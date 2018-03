Rob Caggiano de Volbeat: “Nunca pensé en dejar la guitarra”

Año 1970. Genesis triunfaba en la música luego de lanzar “Trespass”, su segundo álbum de estudio, cuando el guitarrista Anthony Philips decide abandonar la banda abruptamente. Para suplirlo, ingresó un joven y poco experto Steve Hackett, quien, desde los tiempos de “Nursery Cryme” (1971), se hizo parte de una de las alineaciones más clásicas dentro de la historia de la banda. Luego de seis álbumes de estudio, abandonó la agrupación para dedicarse de lleno a su carrera solista, lanzando una gran variedad de discos y colaboraciones con otros artistas.

Ahora Steve regresará a nuestro país con su “Genesis Revisited Solo Gems & Gtr 2018”, donde promete un repaso completo a toda su carrera, desde su estadía en la mítica banda inglesa, hasta sus trabajos de estudio con otros artistas. La cita, será el próximo 6 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes, por lo que en HumoNegro, y bajo ese contexto, conversamos con el guitarrista sobre su último disco de estudio, la influencia que The Beatles ejerció en su vida, su trabajo con Genesis, sus colaboraciones en el estudio, entre otras cosas, en una conversación que te dejamos a tu disposición.

Hablemos de “The Night Siren” (2017), tu último álbum, donde decidiste trabajar con músicos de distintas partes del mundo. ¿Cuál fue tu intención detrás de todo esto?

Bueno, estuve trabajando con amigos de todo el mundo. La mejor parte de esto es que pudimos hacer algunas cosas cara a cara, así como otras a distancia, viéndonos por cámara o compartiendo archivos en línea. Así pudimos aprender muchas cosas, distintos instrumentos, géneros, entre otras cosas. Lo hicimos entre veinte personas de todas partes del mundo, por lo que fue todo un logro en términos tecnológicos.

Estoy muy orgulloso de este disco, especialmente por el hecho de que en estos días el nacionalismo parece ser la manera en que hay que ver el futuro para los políticos. En cambio, para la música no hay fronteras, somos todos lo mismo cuando se trata de compartir culturas, podemos celebrar juntos lo mejor de cada nación. En Londres, donde vivo, pasa algo muy similar: puedes ir a restaurantes chinos, indios, franceses, alemanes, suizos, cualquier cosa. Es curioso, luego de que Inglaterra fuera desplazado de Europa en cierta forma con el Brexit, es lo opuesto a como yo me siento. Me gusta celebrar lo mejor de cada país en este mundo.

¿Cómo describirías el poder de la música sobre nuestra sociedad?

Sin duda tiene el poder para transformar a las sociedades. Tienes el ejemplo del tremendo trabajo que The Beatles hizo a mediados de los sesenta, donde demostraron de cierta forma que el concepto de “aldea global” era una realidad. El hecho de que hiciesen esta música tan extraordinaria con elementos de la India, que la desarrollaran con una tendencia, la llevaran al mainstream e inspiraran distintas áreas, desde la música hasta la cocina, es increíble. Incluso a mí me llegó, me interesé mucho por India, visité el país con mi esposa hace un tiempo, conocí su tremenda música, conocí algunos músicos, fue algo fantástico. Se mezcla muy bien con cualquier estilo que haga, rock, pop, jazz, un montón de cosas.

¿Estás preparando algo con esos músicos?

Sí, estamos trabajando en un nuevo álbum. Primero tuvimos “The Night Siren”, seguido de “Wuthering Nights: Live In Birmingham” (2018), que grafica el tour actual que estamos haciendo. Sumado a todo eso, habrá un nuevo disco de estudio que está fluyendo muy bien, me gusta cómo está quedando, es muy diferente. Me gusta trabajar con personas de diferentes países, diferentes razas, todo se trata de celebrar las diferencias.

Steve, ya que mencionaste a The Beatles, sé que influenciaron mucho en ti desde tu juventud. ¿Fueron ellos la principal motivación para dedicarte a la música?

Creo que no sólo a mí, sino que a todas las bandas británicas a contar de fines de los sesenta. Hubo muchos que tomaron algo de ellos: Genesis, Yes, King Crimson, todos eran chicos muy fanáticos de The Beatles. Recuerdo que, cuando era muy joven, compraba discos de The Beatles tal como lo hacía cualquier chico de mi edad. Fue como si hicieran un salto temporal cuando lanzaron “Revolver” (1965), ya que comenzaron a usar instrumentos de la India, o instrumentos clásicos como se ve en “Eleanor Rigby”, que fue todo un suceso por el hecho de que dejaron de tocar sus instrumentos y se acompañaron de dos cuartetos de cuerdas. Creo que eso ayudó mucho a crear una imagen de la canción, que los instrumentos te permitieran imaginar la historia, además de que la canción era muy profunda y filosófica, influenció en mucha gente: escritores, actores, no sólo músicos. Con eso fue como que la música popular por fin había crecido, ya no se hablaba de ser bonito, fuerte y joven, sino que se abordaba la vulnerabilidad, las debilidades. Creo que The Beatles fueron los pioneros en mirar al otro lado de la vida, no de celebrarla, sino que de analizarla. Con esa canción se mostró todo eso, requirió de mucho ejercicio para concretarse, sobre todo en una época en que todo debía ser potencialmente comercial. Ese es el legado de The Beatles para nosotros. Me siento muy afortunado del día en que John Lennon tuvo una entrevista en televisión en 1973, donde dijo que Genesis era una de sus bandas favoritas, ese fue un tremendo impulso para nosotros, nos permitió poder defender nuestra credibilidad como músicos.

Estoy sorprendido por todo lo que logras ver en una canción, esto que comentas me demuestra que te fijas en aspectos mucho más allá de la música y las letras. Con todo lo aprendido gracias a The Beatles y otras bandas, ¿cómo aplicaste esos conocimientos en Genesis?

Como éramos fanáticos de muchos géneros, eso nos permitió poder componer temas como “Dancing With The Moonlit Knight” del álbum “Selling England By The Pound” (1973), comenzamos a ser más inclusivos, mezclar muchos estilos, de diferentes autores de música clásica, también de muchas técnicas. Esa canción fue una invitación a experimentar nuevas cosas, fuimos afortunados que a muchos les gustara. La estoy tocando en mis shows junto con otras canciones más, estoy haciendo el material más ambicioso de Genesis, canciones de “Nursery Cryme” (1971), entre otras cosas.

¿Cómo será el show en Santiago? ¿Tendrás un set especial enfocado en Genesis?

Sí, estaré tocando de todo. Canciones de Genesis, mi material solista, también algunas cosas de GTR, el proyecto que hice con Steve Howe a mediados de los ochenta. Tuvimos mucho éxito con nuestra canción “When The Heart Rules The Mind”; de hecho, la regrabé y la tocamos con algunos arreglos que hizo Steve Rothery y Amanda Lehmann, ya que en el escenario tocamos con cinco coristas que van haciendo las diferentes partes en las canciones. Es una canción muy ambiciosa, fue un éxito en su momento y estoy seguro de que lo sería en la actualidad.

¿Te sientes cómodo tocando canciones de Genesis o preferirías enfocarte en tus trabajos como solista?

Me gusta hacer ambos, el legado de Genesis es tremendo y todos los álbumes que hice mientras estuve en la banda fueron importantes. Intento comprimir y poder incluir todo lo que sea relevante en mi carrera, por eso está el material de GTR también. Somos como tres bandas en una, tenemos un nuevo bajista que tocará con una banda que lo hace increíblemente bien. Será un buen concierto.

Durante tu carrera has trabajado con Brian May, Steve Howe, y muchos otros tremendos músicos. ¿Tienes alguna colaboración favorita entre todas las que has hecho hasta ahora?

Tengo muchas favoritas, he trabajado con músicos fantásticos de todo el mundo. De cierta forma, el trabajo que hice en “The Night Siren” es mi colaboración favorita, pude trabajar con gente como Kobi Farhi, de la banda de metal israelí Orphaned Land, también con Mira Awad, que también proviene de Israel, fue maravilloso hacer algo que los políticos no hacen: colaborar entre nosotros. Me encantó trabajar con Richie Havens también, eso fue hace muchos años, en esos momentos hicimos algo que mezclaba la música progresiva europea con la música americana. Lamentablemente, Richie ya no está con nosotros, al igual que muchos de mis amigos con los que he trabajado, siento que todos somos hermanos en espíritu, fue un privilegio trabajar con ellos en vida.

Me llama la atención cada vez que alguien lanza un álbum solista mientras sigue activo con su banda. En tu caso fue con “Voyage Of The Acolyte” (1975), tu primer material solista aun estando en Genesis. ¿Por qué quisiste grabar por tu cuenta en ese momento?

En ese momento habíamos perdido a Peter Gabriel, quien se había marchado de Genesis. Como parecía ser que él era la estrella de la banda, no sabíamos quién podría reemplazarlo, por lo que decidimos parar un poco. Ahí realicé mi carrera solista, mientras los demás también hicieron sus cosas por separado. Fue una oportunidad para todos de probar algo diferente. Con ese disco disfruté el proceso de decidir por mi cuenta y hacer un trabajo solista.

Hablemos del crucero de música progresiva “Cruise To The Edge”, en el que participaste este año. ¿Cómo estuvo eso?

Estuvo tremendo, se pasó muy bien. Fueron como tres mil personas en alta mar. Además, estaban todos mis amigos, así que pude reunirme con ellos y compartir, y volví muy inspirado, con nuevas ideas y proyectos a futuro. Fue una experiencia tremenda, de mucha amistad y camaradería. Mucha música también. Fue incluso mejor que la primera vez que toqué allá.

Odio preguntarte esto, pero es necesario: ¿crees que Genesis se reúna alguna vez?

No hay planes de momento, quizás algún día. La verdad es que por ahora no creo que exista esa intención.

Muy bien, Steve, esa fue la última pregunta. ¿Te gustaría finalizar esta entrevista saludando a tus fans en Chile?

Estoy ansioso por volver a ese gran país, es un privilegio tocar allá después de tantos años. Les mando un montón de amor y espero verlos en el show, les prometo que no se decepcionarán. ¡Muchas gracias, adiós!