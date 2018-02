Christoph Lindemann de Kadavar: “Siempre estamos hambrientos por probar cosas que no hemos hecho”

Fue en 2015 cuando los alemanes Kadavar deslumbraron en un concierto que fue su debut en nuestro país. Hoy, años después, regresarán para presentar “Rough Times” (2017), cuarto álbum de estudio de este potente trío que mezcla psicodelia, stoner y una vibra hard rock, lo que conlleva a un sonido con muchas variaciones durante su carrera. La cita será el próximo 25 de febrero en Espacio San Diego, donde prometen deslumbrar nuevamente a sus seguidores con toda la fuerza de su música, que rescata influencias de bandas icónicas como Black Sabbath o Blue Cheer.

Bajo la premisa anterior, conversamos con Christoph Lindemann, voz y guitarra de la banda, quien comentó sobre el proceso de creación de su último disco, las técnicas de grabación que la banda usa en estudio, los recuerdos de su debut en Chile, entre otras cosas, en esta entrevista que dejamos a continuación.

“Rough Times”, su último álbum, es un trabajo que tiene un espectro musical más amplio en comparación a los anteriores. ¿Cómo fue el proceso detrás de la creación de este disco?

Es un retroceso y un avance al mismo tiempo. Queríamos traer de vuelta la suciedad de nuestros primeros dos álbumes, pero también seguir potenciando el constante desarrollo que tiene el sonido de Kadavar. Nuestros gustos cambian y estamos siempre hambrientos por probar cosas que no hemos hecho. En el caso de “Rough Times”, producimos un montón de material cada uno por nuestra cuenta, lo que ayuda a diversificar las canciones. Varía de algo extremadamente pesado a los sonidos psicodélicos; tocamos lo que nos gusta, sin importar el estilo que sea.

Este álbum también es más pesado que los anteriores. ¿Es por lo que estuvieron escuchando mientras lo hacían?

He estado escuchando un montón de música heavy últimamente. Con “Rough Times” creo que rompimos el concepto de tener siempre un sonido básico a través del disco. Las canciones pesadas se hicieron más pesadas, pero hay muchas influencias diferentes para todas las canciones. Diría que dejamos que las canciones se diversifiquen más que antes.

¿El titulo tiene algo en común con el contexto actual del mundo? Estamos atravesando por tiempo muy duros actualmente.

Sí, tiene que ver con eso. Teníamos la sensación de que el álbum de alguna forma tiene esa perspectiva. Con toda la conveniencia y progreso que como sociedad podemos disfrutar, hay también un montón de cosas pasando, cosas aterradoras e irritantes.

Es sabido que en el estudio utilizan técnicas de producción conocidas como “hard panning”. ¿Puedes contarnos un poco más de eso?

Eso viene de los primeros tiempos del sonido estéreo, básicamente. Nadie tiene noción alguna del verdadero estéreo, y como puedes usar dos micrófonos para crear un sentimiento verdadero de estar en una habitación, sólo pones la batería a la izquierda porque de pronto eso fue posible. Si escuchas “Rubber Soul” (The Beatles, 1965) con audífonos, por ejemplo, esa sensación es muy obvia. Tus oídos suelen proyectar el sonido de manera balanceada, lo que suena muy extraño. Eso fue algo que quise probar, lo hice porque nadie más lo sigue haciendo, y suena de manera muy especial. Fue beneficioso para lograr el aura de lo-fi y esa vibra de fines de los sesenta.

En la actualidad estamos atravesando un “revival” del rock de los setenta, ya que hay una cantidad considerable de bandas, incluyendo a Kadavar, que tocan este tipo de música. ¿Por qué crees que esto esté pasando?

Las tendencias van y vienen de manera cíclica. Durante los sesenta y setenta la sustancia central del rock fue definida, dejando un impacto enorme en todos nosotros, incluso hasta el día de hoy. ¡La música de esa época es demasiado buena para morir! Necesita seguir fluyendo.

Sus videos musicales son siempre muy psicodélicos y artísticos. ¿Cómo se inspiran para hacer algo así?

No lo sé. Quizás hemos pasado demasiadas noches mirando todos estos videos oscuros que encuentras en YouTube (risas).

Tocaron en Santiago en 2015, ¿qué recuerdas de aquel show?

Fue el último show del tour, y mi cuerpo me dolía del exceso de fiesta y el poco dormir. Aun así, todos fueron tan amables que no me fue tan difícil levantar mi trasero por una última vez, ¡ya que fue un show increíble! (risas)

Para finalizar esta entrevista, ¿te gustaría mandar un mensaje a tus fans en Chile?

Estamos entusiasmados por estar de vuelta, así que espero que no nos hayan olvidado. ¡Espero que sea un gran show y muchas gracias a todos por el apoyo!