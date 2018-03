Anthony Meier de Radio Moscow: “Me agrada que haya fans de las bandas underground en tantos lugares”

Gracias a su reinvención contemporánea del blues y la psicodelia de los setenta, Radio Moscow ha ido poco a poco ganando adeptos en sus casi quince años de vida, los que se van sintiendo atraídos por el estilo salvaje y expresivo que transporta al oyente hacia los confines de la imaginación. Esa atracción se fue expandiendo hacia nuestro país, donde se transformaron en una banda muy querida gracias a sus anteriores visitas, primero en 2014 y luego como parte de la primera edición del festival En Órbita, realizada en 2016.

Ahora el trío norteamericano regresa con un show en solitario, dispuesto para el próximo 8 de abril en Espacio San Diego, donde además serán acompañados de los reformados Hielo Negro, quienes vuelven a los escenarios luego de poco más de un año de ausencia. Bajo ese contexto, Anthony Meier, bajista de la banda, se tomó un tiempo para responder algunas preguntas de HumoNegro, en una pequeña entrevista que te dejamos a continuación.

Comencemos hablando de “New Beginnings”, último álbum de estudio de la banda. ¿Qué tal estuvo el trabajo previo detrás de este disco?

Antes de este álbum, finalizamos un disco en vivo, y básicamente comenzamos a unir y alistar el material nuevo de inmediato. Parker (Griggs, guitarrista) tenía algunas canciones en las que estuvo trabajando y comenzamos a ensayarlas de vez en cuando, presentándolas en algunos shows en vivo. Algunas de las canciones fueron un esfuerzo grupal a medida que se iban componiendo, ejemplo de eso es “Pacing” y “Dreams”, o Paul (Marrone, batería) tenía una vieja canción que escribió en 2007 llamada “No One Knows Where They’ve Been”, que incluimos en el disco. Ensayamos todas las canciones un buen tiempo antes de meternos al estudio, queríamos aprovechar nuestro tiempo para grabar lo máximo posible. Todo fue grabado en vivo con batería, guitarra y bajo, todo junto. Luego incorporamos algunos arreglos y la voz. Se grabó en el Lost Ark Studio de San Diego por Mike Butler, un gran estudio con muy buenos equipos y mucha cerveza (risas).

Siempre me he preguntado por el nombre de la banda, ¿qué quisieron representar con eso?

El nombre fue tomado de una antigua compilación de garage rock de los sesenta. Había una canción en él que se llamaba “Go Go Radio Moscow”. Según lo que sé, eso se quedó con Parker en ese tiempo, le gustó mucho el nombre y lo tomó de ahí. No creo que represente nada más que un nombre para una banda; no está asociado a Rusia ni nada por el estilo.

Radio Moscow es una banda que gira constantemente. Bajo esa afirmación, ¿podrías comentarnos tu recuerdo favorito estando de gira?

Hay tantos buenos recuerdos, que es ridículo. Uno que se quedó conmigo fue cuando tuvimos algunos días libres en Brasil y nos quedamos en un lugar del sur, entre medio de Panambi y Cachoeirinha. Era como una granja en medio del bosque. Hicimos un asado durante el día y en la noche tocamos entre la oscuridad de los cerros y los arboles con algunos amigos de Brasil. Otro hermoso recuerdo que tengo fue manejar ocho horas a través de Noruega, yendo de Oslo a Bergen, porque fue una de las rutas más hermosas y pintorescas que he presenciado. Todos los festivales en que tocamos también me traen muchos recuerdos. ¡Hay tantos que no puedo recordarlos todos!

¿Como ves el estado actual del rock? Hay varias bandas psicodélicas tocando estos días.

He visto que ha crecido mucho a través de los años, y sigue haciéndolo. Me agrada que haya fans de las bandas underground en tantos lugares. También hay un montón de festivales, sobre todo en Europa, que están pendientes de lo que pasa. Creo que seguirá creciendo y muchas más bandas obtendrán el reconocimiento que merecen, llegando a más personas. Sería genial que pudiera hacerlo a una gran escala, como lo fue a fines de los sesenta y principios de los setenta.

¿Cuál crees que será la diferencia entre el anterior show en Chile y el próximo?

Este próximo show no será un festival como la última vez. Creo que el festival se llamaba En Órbita, fue muy genial y lo pasamos muy bien. No estoy seguro cual será el público de esta vez, pero recuerdo que todos estuvieron muy animados esa vez. También esta vez estaremos tocando por lo menos la mitad del nuevo álbum, y quizás algunas otras canciones que no tocamos la última vez allá.

Sé que hacen mucha improvisación en sus conciertos. ¿Eso permite que cada show sea diferente?

Si y no. Algunas canciones terminan siendo tocadas de manera diferente y evolucionando a algo nuevo, pero la mayor parte del tiempo pareciera que nos apegamos mucho a los álbumes. Parker tiene más libertad para improvisar en la guitarra sobre lo que Paul y yo estamos tocando. Siempre entiendo cuando él toca algo diferente de lo que esperaba, es su decisión. Cambiamos un poco las canciones en los sets, así que de esa forma no tocamos siempre lo mismo.

Después de casi 15 años de Radio Moscow, ¿qué sigue para la banda?

Bueno, ya que el disco está completo, nos iremos a hacer toda la masiva gira que viene con un nuevo álbum. Ya hicimos seis semanas en octubre por Europa, luego tres en Estados Unidos como promoción de este disco. Ahora se nos viene Sudamérica, luego una gira de tres semanas por Europa con algunos festivales en mayo, también habrá un tour australiano en julio. Luego de eso, creo que tendremos algunos shows y luego otro tour por Estados Unidos durante el otoño. Sería genial girar por Japón o algún lugar como Indonesia o algo así. Espero que el cambio de sello a Century Media nos ayude a movernos mejor, sería genial tocar en los festivales más grandes alrededor del mundo. Eventualmente, después de todo eso seguramente tendremos un nuevo conjunto de canciones y sonidos para comenzar a crear un siguiente disco.

Para finalizar: ¿te gustaría decirle algo a los fans en Santiago?

¡Estamos muy honrados de tener la oportunidad de volver a su país y tocar para ustedes! Denle una repasada a “New Beginnings” antes de que vayan al show, familiarícense bien con el disco porque haremos una buena cantidad de canciones de él. Espero que disfruten el show, y no tengan miedo de decir “hola” si nos ven. ¡Nos vemos pronto, saludos!