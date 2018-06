Alex Scally de Beach House: “Nosotros nunca evolucionamos a propósito”

La capacidad de generar ambientes y utilizar su música como un vehículo hacia nuevos mundos es algo que Beach House domina a la perfección. Con una considerable trayectoria a cuestas, el dúo compuesto por Victoria Legrand y Alex Scally acaba de lanzar un excelente nuevo álbum de estudio, titulado “7” (2018), que ingresó rápidamente a las listas en torno a lo más destacado del año. Con un sonido de carácter violento e inspirador, los oriundos de Baltimore no escatimaron en creatividad para entregar su propia visión de la sociedad actual, una que, de cierta forma, nos pega a todos por igual.

Sacar un tremendo disco de estudio como este fue motivo más que suficiente para sentarnos al teléfono y conversar brevemente con Alex, quien se tomó el tiempo para respondernos algunas preguntas en torno al concepto detrás del álbum, los mensajes de su portada, el proceso creativo de esta obra, entre otras cosas, en una entrevista que HumoNegro pone a tu disposición.

Alex, partamos hablando de “7”, el excelente último álbum de la banda. Tengo entendido que el caos general del mundo en la actualidad fue una de las fuentes de inspiración principales para hacer este disco. ¿Qué puedes comentarnos sobre el concepto general de esta obra?

Bueno, no creo que necesariamente haya un concepto. Para que lo fuera, tendría que ser algo presente desde el inicio, y este disco no es precisamente “The Dark Side Of The Moon” (Pink Floyd, 1973), pero siento que como banda siempre estamos tratando de ser un espejo de la realidad, procesar lo que pasa en el mundo y reflejar lo que tenemos alrededor, de cierta forma. Es un filtro que nuestros cerebros crean, si lo llevamos al caos social, es nuestra forma de verlo. Creo que todos coincidimos en que los últimos años del mundo han sido muy locos social y políticamente hablando. Nosotros sólo usamos nuestro espejo, no es un disco político ni nada de eso, nos referimos a eso porque es una fuerza muy perversa actualmente, tiene el poder para cambiar el orden natural de todo el planeta, no es cualquier cosa. En fin, eso es lo que expresamos con el disco. Por cierto, creo que esta es la primera vez que hago una entrevista con alguien de Colombia.

Te llamo desde Chile.

¿Eres de Chile? ¡Vaya, me dieron la información equivocada! (risas).

No hay problema (risas). Continuemos: una de las mejores cosas dentro de la música de Beach House es que siempre están evolucionando su sonido. ¿Crees que esto es algo importante a la hora de hacer un nuevo disco?

Creo que lo único importante cuando haces un álbum es cuán emocionado estás por lo que haces. Nosotros nunca evolucionamos a propósito, para nosotros eso es algo que pasa naturalmente; algunas personas lo hacen, pero creo que todos trabajamos de manera diferente. No hacemos nada intencionalmente, solo nos enfocamos en estar emocionados e inspirados cuando componemos un disco; si no sientes ninguna de esas dos emociones, es mejor que no hagas nada.

¿Hay algo que hayan descubierto de ustedes mismos mientras hacían este disco?

Creo que una de las cosas que descubrimos es cuánto podemos realizar por nuestra cuenta, porque hicimos un pequeño estudio casero para grabar, eso nos hizo sentir muy entusiasmados y empoderados. Cuando eres joven nunca te das cuenta de cuántas cosas puedes hacer por las tuyas, pero a medida que envejeces lo vas notando y te vas sintiendo entusiasmado por hacer cosas que nunca habías intentado. Aquí sentimos que podemos hacer un álbum donde queramos.

Me llama mucho la atención la portada del disco, ¿qué representa la imagen?

A ver, cómo explico esto. ¿Has visto las portadas traseras de los VHS, donde tienen todas esas imágenes de acción de la película, y todo eso? Siento que la caratula representa eso, tratamos de capturar todos los momentos relevantes en el álbum, toda la energía y misticismo presente. Hay distintos patrones, estilos, ciudades, lo que sea; quisimos tomar todas esas pequeñas imágenes, crear una historia y mezclarlas de una forma violenta. ¿Tiene sentido lo que dije? (risas)

Sí, creo que hace sentido. Alex, has dicho en muchas ocasiones que la tensión es lo que les permite crear algo especial cuando componen música, ¿podríamos llevar esa afirmación también a la hora de tocar en vivo?

Sí, siempre intentamos dejarnos llevar. Siempre queremos crear mundos juntos, eso aplica para todo lo que hacemos musicalmente.

En 2015 lanzaron dos álbumes de estudio, “Depression Cherry” y “Thank Your Lucky Stars”. ¿Cuál fue el motivo detrás de eso?

Bueno, pasamos mucho tiempo en el estudio y teníamos una cierta cantidad de tiempo para hacer nuestro álbum. Al terminarlo, aún nos quedaban como tres o cuatro meses de plazo y, al estar pasando por un período muy creativo, teníamos mucho material preparado, por lo que ese segundo grupo de canciones terminó convirtiéndose en otro disco más. En vez de forzar las canciones y prepararlas, las liberamos tal como surgieron, eso se siente más natural. No creo que sean canciones sin terminar, no quisimos tenerlas guardadas por años y lanzarlas como un disco, hacer la gira, entrevistas y todo lo demás, queríamos que fuera un disco que se publicara y nada más. No hay presión sobre ese disco, esa era la idea.

Alex, se nos acaba el tiempo, así que quiero terminar con la pregunta clásica: ¿tendremos la oportunidad de ver a Beach House en Chile nuevamente?

Si, lo pasamos fantástico cuando estuvimos allá, fue maravilloso. Si encontramos una forma de que funcione una gira en Sudamérica, por supuesto estaremos allá, esa es nuestra intención. Esperamos que este nuevo ciclo de conciertos pueda llegar hasta ustedes.

Bien, esas son buenas noticias. Muchas gracias por tu tiempo, Alex, esperamos verlos pronto en nuestro país.

Muchas gracias a ti por el interés, discúlpenme por haber conversado tan brevemente con ustedes. ¡Cuídense y nos vemos!