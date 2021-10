Courtney Barnett: “Cada álbum es como un documento del tiempo”

Desde 2018 con “Tell Me How You Really Feel” que no teníamos novedades discográficas de Courtney Barnett, pero eso termina ahora que la artista australiana publicará su tercer larga duración: “Things Take Time, Take Time” (2021), colección de 10 canciones que estuvo trabajando durante la pandemia junto con Stella Mozgawa de Warpaint como coproductora. El resultado es un trabajo íntimo y muy en línea con el período de su vida, que la tuvo haciendo esta nueva obra creada durante momentos alegres, tal como ella misma se ha encargado de describir.

El lanzamiento de este LP fue motivo suficiente para que nuevamente nos sentáramos a conversar con Courtney sobre una serie de temas, desde el proceso creativo detrás de este trabajo, los desafíos de componer música en pandemia y su deseo de documentar períodos de su vida a través de su música, entre muchas cosas más, en una entrevista que te dejamos a continuación.

¿Como estás, Courtney? Esta es la segunda vez que conversamos, te entrevisté cuando viniste a Chile en 2019. Es genial poder conversar nuevamente.

Oh, sí, genial.

¿Cómo has estado en estos tiempos tan locos?

Si, he estado bien. Han sido días algo calmos, me he mantenido haciendo música, creando este nuevo álbum. Ha sido definitivamente un año tranquilo, pero estoy muy agradecida de todo lo que tengo, supongo.

Escuché el nuevo disco y debo decirte que está genial, me encanta la progresión que hay entre cada track.

Oh, muchas gracias por eso.

En el comunicado de prensa que anunció este disco dices que fue creado en un momento muy alegre de tu vida. ¿Qué nos puedes contar del proceso que pasaste haciendo el álbum?

Sí, creo que es un disco muy alegre cuando lo escuchas. Al pensar en el proceso, diría que para conocer la alegría tienes que haber pasado algún tipo de problema, dolor, frustración o lo que sea. La alegría es algo que viene después, sobre todo tras un período bajo, supongo que es algo muy genuino. Hay que comprender como ser positivo, traté de abrir mi mente un poco mientras hacía este disco.

Estuviste leyendo libros, pintando y haciendo otros hobbies. ¿Cómo influyeron esas actividades en el proceso creativo de este disco?

Creo que los libros, las películas, la televisión, todo eso empapa lo que hacemos, cómo actuamos y cómo vemos el mundo, cómo nos sentimos. Creo que esas cosas nos alientan a sentirnos diferentes; cuando escuchamos la historia de otra persona podemos ver el mundo de manera diferente, más compasiva. Cada vez que hago alguna de esas actividades que mencionas, me mantiene viendo el mundo que está a mi alrededor y eso finalmente es lo que me va inspirando

Este disco lo grabaste entre finales de 2020 e inicios de 2021. ¿Hubo alguna influencia de la pandemia en el proceso de grabación o en el contenido de alguna canción?

Algo así, un poco. El proceso de grabación se vio un poco perjudicado por el Covid-19, pero en cierta forma fue interesante trabajar con esas limitantes, como no poder ir al estudio y ese tipo de cosas. Tuve que adaptarme a mi entorno, lo que no es tan malo. En cuanto al lanzamiento, tuvimos que elegir una fecha que no fuera tan fácil de cambiar (risas), pero creo que en líneas generales fue un proceso muy interesante. Simplemente me rendí al hecho de que las cosas no iban a cambiar, y de que no había nada que uno pudiera hacer sobre eso. Creo que es una excusa para flexibilizar las reglas que uno usaba y, de la misma manera, tener un ritmo de trabajo diferente.

La grabación del disco fue en Sydney y Melbourne. ¿Partiste en un lugar para terminar en otro, o fue algo así como ida y vuelta entre ambas ciudades?

Fue un poco de todo. El estudio estaba en Sydney, donde hicimos dos sesiones, una en diciembre y otra en febrero, pero en enero de este año continué el trabajo en Melbourne, donde traté de terminar algunas canciones. También hice algo de grabaciones caseras, en Melbourne también. Diría que fue un poco de todo, trabajé en todos esos lugares yendo y volviendo.

Quisiera preguntarte sobre el trabajo de Stella Mozgawa en este disco. Obviamente que ustedes son muy amigas, por lo que la atmósfera de este trabajo debió ser muy cómoda. ¿Qué tal estuvo la experiencia de tenerla produciendo y tocando en el disco?

Fue muy genial trabajar con Stella. Trabajamos juntas hace unos años en el álbum de Kurt Vile, y también durante la gira. Realmente fue un proceso muy inspirador, ella tiene un amplio conocimiento de la música, diferentes materias y estilos, domina muchos instrumentos también. Terminamos tocando todos los instrumentos por nuestra cuenta, ella tocó teclado, hizo todas las baterías y la programación de batería digital, también nos dividimos las partes de bajo. Si bien, el proceso fue una forma más pequeña y diferente de hacer un álbum, definitivamente fue muy inspirador, aprendimos mucho de la psicología en una composición, cómo adaptarse de mejor manera. Así que sí, realmente disfruté colaborar con ella nuevamente.

¿El título del disco, “Things Take Time, Take Time”, podríamos tomarlo como una declaración de principios? ¿Cuál es el significado que le das a esta frase más allá de lo literal?

(Piensa) Diría que es sólo una frase que me daba muchas vueltas en la cabeza, y de cierta forma seguía volviendo a mí, casi como un recordatorio, una lección para trabajar la paciencia cada vez que nos sintamos frustrados o molestos, cuando pensamos que se nos acaba el tiempo o lo que sea. En esos momentos es cuando me repito esto a mí misma como un mantra, me calmo un poco y recuerdo que en realidad todo pasa en su debido momento y por sus debidas razones.

Quisiera consultarte por tu opinión de la música actual. Se dice mucho que el rock está muerto, pero siento que en realidad no se le pone atención, sobre todo porque son muchas las mujeres quienes hacen lo más interesante en cuanto a guitarras. ¿Sientes que ese pensamiento se genera porque el rock es ignorado al estar interpretado por mujeres?

Sí, totalmente. Siento que la música, como cualquier moda o tendencia, o lo que sea, pasa por distintos ciclos, diferentes tiempos para que algo sea popular. Al final del día, lo que importa más es el aporte que hacen los artistas haciendo esto, no importa el estilo o género, creo que nunca debería haber un estilo musical que sea dominante sobre el resto, sino más bien pensar en la música en donde los artistas ponen su corazón y alma en ella. Es importante cómo la gente conecta con ese arte.

Courtney, pasemos al sitio web de archivos que creaste, donde se pueden encontrar fotografías, afiches, setlist, y todo lo relacionado a tu carrera. ¿Cómo nació esa idea de recopilar material de tu carrera?

No recuerdo exactamente cómo surgió la idea, diría que siempre estuvo en mi mente hacer ese tipo de cosas. Me encanta documentar, tomar fotos, ya sabes, componer canciones es una forma de documentar las cosas. Amé la idea de capturar momentos y ponerlos en la web, mi equipo de managers es muy bueno en eso, así que la idea surgió con ellos. Quería un espacio para documentar las giras y todos los procesos y cosas que hago en relación a mi carrera.

Ya que dices que la composición es una forma de documentar cosas, ¿qué fase de tu vida está siendo documentada en este álbum?

Cada álbum es como un documento del tiempo. Captura el momento, las amistades, relaciones, viajes, sentimientos, todas las cosas que pasan en el mundo con nuestro entorno, la política, todo está dentro de esta panorámica del momento. Miro un disco como una fotografía que contiene todos estos momentos, creo que la composición de canciones se trata de eso, finalmente estás contando historias, ya sabes.

¿El sentimiento intimo de este disco va de la mano con eso o fue algo que evolucionó en aquello mientras estabas creando el disco?

Es algo que está constantemente evolucionando, todo está evolucionando y cambiando constantemente.

Courtney, se nos acaba el tiempo, pero quisiera hacerte una última pregunta algo innecesaria, pero que me causa curiosidad.

Ok, adelante (risas).

Es sobre la consola de mezcla que está disponible en tu sitio web, ¿cómo surgió la idea de poner las canciones disponibles de esa manera? ¿Planeas publicar más?

Si, creo que subiremos las siguientes. En un principio no sabíamos si a la gente le gustaría, pero al parecer lo encuentran divertido, se entretienen conociendo el álbum de esa manera. Es algo interesante y, a la vez, una manera diferente de que la gente escuche las canciones, vea el proceso, las capas que van en ella, todo eso. Obviamente es algo más simple, puede que la canción original tenga diez tracks más de cosas que no están presentes ahí. Quería que fuera una versión simplificada de desarmar una canción a sus elementos más naturales.

Bueno, Courtney, gracias por conversar con nosotros, espero que podamos verte nuevamente algún día.

Eso espero también, algún día.

Ah, y felicitaciones por el disco, es de lo mejor que he escuchado este año.

Muchísimas gracias, fue bueno hablar contigo. ¡Nos vemos!