Sergio Vega de Deftones: “No hay momento en que no la pasemos bien”

El lanzamiento de “Gore” (2016) significó un verdadero hito para Deftones, quienes, luego de entregar los potentes “Diamond Eyes” (2010) y “Koi No Yokan” (2012), cerraron una especie de trilogía muy rica en cuanto a calidad y sonido. La ausencia de Chi Cheng, otrora bajista de la banda, permitió la llegada de Sergio Vega, proveniente de Quicksand, aportando un nuevo aire gracias a su agresivo y crudo estilo en las cuatro cuerdas. Ese nuevo aire hará que la banda ratifique su popularidad en Chile con tres shows en Coliseo Santiago, dispuestos para el 28, 29 y 30 de mayo.

Bajo ese contexto, nos contactamos con Sergio Vega, quien tendrá la difícil tarea de presentarse seis veces durante la próxima visita con la banda, donde además de tocar con Deftones, también lo hará con su banda Quicksand, teloneros durante las tres jornadas de los californianos en Chile. Sobre su participación creativa integrándose a Deftones, su vida como vegano, la reunión y nuevo álbum junto a Quicksand, su próxima serie de shows en Santiago, entre otras cosas, conversamos con el bajista oriundo de Nueva York, en una entrevista que HumoNegro deja íntegramente a tu disposición.

No hablaré mucho de “Gore”, ya que eso se abordó en la anterior entrevista que tuviste con nosotros, pero sí quiero preguntarte sobre tu inclusión en la banda. Sé que en este álbum experimentaste mucho con el bajo, ¿sentiste de inmediato una libertad artística con Deftones o fue algo que fuiste ganándote con el tiempo?

Siempre lo sentí, desde el principio, los chicos son una banda muy abierta, muy colaborativa. Cuando me uní, ellos sabían que yo también soy compositor, y creo que esa es una de las razones por las que soy parte de Deftones. Siempre aprendimos mucho entre todos, nos adaptamos muy bien, no hay momento en que no la pasemos bien.

Hablemos de los tres shows que se vienen en Santiago. Las últimas veces que han estado acá fue en contextos festivaleros, mientras que ahora serán shows propios. Cuéntanos un poco del setlist, ¿tendremos quizás la oportunidad de escuchar canciones que no suelen tocar mucho en vivo?

Si, sí, cuando son tantos shows seguidos en el mismo lugar tienes que abrirte un poco más en lo que tocarás. Creo que haremos diferentes sets para cada noche, tenemos mucho material de donde elegir. Cuando tienes tres conciertos debes mantener las cosas interesantes, hay gente que probablemente irá a más de una fecha, y no sería lo ideal que escucharan lo mismo siempre. Obviamente, hay ciertas canciones que debemos tocar todas las noches, también habrá algunas que no han sido tocadas en mucho tiempo, así que tendrán que esperar para ver qué tenemos preparado.

Pasemos a “Interiors” (2017), el primer álbum de Quicksand en un largo tiempo. ¿Cómo fue el trabajo tras este disco? ¿Había material pendiente desde cuando se separaron o fue una creación desde cero?

Para nada, fue un trabajo totalmente desde cero. Lo que hicimos fue primero reunirnos para tocar un par de shows, donde estuvimos con muchas bandas amigas, incluyendo Deftones, que nos inspiró a regresar de verdad, trabajando como una banda nuevamente. Debido a que nos divertimos tocando esos shows, decidimos hacer más, para luego juntarnos a improvisar, pero no presionándonos a hacer algo, no teníamos nada planeado. Después nos dimos cuenta de que teníamos una buena cantidad de material, por lo que estábamos capacitados para hacer un nuevo álbum, pero no fue algo que estuviéramos planeando desde que ocurrió la reunión.

En cuanto a Deftones, hace algunas semanas la banda posteó unas fotos desde el estudio. ¿Hay algo que puedas comentarnos acerca de nueva música en el futuro?

Bueno, no fue lo que parece, ciertamente. Básicamente nos reunimos a pasarlo bien, estar un momento juntos, improvisar algunas cosas, más que nada sociabilizar entre nosotros. Fue como un calentamiento para la gira, no es que hayamos grabado o algo así, no es que esté la idea o la presión de hacer un álbum nuevo. En estos momentos Deftones es una banda en vivo, nos estamos enfocando en pasarla bien y asegurarnos de documentar todo, eso es lo principal para volver a pasar por un proceso de composición o grabación. Primero hay que pasar más tiempo juntos, después veremos qué sigue. Si, puede que las fotos hayan entusiasmado a muchos, pero es sólo lo que te digo: un poco de improvisación, tocar un rato y pasarlo bien entre nosotros.

Ya que mencionas a Deftones como una banda en vivo, ahora estarán girando por todo el mundo, por lo que quisiera preguntarte: ¿qué es lo que más disfrutas estando de gira?

Creo que tocar, no hay nada como eso. Estar en el escenario, tocar juntos, crear algo que sólo nosotros entre los cinco podemos hacer, eso es único. Nuestra música es una oportunidad para liberarnos, para que la gente pueda expresar su estado: estar contento, triste, enojado, todo eso se aprecia mucho. Creo que básicamente pertenecer a la banda es lo que más disfruto, salir con los chicos, tocar, eso es lo mejor de estar de gira.

Hace algún tiempo hicieron una gira con Code Orange, una banda joven que está teniendo mucho éxito en estos momentos. ¿Te consideras alguien que esté atento a las nuevas bandas que están surgiendo en la escena?

Diría que sí, creo que toda mi vida he estado pendiente de las nuevas bandas, buscando material o escuchando lo que muchos de mis amigos hacen. Ciertamente hay muchas, quizás no es posible abarcarlas todas, pero la esencia de la música es estar siempre compartiendo con tus colegas, comentar cuáles son sus trasfondos, qué escucharon mientras crecían, todo eso. Ahora está Spotify y todas esas cosas donde puedes descubrir música nueva, por ende, siempre estoy pendiente de muchas cosas, ya sean bandas antiguas o nuevas, la música no deja de llegar a nuestras vidas.

Sé que la escena del hardcore ha sido importante en tu vida. ¿Cómo describirías su influencia?

Oh, bueno, desde mi juventud estuve muy ligado al hardcore por el lugar donde crecí, creo que como niño tienes ese deseo de expresar la rabia o lo que sea, algo que se siente en esta escena. Es como una hermandad, donde prima el respeto, la humildad, todos esos valores que muchas veces no están presentes. Es bueno estar pendientes de cosas que no tengan que ver con uno, ser menos egoísta. Recuerdo que muchas veces iba a conciertos donde las bandas tocaban, luego se iban al público y veían a la otra banda hacer su presentación. Nunca se miró el hecho de tener una banda como algo para ser una estrella, sino que más bien para poder expresarnos y comunicar lo que queríamos decir. Musicalmente, tomé algunos elementos y los llevé más allá de lo que es el sonido del hardcore, muchas bandas hacen eso, siempre queremos tomar nuestras fuentes de inspiración para crear nuestro estilo propio a la hora de tocar.

Sergio, sé que eres vegano, por lo que quiero pedirte una cosa: ¿le darías un consejo a quienes quieran adoptar este estilo de vida, pero no saben por dónde empezar?

¡Oh, sí, por supuesto! (risas). Vayan al Instagram Pinche Vegano, donde podrán ver mucha comida vegana, de seguro les llamará la atención e intentarán probar alguna. No es tan difícil, sólo tienes que pensar en que cualquier receta que comas siempre podrá ser vegana de una manera muy fácil. Se trata de tener templanza e intentar cambiar de a poco las cosas, verán que pueden comer muy rico sin necesidad de estar consumiendo carne.

Estuve escuchando algunas de las canciones en tu perfil de Soundcloud, donde subes tu trabajo como solista. ¿Has pensado en hacer un disco con ese material?

Por supuesto. De hecho, las canciones que he estado subiendo durante las últimas semanas son los demos de lo que será un trabajo solista. Ya conversé con un productor que trabajará conmigo, obviamente será muy diferente a Deftones y Quicksand, es algo más calmado. Es bueno ir componiendo y conseguir esa auto confianza en hacer cosas nuevas, me he tomado el tiempo de hacerlo durante los últimos meses y ha funcionado muy bien. Estoy trabajando muy duro para lanzarlo pronto.

Bien, Sergio, estamos finalizando esta entrevista, ya que se nos acaba el tiempo. Te agradezco que hayas conversado con nosotros nuevamente. ¿Te gustaría enviar un mensaje a los fans de Quicksand y Deftones en Chile?

¡Solo les diré que nos vemos pronto! (risas). Gracias por el interés, espero verte a ti y a todos en el show. Cuídense mucho.