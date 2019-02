Courtney Barnett: “Mis letras se inspiran en la situación actual de la sociedad”

Apenas estrenó su primer álbum de estudio, Courtney Barnett acaparó de inmediato las miradas de la prensa gracias a su música directa y honesta, que le permitió hacerse un espacio en una industria cada vez más dominada por el género masculino, sobre todo cuando se trata del rock de guitarras. Luego de “Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit” (2015), la australiana debutó en nuestro país como parte del festival Fauna Primavera de ese mismo año, donde destacó como uno de los shows más intensos y memorables de la jornada. Ahora, la artista regresa a Chile con “Tell Me How You Really Feel” (2018), disco que la tendrá presentándose en Club Blondie este próximo 1 de marzo.

Bajo ese contexto, conversamos brevemente con la artista por teléfono, donde nos habló de sus procesos creativos a la hora de hacer música, el significado y mensaje de sus letras, sus recuerdos de tocar en Santiago por primera vez, qué es lo que prepara para esta próxima gira, entre otros temas, en una entrevista que te dejamos íntegramente a continuación.

Hola Courtney. ¿Cómo estás?

Hola Manuel, estoy muy bien. ¿cómo estás tú?

Estoy bien también, gracias.

Genial, ¡hagamos esto! (risas)

Quiero que partamos hablando sobre la próxima gira sudamericana, esta será la segunda vez que tocas en Santiago. ¿Qué recuerdas de la primera?

Bien, recuerdo que la audiencia fue increíble, lo pasé muy bien y comí un montón de comida muy deliciosa (risas).

¿Qué esperas de esta segunda vez visitando el continente?

Bueno, tenemos a la banda tocando impecablemente, tocaremos canciones del último álbum, así como también algunas antiguas. Estamos todos con una energía muy alta así que será muy bueno.

Me gustaría preguntarte por una de las canciones de tu último disco: “Nameless, Faceless”, sin duda con un mensaje muy poderoso. ¿Cuál es la intención detrás de este track?

Sí, creo que el mensaje es bien sencillo, es hablar del odio y la misoginia, es más bien como una metáfora de la violencia que se vive en torno a la mujer.

En cuanto a tus letras en general: ¿De donde sale la inspiración para ellas?

Mis letras se inspiran en la situación actual de la sociedad. Más que nada leyendo artículos o historias de lo que está pasando, todos los femicidios, las noticias que ves en el periódico todos los días. Ese tipo de cosas inspiran mis letras.

Courtney, quisiera pasar a otro tema. Sé que eres zurda, por lo que debo preguntarte, ¿cómo influyó eso en tu formación como artista?

Fue un poco difícil, principalmente entrar a una tienda y encontrar una guitarra para zurdos es la parte más complicada (risas). Más allá de eso, tuve que aprender tocando con la guitarra al revés, lo cual es más complicado.

Quisiera que hablemos sobre los procesos creativos. Hace poco hiciste un álbum con Kurt Vile, ¿fue muy diferente para ti hacer un álbum colaborativo a uno en solitario?

Sí, escribimos algunas canciones juntos, pero también otras por separado para luego revisarlas juntos en el estudio. Fue un poco diferente, pero se pasó igual de bien, ya que trabajar con él e ir compartiendo ideas, fue algo que se dio muy bien ya que nos conocemos el uno al otro, nos inspiramos el uno al otro, todo se fusiona.

¿Quién de los dos fue el de la idea para hacer este disco?

Comenzamos yendo al estudio y haciendo una canción, luego pensamos que sonaba bien y podíamos hacerlo de nuevo. Seguimos hasta tener varias y decidimos que sería bueno lanzar un álbum completo.

¿Te gustaría hacer otro disco colaborativo con alguien más?

Sí, definitivamente. No sabría decirte exactamente con quién, pero siento que podría hacerlo cuando la persona correcta aparezca.

Tuviste mucho éxito con tu primer disco, por lo que toda la prensa comenzó a fijarse en tu música. ¿Cómo tomaste el reconocimiento y la fama tan repentina?

Sí, no lo sé (risas). Realmente no tengo idea.

¿Es algo que todavía no procesas bien?

Sí, pienso en eso de vez en cuando porque me preguntan, pero pienso que es un poco difícil tratar de encontrar la diferencia de cómo sería si esto hubiese pasado de otra forma. Realmente no sé como tomarlo, lo pienso pero no sabría responder.

La primera vez que estuviste acá tocaste en un festival, ahora estarás en un recinto más intimo. ¿Cuál de los dos prefieres más?

Me encantan los dos. Los festivales tienen otro entorno, puedes encontrarte con otras bandas y la audiencia siempre está feliz y todo es más rápido. En cambio, los shows pequeños son donde la gente va para verte, la energía se concentra en un lugar más pequeño y todo es más intenso. Es por eso que estoy expectante por vivir esto con mis fans en Santiago.

Volviendo a tu último disco. ¿Qué puedes contarnos de la experiencia de tocar con las hermanas Kim y Kelley Deal?

Fue muy divertido, me caen muy bien. Habíamos cantado en vivo algunas veces, por eso quise invitarlas al disco.

Bueno Courtney, se nos acaba el tiempo. ¿Te gustaría enviarle un mensaje a tus fans para terminar la entrevista?

Solo agradecerles por escuchar mi música, estoy muy entusiasmada por ir a tocar para ustedes.

Muchas gracias por tu tiempo. ¡Nos vemos en el show!

Muchas gracias a ti, nos vemos.