Austin Getz de Turnover: “Esperamos aportar nuestra parte en esta lucha junto a la gente y para la gente”

El próximo martes 10 de diciembre en Club Blondie, Killswitch Engage se presentará nuevamente en nuestro país con “Atonement”, su último disco de estudio publicado este año. Dicho trabajo, que no quedó indiferente a la crítica especializada, se desmarca de sus anteriores obras gracias a la diversidad que la banda alcanza en sus composiciones, dándose incluso el espacio para invitar a su ex vocalista Howard Jones en una de las canciones. Más allá de eso, el conjunto ha sabido cómo mantener su sitial sin el ex frontman, encontrando en su cantante original la clave para seguir adelante.

Jesse Leach, quien estuvo alejado de la banda por una década, volvió a Killswitch Engage en 2012 para completar su historia de redención, un relato que lo hizo empujar a la banda hacia nuevos límites y le permitió crecer no sólo como artista, sino que también como persona. Gracias a su próxima presentación en nuestro país, nos sentamos al teléfono con el vocalista para conversar sobre distintos temas, pasando desde su más reciente álbum, el disco que grabó una vez que regresó a la alineación, sus problemas con la depresión y la ansiedad, su vida temporal fuera de la música, Iron Maiden, su admiración por Chuck Billy de Testament y la parafernalia en los shows de rock, entre muchas otras cosas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

Hola, Jesse, te llamo desde Chile. ¿Cómo estás?

Genial, hermano. Descansando, bien. ¿Cómo estás tú?

Muy bien. Quiero comenzar la entrevista preguntándote sobre “Atonement”. Entiendo que se demoraron algo así como dos años en terminarlo. ¿Qué nos puedes contar de ese proceso?

Sí, tomó dos años porque estábamos constantemente de gira y no había mucho descanso de toda la locura. Terminé desarrollando pólipos en mis cuerdas vocales, así que tuve que operarme para removerlos, eso retrasó las cosas un poco. Estuve como tres meses en reposo y tenía que estar callado, sentado en silencio y luego tuve que aprender a reconstruir mi voz desde el principio, al hablar y al cantar, así que eso hizo que el proceso de grabar mi disco fuese un proceso interesante, por decir lo menos. Por otro lado, mi voz terminó quedando más fuerte y más enfocada, y tuve un montón de buen entrenamiento, por lo que me sentí genial. Fue una bendición camuflada.

¿Qué opinas del resultado final? Siento que es uno de los discos más sólidos de la banda, incluso la crítica lo ha calificado como el mejor de su discografía. ¿Estás conforme con los resultados?

Sí, honestamente ha sido abrumadora la recepción del disco, a la gente realmente le ha gustado. Dicen que es nuestro mejor álbum y nosotros nos sentimos completamente honrados por eso. Nosotros tratamos de sacar la mejor música que podemos, que todavía tenga pasión involucrada; aún nos preocupamos de los mensajes, del sonido y de la calidad de nuestra música. Entonces, es el mejor de los cumplidos que la gente disfrute el material y se tome el tiempo en eso. Estamos todos muy orgullosos.

¿Cómo ha sido la recepción de los fans a las nuevas canciones en vivo?

Ha sido genial. La gente está cantando casi todas las canciones. En nuestros últimos shows pusimos cinco tracks del disco en el setlist –que ha sido la mayor cantidad de material que hemos incluido en el show luego de lanzar un álbum­– y la gente las canta todas y parece ser que les gustan mucho, así que es genial sentir eso.

Genial. De hecho, en este álbum hay dos colaboraciones, con Howard Jones y Chuck Billy de Testament. ¿Por qué quisieron tener colaboraciones? ¿Por qué con ellos y en esas canciones particularmente?

“The Crownless King” definitivamente me recuerda a Testament, giramos con ellos antes, todos crecimos escuchándolos, realmente los amamos y son una banda tremenda. Chuck Billy para mí es uno de los mejores vocalistas del metal, sin dudas, así que fue como un disparo en la oscuridad intentar esto. Joel, nuestro guitarrista, sugirió que le preguntáramos a Chuck si quería cantar en la canción, todos pensamos cómo lo haríamos, le preguntamos y aceptó. Sonó increíble y realmente nos sorprendió la canción. El caso de Howard fue como el tiempo ideal para hacerlo; no lo conocía mucho hasta ahora y nos hicimos amigos porque tenemos mucho en común. Me mostró algunas canciones de su banda Light The Torche cuando todavía eran demos y me gustaron mucho, y pensé que el nombre de la banda sonaba genial. Como teníamos una canción en el disco llamada “The Signal Fire”, se siente casi como un guiño a la banda de Howard, además de que es un tema que habla de la unión y la solidaridad, y ahí todo se unió y fue perfecto. Es un honor compartir música con gente que uno quiere y respeta, tanto él como Chuck tienen una voz increíble, así que me alegra que los tuviéramos en el disco.

Jesse, estuvieron abriendo para Iron Maiden en algunas fechas y leí en una entrevista que dijeron que la experiencia fue como ver un show de Broadway y un concierto de metal. ¿Cómo describirías tu experiencia en un contexto tan grande?

Sí, es cierto eso. Se siente como una mezcla, ya que en esta gira cada canción tenía fondos diferentes, cambios de vestuario, un montón de cosas increíbles. Los efectos y la producción del show es increíble, uno de los mejores que he visto. Para nosotros fue un honor abrir para ellos, pero también un desafío. Tocas para un montón de gente que paga una buena cantidad para ver a su banda favorita y nosotros éramos quienes hacían que la noche avanzara, y a veces para los fans éramos el obstáculo entre la llegada y el momento de ver a Iron Maiden (risas). Tienes que dar lo mejor de ti, mantenerte humilde y darte cuenta de que no todos estarán cantando o aplaudiendo, pero la audiencia se comportó muy bien con nosotros, seguro ganamos algunos fans. Con el tour de seguro aprendimos mucho, fue una grata experiencia, definitivamente es un momento definitorio para tu carrera poder abrir para los todopoderosos Iron Maiden.

Desde tu punto de vista como artista, ¿qué opinas de estos shows gigantes con un montón de pantallas, luces, efectos, y todo eso? ¿Crees que eso deje a la música en un segundo plano y termine siendo perjudicial?

Creo que depende de cómo una banda lo use. Si pones imágenes o un mensaje en las pantallas que sea acorde con la música, eso es brillante y permite llegar de manera más profunda a la gente. Pero también depende quiénes estemos hablando. Si una banda tiene acceso a esto, debes ser cuidadoso de cuánto usas porque estoy de acuerdo en que a veces afecta a la música. En el caso de una banda tan grande como Iron Maiden no es así, los fans esperan aquello porque lo han hecho por años. Nosotros nunca hemos utilizado un montón de efectos y todo eso por muchas razones, primero porque es bastante caro tener ese tipo de mierda (risas), y además porque no nos vemos como ese tipo de banda, al menos no por ahora. Nuestro desempeño y la interacción con la audiencia es más importante que poner algo en la pantalla que haga que todos estén pendientes de eso en vez de nosotros. Creo que disfrutamos esa conexión con el público, enfocarnos en ellos hace que todo sea más profundo y demos lo mejor de nosotros.

Hablemos de tu tiempo fuera de la banda. Estuviste una década fuera de Killswitch Engage, ¿cuál fue la principal enseñanza que rescatas de todo ese período?

Creo que fue algo necesario para mí, no sólo para descubrir diferentes maneras de cantar en las bandas en las que estuve durante ese tiempo, como The Empire Shall Fall o Times Of Grace, sino que eso me ayudó a encontrar mi voz y continuar creciendo como artista. A nivel personal también, sentía que necesitaba crecer y convertirme en hombre, estaba pasando por algunos asuntos que debía solucionar y no creo que lo habría hecho igual si seguía en la banda. Estaba deprimido y con algunos problemas de salud mental. Durante ese tiempo tuve un trabajo normal, me transformé en una persona normal, y eso permitió que me diera cuenta de que extrañaba la música, y como artista no podía vivir sin ella. Eso me hizo apreciarla de otra forma, fue algo necesario para descubrir quién era como persona y como artista, así que no me arrepiento de esa decisión y de ese período de mi vida.

Además de lo que comentas, ¿hubo algo en particular que te hiciera querer volver a ser parte de Killswitch Engage?

Sí, fue una mezcla entre haberme enterado que Howard se iba, además de que en ese tiempo estaba trabajando como bartender, y a la vez hice algunos shows de Times Of Grace con Adam (Dutkiewicz, integrante de Killswitch Engage y la banda antes mencionada) y lo pasamos muy bien, fue una buena experiencia para mí. Después volví a mi trabajo de bartender en Nueva York y ahí me enteré de que Killswitch se separaba de Howard y harían audiciones para encontrar un vocalista. Nunca discutí la idea de volver, no sabía si lo haría bien, no estaba seguro si era el indicado para este trabajo. Pero cuando leí que harían audiciones, pensé que era algo muy raro y extraño sin duda (risas), es como una postulación a cualquier trabajo. Recuerdo que pensaba mucho en eso mientras que la gente me pedía que le sirviera tragos, y ahí fue cuando dije: “¿Qué estoy haciendo, por qué sigo acá?”, y decidí aprenderme algunas de las canciones con Howard y audicioné para la banda. Lo pasamos muy bien y decidieron darme la oportunidad. Y aquí estamos, la mejor decisión de mi vida (risas).

Al volver participaste en “Disarm The Descent” (2013). ¿Cómo fue tu experiencia trabajando en ese disco?

Fue emocionante, fue fácil porque la música ya estaba lista, sólo tuve que adaptarme. Cuando regresé a la banda me dijeron “de acuerdo, tenemos un disco que saldrá pronto, y nos iremos de gira, así que debes ponerte a trabajar ahora” (risas), así que me puse de cabeza a prepararme para volver a estar a tono con la banda. Hacer el disco fue fácil, la energía era increíble y lo pasamos muy bien.

Jesse, siempre has hablado abiertamente de tu salud mental, y en nuestro país tenemos algunas de las tasas más altas en este tema, especialmente en personas jóvenes. ¿Qué mensaje les darías a aquellos que quizás no saben cómo lidiar con este tipo de problemas?

Siento que, si estás lidiando con ese tipo de problemas, lo más importante es hablar de eso, tienes que aceptar el hecho de que puedes decirle a la gente que no estás bien; está bien pedir ayuda, eso es muy importante. Encuentra la fuerza y el coraje que se necesita para superar esto y pedir ayuda, hay mucha gente dispuesta a acompañarte y pueden darte una perspectiva diferente de lo que estás viviendo. Es importante canalizar todo a través de algo. Creo que nuestra conexión como personas ha cambiado mucho, se ha vuelto difusa y minimizada a través de las redes sociales, los mensajes de chat, todas esas interacciones que no se hacen cara a cara. Siento que eso es peligroso y nos afecta, no estamos mirando el lenguaje corporal, los rostros, ni escuchando el tono de voz de quien habla con uno, y algunas discusiones deben ser cara a cara para ser comprendidas. Estamos tan enchufados a esto, que se vuelve algo sin alma, y es importante reconectarse con la gente cara a cara, ya sean amigos o familiares. Encontrar amor, compasión, comprensión, es una pieza en el puzle de la salud mental. Creo que esta actividad tan desconectada de la realidad tiene mucho que ver con la depresión y ansiedad. Traten de conectarse con la gente de una forma más real, definitivamente les ayudará a su salud y sobre todo a su mente.

Muchas gracias por esas palabras, Jesse. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarte una última cosa, sobre tu banda The Weapon. Sé que es un proyecto que atesoras mucho y has dicho en múltiples ocasiones que quisieras tener más tiempo para dedicarle. ¿Hay planes en el futuro con este proyecto?

No tengo el tiempo y me encantaría tenerlo. Tenemos un álbum en camino, pero será algo rápido, de unos 16 minutos de duración. Es punk rápido y furioso, con un mensaje de rebelión y de pensar por ti mismo. Tiene un mensaje muy importante para lo que estamos viviendo en todo el mundo, incluso en tu país. Es esencial que la gente hable y entregue su punto de vista del panorama. Una vez que lo lancemos quizás tengamos un tour rápido, ya que todos los involucrados están muy ocupados con sus cosas, posiblemente unos shows por aquí y allá en Norteamérica, aunque, si recibimos una buena oferta, no descarto ir a otro lado. Sólo nos concentraremos en lanzar la música y ver qué pasa, espero que la gente reciba el mensaje, ya que es algo más directo que con Killswitch, que es mucho más poético. The Weapon se va directo a tu cara, se trata de la furia y la anarquía, ambas cosas parte de lo que soy (risas).

Genial. Muchas gracias por tu tiempo, Jesse.

Gracias a ti. Cuídate mucho, hermano. ¡Nos vemos en el show!