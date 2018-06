Anthony Green de Circa Survive: “Tenemos muchísima más energía que la última vez en Chile”

La absorción de diferentes elementos de inspiración puede llevar el trabajo de un músico hasta un punto donde los estímulos nunca son suficientes, manteniendo su mente ocupada en una variedad de diversos proyectos con amplio espectro sonoro. Para el francés Stéphane Paut esa necesidad de buscar nuevos horizontes se ha desarrollado desde muy temprano en su carrera, realizando bajo su alias de Neige un aporte en diferentes bandas del género, como Amesoeurs, Lantlôs, Peste Noire y, por supuesto, Alcest, banda con la que regresará a nuestro país para presentarse el próximo 27 de junio en Club Blondie.

A pesar de no presentar material de estudio nuevo desde “Kodama” (2016), la banda liderada por Paut se encuentra actualmente en una gira que repasa lo más destacado de su catálogo, el que acumula cinco álbumes y una serie de otros lanzamientos desde su concepción en el año 2000. Como previa a su visita, HumoNegro tuvo la oportunidad de conversar con el intérprete francés para abordar diversos temas, como la influencia de la cultura japonesa en su trabajo, la mutación de Alcest como proyecto solista hasta transformarse en una banda, los diferentes géneros con los que su música es etiquetada, entre otros temas, en una entrevista que te dejamos de manera íntegra para tu disposición.

Con “Kodama” trajiste de vuelta algunos elementos clásicos de Alcest, a la vez que aplicabas algunas influencias de la cultura japonesa. ¿Cómo se relacionan esas dos cosas?

Sí, es una historia un poco larga. No es fácil imaginar cómo la música pesada y la cultura japonesa podrían relacionarse, pero, de hecho, esta es una cultura en la que he estado muy interesado desde que era niño: la animación japonesa, los videojuegos, todo eso me apasionaba mucho. En realidad, la cultura japonesa en general es muy popular aquí en Francia, así que es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo.

Hubo muchas fuentes de inspiración, pero principalmente me inspiré en la película “Mononoke-Hime” (Hayao Miyazaki, 1997), que fue como el punto de partida para “Kodama” por el hecho de que representa esta conexión entre la naturaleza y el mundo más urbano, idear un mensaje sobre cómo respetar más nuestro entorno y el planeta donde vivimos. En el caso de los elementos musicales, básicamente me influencié en el material más heavy, ya que después de haber incursionado en el dream pop y el shoegaze, quería buscar una esencia más suave y positiva, por lo que termina siendo una mezcla de todo. También estuvieron los atentados terroristas en Paris, eso produjo un gran impacto en mí. Luego de eso me puse un poco más oscuro, no diría que alguien pesimista, pero sin duda le aportó una tristeza a mi música.

Ya que mencionaste tu inspiración en “La Princesa Mononoke”, ¿sientes que el disco podría funcionar como un soundtrack alternativo para la película?

Uff, lo dudo, la banda sonora de la película es perfecta (risas). Traté de incluir algunos elementos musicales japoneses en “Kodama”, pero muy muy pequeños. No tratábamos de ser japoneses porque no lo somos, somos franceses, pero estos elementos eran interesantes para incluirlos de una manera más minimizada. Traté de incluirlos en una manera más elegante, pero es divertido que preguntes porque, de hecho, hay un video que alguien subió a YouTube donde se mezclan imágenes de la película con la canción “Kodama”, y debo reconocer que funcionó muy bien, es como el videoclip perfecto para la canción.

Alcest partió como un proyecto solista tuyo, pero después te acompañaste por Winterhalter en la batería. ¿Cómo fue la transición de hacer todo por tu cuenta a tocar y grabar en compañía de alguien?

Fue muy diferente. En mis primeros trabajos compuse, toqué y grabé todo por mi cuenta, por lo que me dejé llevar por mis ideas. Luego, en “Écailles De Lune” (2010), hubo algunas partes de batería que no podía tocar, ya que no soy tan bueno en ella, por lo que era necesario acompañarme de otro músico. Al principio fue muy extraño trabajar con alguien más porque solía estar solo y no tenía problemas; en cambio, con alguien tienes una opinión diferente de tu música y es más extraño. Pero en el caso nuestro las cosas se han dado muy bien, todo es interesante porque Winterhalter tiene otra mirada, nos complementamos muy bien, tenemos diferentes gustos musicales, además de que la mayoría de las veces es él quien tiene la razón en torno a alguna canción. Al final siempre llegamos a un consenso, me ayuda cuando estoy perdido y no logro darle forma a una canción, él sabe cómo Alcest debería sonar, por lo que es de gran ayuda.

Es más bien un proceso colaborativo, no es que sea sólo el músico de sesión.

Así es, absolutamente. Siempre tiene una mirada muy acertada, su opinión es muy importante y siempre aporta ideas muy interesantes para la batería o para el aspecto rítmico de la banda.

Hay muchos artistas que hacen todo por su cuenta, incluso a veces sin apoyarse en un productor. ¿Crees que este tipo de cambios es necesario para evolucionar a la hora de hacer música?

No lo sé. Si realmente te sientes cómodo haciendo todo por tu cuenta, entonces continua así, no hay reglas para eso. Pero si, de lo contrario, necesitas la opinión de alguien ajeno a tu forma de trabajar o pensar, creo que es interesante contar con la ayuda de alguien más. La verdad, pienso que esto es algo independiente de la música, pero siempre es divertido colaborar con alguien. Me gusta estar trabajando con otras bandas, cantar como invitado, ya sabes, me gusta estar haciendo diferentes cosas todo el tiempo.

Tu música es catalogada constantemente como muchos géneros diferentes: black metal, shoegaze, post-rock, entre otros. ¿Sientes que todas esas descripciones encajan con el verdadero sentido de tu música?

Con Alcest es un poco más difícil catalogarnos porque tenemos muchas canciones de estilos diferentes, al igual que nuestras influencias. No nos etiquetaría en un solo género o estilo, siempre estamos cambiando. Hay gente que dice que somos black gaze, pero para mí es una palabra muy limitada. No creo que seamos simplemente una mezcla de shoegaze y black metal, somos mucho más que eso. Siento que no encajamos solamente en un género, pero si la gente quiere hacerlo está bien, no me molesta.

Sueles citar muchas influencias, incluso diferentes por cada álbum. ¿Podrías mencionarnos las bandas y artistas que más escuchas?

Sí, hay muchísimas bandas porque soy un oyente muy activo desde que era niño, pero hay bandas a las que siempre regreso, como los primeros discos de The Smashing Pumpkins, también bandas como Slowdive, Dead Can Dance, The Cure, Joy Division, Massive Attack, también bandas de metal como Type O Negative, los primeros discos de Emperor. En fin, me gustan un montón de estilos diferentes de música.

Considerando la gran influencia de Japón en tu vida, ¿eres seguidor de algún artista oriundo de ese país?

Sólo un poco, me gustan mucho las bandas sonoras de las películas, especialmente las que compuso Joe Hisaishi, quien ha trabajado en la mayoría de las películas de Miyazaki. También soy fan de la banda Vampillia, con los que hemos girado en Japón varias veces. Me gusta la música de MONO y Ryuichi Sakamoto, creo que eso es casi todo lo que escucho proveniente de Japón.

Hablando sobre planes futuros, ¿hay algo que puedas comentarnos sobre un potencial nuevo álbum de Alcest?

Sí, no te diría que estoy trabajando en él ahora porque me ha tomado mucho tiempo. Al ser nuestro sexto álbum la inspiración no llega tan rápido como antes, tenemos que darnos más tiempo para estar seguros de que es algo bueno. Creo que será en la misma línea de “Kodama”, una mezcla entre lo épico y lo más pesado.

Bien, se nos acaba el tiempo. ¿Algo que quieras decir a tus fans chilenos para terminar?

Por supuesto. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos por primera vez en Chile, estoy muy contento por regresar. Les prometemos un muy buen show, tocaremos canciones de todos los discos. Espero que vayan porque lo pasaremos muy bien.