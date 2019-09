Podcast HumoNegro – Episodio 25

MÚSICA

En este episodio revisamos los anuncios de conciertos de Sammy Hagar & The Circle, Stratovarius, Bullet For My Valentine y Jacob Collier en Chile, además de los eventos Lampa Rock y el Festival Chile Jazz. Conversamos sobre el cambio de recinto del concierto de Emperor, lo nuevo de Cigarettes After Sex y el gran box set anunciado por Pink Floyd. En nuestros aniversarios, recordamos álbumes de System of a Down, Gary Numan, Iron Maiden, Screaming Trees, Pet Shop Boys y The Magnetic Fields, mientras que en los discos de la semana destacamos los nuevos trabajos de The S.L.P., Lana Del Rey, Oh Sees y Tool. Finalizamos con la revisión de la agenda de conciertos de la semana.

CINE

En este episodio conversamos de manera especial sobre la trilogía “Before” de Richard Linklater: “Before Sunrise” (Antes del Amanecer) de 1995, “Before Sunset” (Antes del Atardecer) de 2004 y “Before Midnight” (Antes de la Medianoche) de 2013. Para finalizar, y como siempre, recomendaciones de películas para ver, los estrenos de la semana y concurso por entradas dobles para ver “Había Una Vez… En Hollywood” de Quentin Tarantino o “El Hombre del Futuro” de Felipe Ríos en Cine Arte Alameda.

