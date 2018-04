Daniel Cavanagh: “Hacer algo por mi cuenta y no debatirlo con nadie fue algo nuevo”

La necesidad de avanzar, dejar el pasado atrás y enfrentar de alguna forma los tiempos difíciles, es una característica vital a la hora de pasar por un proceso de sanación. De entre todas las formas para conseguirlo, probablemente no exista mejor método que la música, ya que con su profundidad e intensidad puede hacer que los momentos más oscuros posibles se transforme en arte. Daniel Cavanagh, hombre de las guitarras en Anathema, bien sabe de eso gracias al hecho de que su álbum, “Monochrome” (2017), refleja la manera en que el músico enfrenta sus fantasmas del pasado, despertando un instinto creativo que lo llevó a sacar un álbum sólo meses después de haber lanzado “The Optimist” (2017) junto a la banda mencionada anteriormente.

Ahora Cavanagh regresará a nuestro país para presentarse por primera vez en formato solista, trayendo su gira el próximo 10 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes. Como antesala a ese concierto, conversamos con Daniel sobre su disco, sus planes a futuro como solista, su show en Santiago, entre otras cosas, en una entrevista que te dejamos a continuación.

Primero, felicitaciones por “Monochrome”, es un álbum muy bueno, muy introspectivo y quizás hasta un poco oscuro. ¿De dónde vinieron las letras?

Diría que desde el mismo lugar de siempre, vienen del corazón, ya sabes. Si me preguntas sobre asuntos personales, es una situación más compleja; estuve reflexionando sobre algunos momentos duros, malos recuerdos, tristeza. Cualquier situación que me haya marcado será algo de lo que compondré una canción. Diría que mis canciones siempre son personales, de una manera verdadera y honesta, así es como debe ser la música.

¿Crees que la música sea un método de sanación para superar el pasado?

No lo sé. Siempre hago música, por lo que no sé cómo sería recurrir a ella en esa manera, no sé si me entiendes. Creo que es una buena forma de avanzar, de ayudarte a superar las cosas, de ser creativo y lograr nuevas cosas. Sobre qué tanto cura el pasado, no estoy muy seguro de eso. Es una buena teoría lo que me dices, creo que debe ser algo muy terapéutico, pero no sé qué tanto pueda sanar porque aún estoy muy jodido (risas).

Este álbum fue lanzado sólo tres meses después del último disco de Anathema. Teniendo tan buena recepción con la banda, ¿por qué quisiste hacer un disco por tu cuenta casi inmediatamente después?

Bueno, lo hice antes de que compusiéramos “The Optimist”, pero me gusta estar ocupado, además de que tenía algunas canciones que Anathema probablemente no haría, y no tendríamos mucho espacio para incluir en un disco todas esas canciones que compuse. La opción fue grabar esas canciones y guardarlas en mi computador, así nadie las escucharía. Básicamente, tomé una decisión bien simple: mantenerme ocupado y grabar las canciones que la banda no quería tocar, eso es todo, fue tan simple como eso. No había un gran plan o la necesidad de desmarcarme de la banda, todo lo contrario, fue muy bueno grabar solo y hacer las cosas más fáciles porque no tenías que generar debate con nadie en torno a las decisiones. No había necesidad de alejarme, sólo que las canciones estaban en el computador y seguirían ahí a menos de que las grabara, tan sencillo como eso.

¿Cuál fue la diferencia entre el trabajo detrás de este disco en comparación a cuando grabas junto a Anathema?

La principal diferencia es que canto las canciones que escribo, eso es lo primero, porque en Anathema son Lee Douglas y mi hermano Vincent quienes cantan la mayoría del material, pero a mí me gusta cantar mi propio material, así que eso hice. Lo otro es lo que comenté antes, que no tengo que debatir cada 10 minutos por cada decisión musical que se quiera hacer: si quiero algo, lo hago y ya, si me arrepiento, lo vuelvo a su forma original sin tener que dar explicaciones a nadie, es mucho más simple. Pero también disfruto la vida de grupo, se pasa muy bien, especialmente con John Douglas (baterista de Anathema), es muy divertido trabajar con él y me gusta también la química que se produce, a pesar de que algunas veces el llevar una banda se puede transformar en un dolor de cabeza, igualmente me gusta hacerlo, todavía lo disfruto. La experiencia de hacer algo por mi cuenta y no debatir nada con nadie fue algo nuevo, aunque no es necesariamente el futuro para mí, me gustan los dos caminos: la banda y mi carrera solista.

Hablando de la banda, ¿cómo crees que han logrado mantenerse juntos después de más de 25 años tocando?

Creo que es el no desmotivarse, es una forma de vida para nosotros, es lo que escogimos para ganarnos la vida. Si fuésemos multimillonarios, quizás hubiésemos tenido la oportunidad de hacer algo diferente, pero en nuestro caso no tuvimos mucha opción de ser algo “normal”. Todo se disfruta mucho, es algo que extrañaríamos si no lo hacemos. Si Anathema no existiera, estoy seguro de que todos lo extrañaríamos, pero hay muchas cosas positivas, es nuestro destino y nuestra manera de vivir la vida, una expresión artística con mis amigos, y eso me gusta mucho.

Quiero que hablemos de las colaboradoras de este álbum: Anneke Van Giersbergen y Anna Phoebe. ¿Por qué quisiste trabajar con ellas?

Anneke es una elección obvia, somos amigos desde hace muchos años e hicimos muchas giras juntos, además del álbum en vivo, por lo que obviamente la escogería. Necesitaba una voz femenina en el álbum y ella era la más indicada para preguntarle, felizmente aceptó y lo hizo muy bien, como es costumbre. En cuanto a Anna Phoebe, es alguien a quien conocí en la última gira acústica de Anathema, en 2015, un poco antes de grabar mi álbum solista. Me alegro de haber trabajado con ella, es una muy buena violinista, se le da muy bien la improvisación, tiene un buen oído y puede dominar muy bien las texturas en sus notas, me gusta la forma en que toca y fue una buena opción, realmente marca la diferencia. Estoy muy feliz de haberla conocido y que pudiera tocar en el álbum porque sonó increíble.

Estuve escuchando tu álbum “Memory And Meaning” (2015), donde versionaste una selección de canciones de distintos artistas. ¿Fueron composiciones importantes para ti o más bien tenías el deseo de tocarlas?

Sí, hay canciones que son importantes, pero también hay otras que están porque soy capaz de cantarlas. Hay muchas canciones que amo, pero que no puedo interpretarlas, no tengo un rango vocal muy amplio, es más bien un tono medio, quizás algo de tenor, pero básicamente son canciones que me gustan, otras que toco en vivo o que aprendí cuando era joven, artistas que respeto y admiro. Fue algo muy sencillo de hacer y terminó dándose muy bien, me gusta mucho ese álbum.

Pasemos al show en Santiago. ¿Qué veremos durante tu presentación?

Todo es alrededor de la guitarra. Tengo una guitarra que puede sonar como muchas guitarras, también puede sonar como una batería, un bajo o un teclado, ya que hago todos esos efectos con un pedal de loops y mi ingenio al tocar. Se ve como un hombre con una guitarra, pero puede ser mucho más que eso, puedo sonar como un montón de cosas diferentes, pero soy sólo yo. Tocaré canciones de Anathema, de mi álbum “Monochrome” y mi carrera solista, además de algunos covers, lo mezclo todo en mi setlist. De hecho, siempre comienzo con “Springfield”, donde hago que se sientan muchas guitarras sonando. Estoy seguro de que lo disfrutarán, me gusta el hecho de que la gente se pueda sentar y disfrutar la música, las melodías, todo eso.

Anathema es obviamente una banda eléctrica, mientras que tu material solista va por la vereda acústica. ¿Hay algo que quizás te gustaría probar a futuro? ¿Un álbum de metal más extremo u orientado al rock más clásico, tal vez?

Yo creo que es más bien lo que a ti te gustaría que yo hiciera (risas).

Oh, de acuerdo, esa es una pregunta compleja.

Si me preguntas por géneros en específico, es porque estás deseando que yo toque algo así. Es una pregunta honesta, qué es lo que te gustaría.

No lo había pensado de esa manera, estoy sorprendido por eso (risas).

Es curioso, porque la manera en que me lo preguntas significa que algo en ti desea ese material de mi parte.

Para serte honesto, me gustaría escuchar un disco orientado al black metal, eso se te daría bien.

¿Anathema tocando black metal? (risas)

No Anathema, me refiero a ti como solista. Escucharte haciendo ese sonido oscuro y más crudo del black metal sería interesante.

Creo que pensaré en eso (risas).

Muy bien, espero que lo consideres. Continuando con la entrevista, Anathema es una banda muy querida en Santiago, por lo que quisiera saber cómo describirías el apoyo que el público chileno le ha entregado a la banda.

Obviamente son geniales. He tocado con Anneke y con Anathema, y siempre es una gran audiencia, ruidosa y muy apasionada, espero que sea lo mismo de nuevo. La verdad es que no sé cómo será esta vez porque voy como solista, será mi primera vez de esa forma. No sé cuanta gente irá, espero que salga todo bien, además de que soy muy divertido en mis monólogos, creo que se reirán mucho (risas).

Para terminar, ¿te gustaría decirle algo a tus fans en Santiago?

Si, espero que la gente esté motivada para ir al show. La verdad es que no sé cuanta gente podría ir, pero espero verlos ahí. Se divertirán mucho y no los decepcionaré. Crearemos una atmósfera honesta de entretención en torno a la música, ¡así que nos vemos en el show!