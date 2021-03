Chris Baio: “Con este disco opté por mirar al futuro y ser más esperanzador”

Con un sonido ecléctico y muy personal, Chris Baio de Vampire Weekend estrenó este 2021 el álbum “Dead Hand Control”, su tercera obra solista y donde busca un futuro más esperanzador y no tan tenue como el contexto que rodeaba a Estados Unidos en el período de “Man Of The World” (2017), su anterior trabajo de estudio, que tuvo al músico lidiando con la elección de Donald Trump y el constante temor al uso de armas nucleares por parte del inestable ex presidente de aquel país.

Ahora, en esta nueva etapa de su carrera, el también bajista se conectó con HumoNegro a la distancia para conversar distintos tópicos, como el concepto que inspiró su nuevo trabajo, el desarrollo de este, las diferencias con todo lo que ha hecho en su carrera, el futuro de Vampire Weekend y su amor por los recientes álbumes de Nick Cave, entre otras cosas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

Hola, Chris, soy Manuel. Te hablo desde Santiago de Chile.

¡Hola, Manuel, un gusto!

Es genial poder conversar contigo. Quiero que comencemos hablando, por supuesto, de tu último álbum, “Dead Hand Control”. Entiendo que lo creaste entre la última gira de Vampire Weekend con “Father Of The Bride” (2019) y la cuarentena del año pasado.

Sí, terminé de trabajar en este disco hace un año, en enero de 2020. Finalicé las letras, la música, todo antes de la cuarentena.

¿De dónde surgió el nombre de disco?

Leí sobre este concepto de “Dead Hand Control” en el verano de 2017, antes de que mi disco anterior fuera publicado. Creo que siempre pasa que, después de publicar un álbum, empiezo a pensar en cómo será el siguiente, y definitivamente está pasando lo mismo ahora. Publiqué este nuevo disco en enero y ya esta semana he estado caminando por la casa pensando en cómo quiero que suene el siguiente. En el verano de 2017 leí sobre “Dead Hand Control”, que es el concepto de tratar de controlar a tus herederos en un testamento, como lo que hizo MCA de los Beastie Boys cuando murió, que pidió expresamente que su música no fuera utilizada en comerciales. Me sentí muy cautivado por la idea de controlar algo cuando ya hayas muerto, no dejé de pensar en esa idea desde entonces.

Asumo que fue una idea que mantuvo tu atención y permitió inspirarte de cierta forma para desarrollar este nuevo disco, ¿no es así?

Algo así. Durante un tiempo no había grabado nada, sólo recolectado pequeñas ideas por aquí y por allá. En el verano de ese año me mudé desde Londres a Los Angeles para prepararme para la gira de “Father Of The Bride”, y luego de eso adquirí un nuevo estudio. Mi estudio en Los Angeles era el de Mario C., productor de los Beastie Boys, allí comparto espacio con Chris Tomson (baterista de Vampire Weekend). Comencé a equipar el estudio y luego a trabajar en el álbum, componiendo canciones, haciendo beats, escribiendo letras, grabando, todo eso. Ensayábamos con Vampire Weekend tres veces a la semana, los otros dos o tres días trabajaba en mi música. Eventualmente llegué a un punto en que estaba listo para grabar más, así que trabajé con un ingeniero llamado John Foyle en Londres.

Ahí fue cuando estuviste en el estudio de Damon Albarn.

Exacto. En mayo de 2019 trabajamos juntos en el estudio de Damon Albarn y, bueno, amo a Blur y Gorillaz, así que fue increíble estar en ese lugar trabajando en mi música. Lamentablemente Damon no estuvo presente, pero pude grabar algunas voces, todas las partes de piano, y un poco más.

Seguro fue una grata experiencia trabajar de esta forma con este nuevo disco.

Absolutamente. Estaba girando/grabando/girando/grabando, así que recién lo terminé en enero del año pasado. Para la última gira estaba muy cansado cuando terminamos, así que para mí estaba bien tener que quedarme en casa cuando empezaron las cuarentenas. Ahora, lo triste de esto es que tocaríamos en Chile el año pasado, íbamos a Lollapalooza en abril y con lo de la pandemia no se pudo. Me puse triste por no poder ir a Sudamérica, pero, al mismo tiempo, fue bueno quedarme en casa un tiempo, así que de todas formas lo agradezco.

¿Qué crees que hace tan diferente a este disco en comparación a tu anterior trabajo, “Man Of The World”?

Quería que este disco fuera más enfocado en la producción, que tuviera canciones más largas. La diferencia entre ambos es que en este hay dos canciones de 9 minutos y una de 7, además de que quise ser un poco más influenciado por el techno. En mi primer disco, “The Names”, hay una canción influenciada por ese estilo llamada “All The Idiots”, que es un poco techno, lo que no se vio mucho en “Man Of The World”. Pero acá, en “Dead Hand Control”, tengo canciones como “Endless Me, Endlessly” o “Dead Hand”, que es básicamente una canción techno. Creo que la diferencia mas grande es que pensé y me enfoqué mucho más en cómo cantaba, quise que mi voz sonara lo más profunda posible, practiqué cantando lo más bajo que pude. Así es como logré el sonido de este disco: voz más profunda, canciones más largas y más techno. Esas son las diferencias más grandes de este disco.

Leí en algunas entrevistas que querías que este disco fuera un poco más “esperanzador” en vez de algo tan político como “Man Of The World”. ¿Cuánto influye el contexto social y político que te rodea a la hora de componer un disco?

Sí, absolutamente. “Man Of The World” fue muy temático y muy responsivo a ciertos eventos que pasaban en el mundo. Quise que este disco fuera más general porque, después de la elección presidencial en 2016, había mucha preocupación sobre las armas nucleares; el hecho de que una persona inestable tuviera acceso a las armas de EE.UU. era algo aterrador. Estuve pensando mucho en armas nucleares, en respuesta directa a la elección presidencial, así que quise hacer un disco mayormente sobre eso. Digamos que esa es la forma en que el contexto sociopolítico influenció en ese disco, pero últimamente no quise tener el nombre del presidente mencionado explícitamente en mi trabajo. No quise tener una respuesta directa, por eso opté por mirar al futuro con este disco, ser más esperanzador y romántico. Incluso cuando estamos en tiempos aterradores y tenues, estamos juntos en esto y podemos estar ahí para la gente en nuestras vidas, apoyarlos, acompañarlos, todo ese tipo de cosas.

Cuando comienzas a componer una canción, ¿cuál es tu punto de partida? Considerando que en Vampire Weekend tocas el bajo, ¿comienzas también a componer a partir de la línea de aquel instrumento?

Empiezo con cuatro formas diferentes. Puede ser con la guitarra, con el piano, haciendo beats en el computador, o también puede ser sólo el título de la canción. Me encanta cuando únicamente tengo un título y empiezo a imaginar cómo podría sonar esa canción, es uno de mis ejercicios favoritos. En este álbum hubo cuatro canciones que empezaron así: “Dead Hand Control”, que nació luego de leer sobre ese concepto y me gustó al punto de que quise que fuera el titulo del álbum, también “Dead Hand” porque quería específicamente una canción aparte que llevara ese nombre, lo tenía en la mente, sabía lo que quería, así que en base a eso compuse la canción. Con “Caisse Noire” tengo un amigo francés que me explicó lo que es y me sentí fascinado por eso y escribí la canción después. Mientras que “Endless Me, Endlessly” es una frase que surgió en mi cabeza, me gustó como sonaba y quise crear una canción con ella. Esas cuatro son específicamente canciones que comenzaron con un título y nada más, lo otro surgió de piano, guitarra o de beats en el computador, pero con estas fue diferente.

Hace un rato mencionaste el hecho de que Vampire Weekend tocaría en Lollapalooza Chile 2020. Pese a que no sabemos cuándo regresarán los conciertos, ¿cuáles son sus planes cuando todo vuelva a la normalidad? ¿Planean retomar la gira de “Father Of The Bride”?

No está claro todavía, no lo sabemos, todo depende de cuándo sea seguro poder tocar de nuevo. No creo que hagamos el mismo tour, sinceramente, muchos de esos shows fueron cancelados y se hizo la devolución del dinero de los tickets. No creo que sea todo tal como quedó antes de la pandemia. No sé cómo será, todo está en el aire.

Sí, lo pregunto porque muchos artistas no pudieron girar con su último álbum, y ya estamos en un punto de la pandemia en que algunos ya lanzaron el siguiente LP. Por ejemplo, sé que eres un gran fan de Nick Cave, y luego de publicar “Ghosteen” en 2019 no pudo girar con ese trabajo, y ahora increíblemente ya tenemos otro álbum suyo con “CARNAGE”.

Oh, sí, me encanta “Ghosteen”, me encanta “CARNAGE” también, lo he estado escuchando diariamente desde que salió. Es tremendamente genial que tengamos un nuevo álbum de Nick Cave tan pronto luego del anterior. Y, si lo pensamos, todo esto fue porque no pudo salir de gira precisamente (risas).

¿Sientes que podrían pasar por eso también? ¿En qué estás trabajando actualmente?

Bueno, actualmente estoy trabajando en un montón de cosas diferentes, pero hay una que me tiene muy entusiasmado, que es un mix de invitado para la estación de radio NTS, ya que, desde que hice algunos remixes para canciones de “Dead Hand Control”, he estado pensando en hacer una versión remixeada de mi nuevo álbum.

¿Has pensado en la idea de hacer un show virtual o algo por el estilo?

Sí y no. Llevamos un año en pandemia y, aunque lo he pensado, es muy difícil hacer que un show virtual sea novedoso y excitante como uno realmente en vivo. Estoy un poco dudoso de hacer un show virtual por el momento, pero espero poder tocar pronto en vivo de alguna forma. Estuve dos años y medio en el desarrollo de este álbum, así que quiero poder estar en algún salón con más gente y tocarles mis canciones.

Chris, quiero que hablemos de “The Names”, tu primer trabajo en solitario. ¿Por qué quisiste publicar un trabajo solista en aquel punto de tu carrera?

Fue porque empecé a componer canciones en 2012, lo había hecho cuando era adolescente, pero no era nada tan serio. Tenia una canción compuesta desde siempre, básicamente, que se llama “Sister Of Pearl”, la estuve escuchando y me encantó, así que pensé que sería buena mostrársela al mundo. Después de eso pensé que sería bueno mostrar mi música a todos, así que pasé dos años trabajando en lo que terminaría siendo “The Names”, asimilando todo en el proceso, como cantar, producir una canción y hacer algo que me gustara. Fue un proceso largo para decidirme a hacer un álbum solista, pero estoy feliz con los resultados. Cinco años han pasado y estoy muy orgulloso de lo que he logrado, sin duda.

“Sister Of Pearl” es una canción que siempre aparece en muchos lugares, playlists y cosas así. De hecho, la interpretaste en algunos shows junto a Vampire Weekend.

Oh, sí (risas). Algunas veces hemos tocado “Sister Of Pearl” y es muy entretenido, disfruto mucho cuando lo hacemos en nuestros shows.

Bueno, Chris, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Para terminar esta entrevista, ¿te gustaría enviar un mensaje a tus fans en Chile?

Sólo les diré que, si bien ha sido un año muy difícil para todos, pasará lo peor y en algún momento estaremos disfrutando la música juntos. Hasta entonces, cuídense y sepan que los extrañamos mucho.

Muchas gracias por tu tiempo, y felicitaciones por tu nuevo disco.

Gracias a ti, Manuel, por querer hablar conmigo. ¡Saludos a todos!