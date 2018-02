Kurt Brecht de D.R.I.: “Esta vez es un productor diferente, definitivamente tocaremos en Chile”

Es increíble pensar que la única vez que D.R.I. estuvo en nuestro país fue en 2002, dificultándose su regreso en una buena cantidad de ocasiones luego de ese show. Con múltiples cancelaciones, problemas con las productoras, entre otros inconvenientes, la banda nunca logró encontrar el norte para poder volver a presentarse en tierras sudamericanas, lo que está pronto a cambiar con su esperado concierto el próximo 8 de abril en el Teatro Caupolicán. Con motivo de esta visita, conversamos con Kurt Brecht, quien nos relató sobre los difíciles inicios de la banda, lo que hace cuando no está en el escenario, su opinión sobre la escena metal de la actualidad, entre otras cosas, en esta sesión de preguntas y respuestas que te dejamos a continuación.

Qué tal, Kurt. Intentaron muchas veces venir, pero ahora por fin están regresando a Chile. ¿Cómo se sienten de regresar después de 15 años?

Sí, tienes razón. Ese fue nuestro único concierto allá, estamos muy expectantes por aquello. Como imaginarás, nos sentimos igual que los fanáticos cada vez que nuestra visita a Chile falló, nos entusiasmamos, nos preparamos y de pronto nos enteramos de que no íbamos. Esta vez por suerte es diferente, definitivamente tocaremos en Chile, es un productor diferente y todo está arreglado para que salga bien.

¿Siempre fueron problemas con productoras locales o hubo otros motivos ajenos?

Si, creo que eso es lo que pasó. Cosas de negocios.

La respuesta de la gente aquí ha sido increíble, los fans están muy entusiasmados por que vengan por fin a tocar. ¿Qué están tramando para el show?

¡Oh, qué bien! Tocamos alrededor de una hora y media presentando canciones de todos nuestros álbumes, incluyendo el nuevo EP, que tocaremos por completo. Será una recopilación de las mejores canciones de todos nuestros discos. No sé con quiénes tocaremos ese día, supongo que todas son bandas de Chile, ¿no es así?

Aún no tenemos noticias sobre eso, no sabría decirte con exactitud. Quisiera preguntarte sobre el último EP, llamado “But Wait… There’s More!” (2016). ¿Por qué eligieron ese título?

Fue porque la gente siempre decía que jamás sacaríamos un disco nuevo, por ende, nuestra respuesta fue “¡esperen, hay más”. Eso es todo, sólo una divertida anécdota (risas).

¿Hay planes de tener música nueva? Su último disco fue “Full Speed Ahead”, lanzado en 1995.

No sabemos todavía, tenemos que hablar con el sello discográfico. El EP fue una especie de prueba para ver como irían las ventas, por lo que no sé. Lo estuvimos vendiendo en los shows y le fue muy bien, pero respecto a las compañías discográficas, no sé cuánto pretenden vender, o si quieren pagar por un nuevo álbum.

¿Por qué no hicieron un disco en todo este tiempo?

Fue porque al hacer la gira de ese álbum, las ventas no anduvieron muy bien. En los noventa el thrash metal no era muy popular en Estados Unidos, luego surgió el grunge y ese tipo de rock alternativo comenzó a crecer mucho, mientras el thrash moría lentamente. Gastamos un montón de tiempo, esfuerzo y dinero en lograr que “Full Speed Ahead” fuera lanzado, así que no queríamos volver al estudio y luego pasar nuevamente por eso. En cambio, decidimos seguir girando, luego nos tomamos algunos años libres y finalmente volvimos, ahí nos dimos cuenta que de la nada el thrash era popular nuevamente. Ahora hemos estado girando por todo el mundo durante los últimos años y creo que lo haremos por última vez.

¿Qué piensas sobre el estado actual del metal y el hardcore?

Se ve bastante sano, a mi parecer. Tocamos con un montón de bandas amigas, todos siguen girando y nos encontramos alrededor del mundo muy seguido. Chicos como Agnostic Front, que han estado en Sudamérica también, así como muchas otras bandas, aún siguen en pie.

¿Sientes que quizás no hay bandas nuevas, sino más bien es la “vieja guardia” quienes siguen vigentes todavía?

No lo sé, tocamos con muchas bandas locales cuando hacemos giras, pero no sé si serán nuevas o no. Si te refieres a bandas populares, bueno, a veces toma tiempo lograrlo. Cuando hicimos nuestra primera gira, las cuatro o cinco personas que estaban sólo se quedaron parados mirando, para el siguiente había más gente, y así, todo fue creciendo.

Kurt, quisiera hablar de cosas extra musicales. ¿Qué haces en un día normal cuando no estás en el escenario?

Puede que suene extraño, pero me dedico a criar conejos (risas). De hecho, apenas termine de hablar contigo debo ir a una ciudad cercana a buscar algunos conejos, estoy comenzando mi criadero y ya tengo las jaulas y otras cosas construidas. En estos momentos tengo sólo un conejo, pero hoy iré a buscar tres más, pretendo criarlos y generar algo de dinero extra. También me dedico a la compra y venta de pistolas y otras armas, además tengo un enorme jardín de vegetales en mi patio trasero, toda planta que hay ahí es comestible.

Ya que lo mencionas, he notado que en tu Instagram sueles postear fotos de vegetales y ese tipo de cosas, se ve que llevas una vida tranquila.

Si, tienes razón. Esas fotos son de mi casa, ahí se puede ver mi jardín, entre otras cosas.

Leí en una entrevista que tuviste un trabajo normal a la par con la banda. ¿Sigues en eso o ahora te enfocas sólo en la música?

En estos momentos no tengo otro trabajo, eso fue cuando dejamos de girar por cuatro años.

¿Cuál crees que sea el elemento clave en la longevidad de la banda?

Todavía disfrutamos tocando y viajando, nos gusta mucho hacer giras, supongo que eso es lo más clave. Es bueno que tengamos eso en común, todos en la banda quieren girar y tocar en vivo, además de conocer gente. Tenemos amigos en todo el mundo, así que nos gusta salir de gira para encontrarnos con ellos de nuevo, salir un rato, beber cerveza, lo que sea.

Kurt, quisiera preguntarte por tus libros. Ya has publicado cuatro a la fecha, ¿tienes planes para otro más en el futuro?

No la verdad, pero nunca digas nunca. Por ahora no tengo esos planes, incluso sabiendo que varias bandas sacarán sus libros pronto, no estoy en eso por ahora. Si hiciera otro libro, quizás sería una biografía de D.R.I., eso estaría genial.

¿Por qué quisiste escribir libros en su momento?

Bueno, ya escribía una bitácora de la banda desde antes. Cuando D.R.I. comenzó no ganábamos mucho dinero, por lo que pasé hambre en su momento, ahí comencé a escribir entre las giras, ya que vi a muchas bandas que hacían eso y luego los vendían en sus shows. Después de eso no volví a pasar hambre, ya que siempre vendía libros y tenía dinero para comprar algo de comida.

Quisiera preguntarte por el primer álbum de la banda, “Dirty Rotten LP” (1983). D.R.I. recién llevaba cuatro meses cuando decidieron hacer este disco, ¿qué querían expresar en ese momento?

En ese momento estábamos intentando tocar tan rápido como podíamos, manteniendo las canciones en ese ritmo. Las grabamos en la sala donde practicábamos, pero la calidad del sonido no era buena, así que fuimos a un estudio y pudimos saber cómo realmente sonábamos. Fue genial la experiencia de conocer un estudio, tener acceso a equipos reales y todo eso, es difícil de explicar, pero es un sonido muy diferente. Si lo escuchas ahora suena muy mal en comparación a nuestros discos anteriores, pero en su momento fue lo mejor que teníamos. Ahora nos reímos de nosotros mismos por lo rápido que suena, pensamos que no es música, sino más bien puro ruido (risas). Es como una maquina metiendo ruido, como una moledora, es por eso que después lo bautizaron como grindcore, ya que era un sonido como rechinado (grind).

Ustedes suenan muy diferentes comparados a otras bandas de ese tiempo. ¿Se inspiraron en alguien para crear ese tipo de música?

Oh, sí. Estaba la banda M.D.C. (Millions Of Dead Cops), que eran de Texas, nos gusta mucho su álbum, los íbamos a ver a sus shows y tratábamos de emularlos. Luego terminamos en su sello y tocamos con ellos en algunas ocasiones. En el caso de Spike, nuestro guitarrista, al ser de Nueva York tiene influencias de Ramones y todo ese sonido neoyorquino. Yo estaba más en el estilo de Los Angeles: T.S.O.L., Black Flag, también Minor Threat, Dead Kennedys, y todo eso. Nos gustaban las bandas que tocaban rápido, queríamos tocar así de rápido, pero creo que lo hicimos aún más acelerado que ellos (risas).

Su música es siempre catalogada como crossover thrash. ¿Se sienten creadores de un movimiento nuevo?

No, la verdad. Sé que tenemos una gran variedad de sonidos, en nuestro show se aprecia más eso. Podemos tocar hardcore, metal, o cualquier cosa entre medio. Y, a raíz de eso, somos invitados a tocar en diferentes tipos de festivales, a diferencia de otras bandas que no tienen la oportunidad de lograr eso. Hemos encabezado festivales de grindcore, metal, punk rock, y es genial tener esa oportunidad.

Bien, Kurt, se nos acaba el tiempo. Quisiera finalizar esta entrevista dándote el espacio para que le envíes un mensaje a quienes los esperan en Chile.

Si, estamos muy entusiasmados por ir a tocar allá, tenemos muchas canciones increíbles para que disfrutemos juntos, será una noche muy buena. Nos veremos pronto.

Gracias por todo, Kurt. Nos vemos en el show.

Gracias a ustedes, cuídense mucho. Nos vemos.