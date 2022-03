Dallas Green de Alexisonfire: “Hicimos un disco que puede coexistir con cualquier música de ahora”

Son 21 años de carrera y algunas pausas entre medio las que han definido la historia de Alexisonfire, pero hoy la banda se encuentra en una etapa completamente nueva. Este 2022 editarán “Otherness”, su primer álbum en 13 años, además de estar presentes en Sudamérica por primera vez en su carrera como parte de las ediciones de Lollapalooza en Chile y Brasil, además de algunos shows extras en el país carioca y uno en Argentina. Siendo una agrupación con tanta experiencia, resulta curioso que a estas alturas exista un período de tantas “primeras veces”, pero no existe duda que para cualquier artista ese antecedente se transforma en una revitalización para su carrera y la conexión con sus fanáticos, así como la posibilidad de recibir nuevos seguidores.

Dallas Green, vocalista y guitarrista de la banda, lo tiene muy claro, sobre todo cuando habla del proceso de años que los llevó a componer este nuevo álbum y retomar una banda que se siente como si nunca hubieran dejado de tocar juntos. Sobre estos tópicos, además de su debut en Chile, el entusiasmo de los fans por nueva música durante los últimos años y las expectativas de su próximo disco, entre otros temas, es que el artista también responsable del proyecto City And Colour se tomó un tiempo para realizar una entrevista con nosotros.

Dallas, muchas gracias por tomarte un tiempo para hablar con nosotros. Hoy es un día de grandes noticias, ya que se acaba de anunciar el lanzamiento de “Otherness”, el primer álbum de Alexisonfire en 13 años.

Sí, finalmente tendremos un nuevo álbum.

Quisiera que partiéramos hablando de eso. ¿Cómo surgió la idea de hacer un disco luego de tantos años sin publicar un larga duración?

Bueno, todo partió de cierta forma en 2020, cuando el mundo se detuvo y Wade (MacNeil) un día vino a la ciudad donde la mayoría de nosotros vivimos, y preguntó si queríamos ensayar, porque era prácticamente lo único que podíamos hacer como banda (risas). Nos juntamos sin la idea de hacer un álbum, solamente para pasar un rato juntos en tiempos tan extraños en el mundo, pero cuando nos reunimos surgieron algunas ideas pequeñas que teníamos, empezamos a componer una canción y luego todo pasó muy rápido. Comenzamos a juntarnos una vez a la semana y de pronto teníamos todas estas canciones que nos dejaron muy entusiasmados, por lo que fuimos a un estudio e hicimos demos de ellas. Ahí fue cuando todo tomó sentido y decidimos grabarlas en el estudio de un amigo nuestro; nos fuimos a vivir durante una semana allí y así nació este disco.

Vaya, genial…

Este disco surgió de la nada, si lo piensas bien (risas).

Sí, de hecho, iba a preguntarte algo así. ¿Discutieron la idea de hacer un disco en algún momento luego de reunirse? Pregunto porque los fans estaban esperando un álbum nuevo desde que lanzaron “Familiar Drugs” prácticamente, pero ustedes se enfocaron más en tocar en vivo que en lanzar música.

Tuvimos algunas conversaciones por aquí y por allá, pero la agenda de todas las cosas que hacía cada uno, además de nuestras vidas y todo lo que conlleva cuando ya creces, lo hizo un poco difícil. Sabíamos que sería genial hacer un disco, pero también estábamos conscientes de que la falta de tiempo no nos permitía hacerlo, no podíamos sentarnos y enfocarnos en eso.

Es casi como que la pandemia les permitió cumplir el deseo de grabar juntos nuevamente un disco de larga duración.

Sí, fue realmente una combinación que llegó con la pandemia, que nos permitió estar todos relativamente cerca en la misma ciudad durante mucho tiempo, además de que las ideas estaban ahí. Fue una cosa de disponibilidad de tiempo y el descubrimiento de esta nueva versión de nosotros lo que nos permitió reunirnos a improvisar y crear estas canciones.

Leía el artículo que publicaron en Spin, donde alguien de la banda dice que “este álbum no es una oda a la nostalgia o un auto homenaje”. ¿Sientes que este disco es una evolución natural del sonido de Alexisonfire?

Sí, creo que Wade dio esa entrevista. No creo que alguno de nosotros quería hacer un disco que sonara como si intentábamos recrear lo que fuimos cuando éramos niños, creo que sabíamos que podíamos hacer algo fresco y enfocarnos en crear algunas de las mejores canciones que hemos hecho. No queremos que digan “otra vieja banda de screamo”, o algo así, podemos hacer un disco que puede coexistir con cualquier música de ahora, y siento que lo hicimos.

Otra cosa que me llamó la atención en esa entrevista fue cuando hablaban de la canción “Mistaken Information”, que describen como uno de los momentos más emotivos del disco. ¿Puedes adelantarnos algo sobre esto?

Sí, supongo que te refieres a la parte en que George (Pettit, vocalista gutural) comenzó a cantar con una voz normal, ¿cierto?

Sí, justamente de eso (risas).

De hecho, son dos canciones: está “Mistaken Information” y también otra que se llama “Blue Spade”, donde George canta. En la primera lo hacemos juntos y se dio este hermoso momento, no sabíamos realmente que él podía cantar así, nunca nos presentó esa faceta antes, pienso que no se sentía lo suficientemente cómodo hasta ese momento, pero esa fue una canción que compuse y pensé que podía ser una en donde nos enfocáramos mucho. Nunca pensé que George nos permitiría descubrir esta voz y siento que fue un momento realmente hermoso en el estudio.

Genial, no puedo esperar más por escuchar eso.

Estoy seguro de que les gustará (risas).

Dallas, quiero preguntarte por el momento en que la banda se reunió nuevamente. Siempre dicen que nunca dejaron de recibir ofertas cuando no estaban juntos, por lo que quiero saber si la reunión fue por esas ofertas o ya lo habían pensado en otro momento.

Sí, una vez estaba tocando un show donde todos los demás estaban invitados, pensamos en que quizás podríamos tocar algunas canciones juntos y todo el mundo se volvería loco, pero no lo hicimos. Luego de eso empezamos a tener ofertas para hacer shows, lo que nos hizo pensar si debíamos hacerlo, porque había pasado un tiempo desde que nos separamos y todo fue en términos amistosos, seguíamos en contacto, era como que todos dejamos atrás la banda en el momento correcto. Las ofertas nos hicieron pensar en que la gente quería vernos tocar, nunca fue por dinero, nos sentimos afortunados de que la gente aún seguía interesada. Era divertido tocar esporádicamente en festivales los fines de semana y que ese fuera el lugar donde todos nos reuníamos, así comenzó esto de “tocar cuando podamos”, que duró unos años hasta que empezamos a hacer canciones juntos nuevamente Y así llegó “Familiar Drugs” y las otras, lo que fue un desafío para nosotros de ver si aún podíamos componer luego de tantos años.

Esas tres canciones (“Familiar Drugs”, “Complicit” y “Season Of The Flood”) fueron como la manera en que la banda dijo “aún estamos aquí”.

Eso nos permitió darnos cuenta de que seguíamos avanzando más que replicar lo que hicimos cuando éramos jóvenes. Creo que, si escuchas esas tres canciones y luego este nuevo disco, puedes darte cuenta hacia dónde vamos.

Se siente como si nunca hubieran dejado de tocar juntos. Digo, esto es cuando el periodista abandona la entrevista, ya que estoy hablando como fan. Realmente pienso eso, se siente como si ustedes nunca se hubieran separado, sobre todo cuando veo algo como el show de “House Of Strombo” en YouTube, por ejemplo, esa vibra y energía es algo que los fans de la banda en Chile están esperando por sentir.

Oh, lo entiendo (risas). Sin duda el entusiasmo es mutuo, entiendo muy bien lo especial de esta ocasión porque será la primera vez como banda que estaremos allá.

Hablando sobre el show de Lollapalooza Chile, ¿cómo afecta este anuncio a su presentación? ¿Tocarán canciones nuevas o se enfocarán en el material clásico?

Probablemente tocaremos “Sweet Dreams Of Otherness”, pero también las canciones antiguas que la gente quiere oír. No hemos estado antes allí, es bueno que me digas todo esto, porque estoy de acuerdo. Cuando empezamos a tocar juntos nuevamente, sentimos que todo iba bien. Si hubiésemos sentido que era algo forzado, no estaríamos haciéndolo en estos momentos. Entiendo muy bien lo que dices porque siento lo mismo, esa energía y entusiasmo es algo que sigue ahí, se siente como si nunca nos separamos. No es que las canciones suenen como cuando éramos jóvenes, pero todavía suenan como Alexisonfire, porque eso es lo que somos.

Sí, lo entiendo. Bueno Dallas, se nos acabó el tiempo, muchas gracias y espero verte acá en el festival, los hemos esperado por mucho tiempo.

Sí, lo sé, le he dicho a los chicos que no puedo esperar a que toquemos juntos allá porque conozco al público cuando me he presentado con City And Colour, sé que aman mucho a la banda y estoy muy, muy, muy entusiasmado por tocar con Alexisonfire en Chile, así que los espero a todos allí.

Muy bien, Dallas. Muchas gracias por tu tiempo.

Gracias a ti, mi amigo. ¡Nos vemos allá!