este disco, los desafíos que enfrentó durante el proceso creativo, sus interacciones con los fans durante la pandemia y el proyecto “Songs From Isolation”, su metodología de trabajo, entre muchos otros temas, que te dejamos en una entrevista a continuación.

Hola, Alex, ¿cómo estás? Entiendo que hace muy poco terminaste la primera tanda de shows de tu actual gira.

Sí, muchas gracias por preguntar. Estoy muy cansada, anduve de gira con MONO hace un tiempo, que, al ser una banda instrumental, no tienen muchos días libres. Al telonear todos los días, tuve que cantar mucho, así que fue algo así como 19 shows consecutivos con solamente un día libre entre medio (risas). Obviamente estoy muy cansada, pero he retomado mis actividades de a poco.

Continuarás con la segunda tanda ahora en noviembre, ¿no es así?

Sí, esa será la gira como artista principal. Partiré con shows en Reino Unido y luego por primera vez tendré mi propia gira por Europa, nunca he tenido shows en solitario por allá. Iremos a Francia, luego estaremos por Alemania, Escandinavia, Polonia, y muchos países más. Estaré con shows hasta la época navideña.

Quiero que hablemos de tu nuevo álbum, “As The Moon Rests”, que, debo decirte, he escuchado mucho desde que el sello me lo envió…

Maravilloso, muchas gracias.

¿Qué nos puedes contar sobre el proceso creativo? Quiero que ahondemos puntualmente en lo que dijiste sobre que “tu segundo álbum es la preocupación, donde cargas con el peso de las expectativas”.

Sí, totalmente. Cuando empecé a componer canciones, en ese preciso momento no esperé que fueran para este álbum, ya que lo estaba haciendo solamente porque disfruto mucho el proceso, así que no estaba para nada preocupada de los resultados. De pronto comencé a pensar cosas como: “¿Debería hacer esta canción más larga?”, “¿Debería ser más pesada o más calmada?”, “¿Qué le gustará más a la gente?”, y me estresé mucho. Así que, después decidí no pensar esas cosas y componer canciones como quisiera, donde me sintiera cómoda con el resultado y que disfrutara haciéndolas. Sólo quería enfocarme en canciones que yo pensara que son buenas, sin pensar tanto en el género, la duración y todas estas cosas. Al final del día, a la gente le gustó mi primer álbum, así que era muy posible que disfrutaran el siguiente porque obviamente hay similitudes. Mientras más compongo, es mejor para mí, así que no me preocupé mucho más que de componer canciones que me gustaran.

¿Fue un trabajo desde cero o había ideas abandonadas de tu álbum anterior?

Sí, hubo una, “The Echo”, que cuando la compuse para “Forever Blue” iba a ser la canción que daba nombre al disco. No la terminé a tiempo y prioricé otras canciones que estaban funcionando mejor. Me pasó que estaba un poco complicada con algunas partes de la canción, así que sentí que no funcionaban bien todavía y, cuando eso pasa, las mandas al final de la fila y te enfocas en las otras. Cuando trabajaba en mi primer disco sentía que la canción era tan buena, pero no podía terminarla como quería, aunque, como el título me gustaba, terminó siendo la que bautizó el disco. Ahora cuando trabajaba en “As The Moon Rests”, tomé la canción de nuevo y le cambié la instrumentación y su estructura, pero gran parte de la letra y la melodía no se diferencian mucho de la idea original. Esta es la única canción que fue arrastrada a este disco, todo lo demás es nuevo.

¿Esperabas que pasara tan poco tiempo entre tu primer y segundo álbum? ¿Fue algo que te propusiste hacer?

No realmente. Me encanta componer, siempre lo hago, soy yo quien se pone la presión y no hay ningún sello discográfico o manager presionando para que componga más y a un ritmo más rápido. Soy yo porque me gusta hacerlo. Comencé a componer este disco a fines de 2020, hice los demos en la primavera de 2021 y luego las grabé entre verano y otoño del año pasado. Esto fue parcialmente porque tuve tiempo para hacerlo, ya que no había una gira por la pandemia, pero también porque me gusta mantenerme productiva si es que puedo. Luego, cuando grabé, la pandemia se estaba controlando más y las vidas de todos volvieron poco a poco al ritmo de siempre; en Reino Unido estaban retomándose los shows y ahí me propuse tenerlo listo pronto, antes de que todo volviera a lo vertiginoso del día a día. No fue una decisión deliberada sacar un disco tan pronto aún con mi primer álbum ahí, pero es la manera en que pasan las cosas cuando eres una persona ocupada, yo creo.

Sí, totalmente. Te lo pregunto porque siempre que hablo con artistas en entrevistas sale esto de “tienes toda tu vida para hacer tu primer disco, pero sólo un año para componer el segundo”.

Eso es muy cierto (risas). Ya sabes, están todas estas ideas que rondan por tu cabeza durante muchos años y no sabes qué hacer, hasta que un día surge tu primer álbum. De todos modos, en el proceso de producción para este segundo disco tuve más tiempo que para el primero, así que estoy agradecida del tiempo que me dio la pandemia. Obviamente no fue una experiencia agradable para nadie, pero al menos pude tener tiempo para trabajar en la producción de las canciones de una mejor manera. Fue un poco de todo, supongo.

¿Cuales piensas que fueron las principales diferencias entre el desarrollo de “Forever Blue” y esta nueva producción?

Creo que principalmente la cantidad de tiempo, porque pasar más en el estudio me permitió refinar cosas, como el sonido de la guitarra, no preocuparme de apurar las tomas o buscar el tono preciso de mi voz. Básicamente, fue poder intentar cosas que no tuve la oportunidad de probar la primera vez, además me dio la oportunidad de hacer algunas cosas con instrumentos de cuerda nuevamente, como lo fue el EP “arco”, trabajé con una sección completa de cuerdas y eso me permitió elevar el nivel de lo que hice en “Forever Blue” en términos de producción. Es bueno expandir tu trabajo. Cuando haces tu primer álbum y eres un artista emergente, la gente se sorprende de lo que muestras, pero uno siempre tiene más que ofrecer porque está recién partiendo. Ahora me encuentro desarrollando esa expansión, y estoy muy agradecida del tiempo que tuve y la gente que trabaja conmigo, me dejaron explorar para probar cosas y jugar con distintos elementos en el estudio.

El álbum de covers que sacaste y el EP “arco”, donde reversionaste canciones de tu primer LP con una sección de cuerdas, demuestran la gran capacidad que tienes para reestructurar las canciones. ¿Eso es algo que siempre haces cuando compones tu música? Eso de tomar una canción y transformarla en una idea completamente diferente…

Oh, sí, absolutamente. Todas mis canciones empiezan de la misma forma que las de “Songs From Isolation” (2021), con piano y mi voz, o la guitarra y voz, todas de una forma muy minimalista. Luego hay un proceso bien largo una vez que tengo la estructura y el hilo conductor, ahí empiezo a componer las partes de guitarra, teclados, básicamente estos elementos que son indicativos de la idea general. No hay algo que planee, solamente voy con todo y empiezo a improvisar un poco para ver hasta dónde llego jugando e incorporando cosas. Desde ese punto es que tengo una idea más clara de la instrumentación, sabiendo si será una canción pesada o si tendrá más riffs de guitarras, pasan muchas cosas, todo comienza de una forma bien pequeña independiente de cómo terminan sonando. A veces me sorprendo de cómo una canción que empezó con una guitarra acústica termina sonando de forma tan distinta (risas), pero es el proceso. Es como lo que hice en “Songs From Isolation”, pero a la inversa: en vez de tomar estas canciones gigantes y reducirlas al mínimo, tomo estas ideas minimalistas y las decoro hasta transformarlas en una canción más fuerte. Creo que la experiencia de trabajar con “Songs From Isolation” y “arco” fueron muy importantes para mí, fueron de mucha ayuda para entender este puzle musical de ir de aquí hasta allá. Mientras más he hecho eso, mejor lo he comprendido, todo te ayuda en tu formación sobre cómo componer y sacar lo mejor de tus canciones.

Ya que hablamos de “Songs From Isolation”, ¿cómo fue la elección de canciones que versionaste en el álbum?

Mis fans escogieron todas las canciones. En Instagram iniciamos un diálogo, subí un video explicando que quería hacer algunas canciones sólo con piano desde mi casa, así que pregunté qué querían escuchar, pensando que elegirían mis canciones, pero no fue así (risas). Sugerían cosas como Radiohead, Deftones, todos estos tremendos artistas, así que dije: “De acuerdo, será un proyecto de covers”. De todas formas, es un gran desafío versionar a estos artistas tan gigantes. Desde ahí se armó una enorme lista con mis fans sugiriendo muchas canciones, así que elegí “Creep” de Radiohead para partir, ya que es una canción que todos conocen y aman. Luego de subir esa versión, comencé a recibir más y más sugerencias de fans, así que de pronto tuve unas 300 o 400 canciones, lo que era genial porque teníamos un diálogo constante durante un período tan difícil como la pandemia, así que me divertí haciéndolo. Disfruté tomar las sugerencias de la gente, fuera lo que fuera, y mirarlas como una opción completamente válida; pasar tiempo desarrollando las ideas y lograr una curatoría de canciones que armaran una colección. Todos son artistas que amo, pero la elección inicial siempre fue de los fans.

Volvamos al tour. Quiero hablar sobre el setlist que tocaste durante tu gira con MONO, donde te enfocaste en todos tus trabajos. ¿Cómo hiciste encajar las canciones para repasar un poco de cada lanzamiento en tu catálogo?

Básicamente, tuve que encajar todo en 45 minutos (risas). Principalmente fueron tres canciones de “As The Moon Rests” y el resto todas de “Forever Blue”, aunque también incluí algunas de mi EP “arco” en ciertos shows.

¿Vas a cambiar mucho la lista una vez que el álbum ya sea recibido por la gente?

Indudablemente, estoy expectante a tener más opciones. Entre más canciones tienes es mucho más desafiante y entretenido adaptar tu setlist al contexto en el que te presentes. Para mi gira solista será predominante el nuevo álbum, y obviamente algunas cosas de mis otros trabajos, pero cuando vengan shows con otros artistas tienes que elegir entre las opciones que se adapten al público. Si estás girando con un artista más pesado, tienes que elegir las canciones más adecuadas, o si es una banda de post-rock, tienes que enfocarte en algo con más guitarras. Para mi gira en solitario será principalmente el nuevo disco, pero nadie sabe, siempre depende de la situación.

Teniendo álbumes con una estructura tan cinemática, ¿es muy difícil separar las canciones de su orden original para que funcionen con el mismo efecto?

No lo sé, la verdad. Es gracioso, porque muchas veces te acostumbras a ver las canciones en un cierto orden, hay canciones que deben ir una luego de la otra, pero todo depende del contexto en el show. Hay cosas que el público no nota, porque hay ejemplos como el de mi guitarrista, que además toca el teclado y también canta, y dependiendo de la canción tiene que cambiar rápidamente entre instrumentos o mover ciertos micrófonos, hay toda una coreografía de lo que tiene que hacer entre las canciones, así que a veces ponemos algunos breaks entremedio, como canciones con piano o cosas que hagan que tengamos una transición sin problemas entre todas las canciones del set. Eso es algo que consideramos, pero depende de las canciones que elijamos para el show, hay algunas que no se mueven de su lugar.

Regresemos a tu nuevo álbum, ¿qué significa el título “As The Moon Rests?

“As The Moon Rests” es la última canción del disco. Es una canción de amor, básicamente, pero no necesariamente romántica, sino que de amor entre hermanos, padres, incluso de amor propio. Trata mucho de ese vinculo incondicional con alguien, donde tienes su apoyo sin pensarlo, es sobre aceptar eso y entenderlo, tener esa relación contigo mismo de ser capaz de cuidarse, es algo muy importante. Tienes que preocuparte de ti mismo antes que cualquier cosa, no de manera egoísta, sino que en el sentido de que es algo que te ayuda a la larga. Eso aprendí con esto, en el proceso de componer este disco me volví más comprensiva de mí misma y es algo de lo que estoy muy orgullosa, es posible lograr aceptarse. Al tener un disco tan tumultuoso y con grandes emociones como este, debes permitirte ciertos momentos de emoción y aceptación, una benevolencia contigo mismo. Todo esto es lo que describiría como el significado del título “As The Moon Rests”.

Cuando lanzaste “Forever Blue”, estábamos en medio de la pandemia. Recuerdo que cuando lo escuché, me encontraba en un momento muy introspectivo, como prácticamente todos durante ese período. ¿Cuánto influenció el resultado de ese LP en tu forma de mirar tus canciones desde ahí en adelante?

Creo que solamente cuando terminé el proceso y miré todo lo que compuse, me di cuenta del progreso. Siento que en la música es más fácil entenderte a ti mismo cuando compones una canción y expresas algo, que cuando conversas ese algo con otra persona.

Ahora que la pandemia se ha “relajado” un poco, miramos hacia atrás y reflexionamos sobre otras cosas. ¿Cómo evalúas personalmente todo el proceso que se vivió durante los últimos años?

De cierta forma, no podría decirte qué efecto tuvieron estos años en mí, pero sí estoy segura de que me enfoqué en preocuparme de mi en vez de omitir cualquier situación de salud mental y forzarme a vivir una vida normal. Fue necesario parar un poco y preocuparme de mí, es algo muy importante.

Bueno, Alex, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por la entrevista.

Gracias a ti, disfruté mucho la conversación.

Ojalá podamos verte algún día por acá. Estaremos esperando.

¡Realmente espero eso! Me encanta girar por Reino Unido y Europa, pero me gustaría mucho poder hacerlo por otros lugares como Sudamérica. Cruzo los dedos porque eso pase. Muchas gracias a todos por interesarse en mi música.

Muy bien, cuídate mucho. Espero que conversemos nuevamente.

También yo. Cuídate mucho, ¡nos vemos!