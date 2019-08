Podcast HumoNegro – Episodio 23

MÚSICA

En este episodio revisamos el anuncio de concierto de Escape The Fate en Chile. Conversamos sobre la entrevista que concedió Phil Anselmo a HumoNegro, la nueva canción de The 1975 y Alcest, y los detalles del primer disco solista de Kim Gordon. En nuestros aniversarios, recordamos álbumes de Devo, Queens Of The Stone Age, Slipknot, Oasis y Bob Dylan, mientras que en los discos de la semana destacamos los nuevos trabajos de King Gizzard & the Lizard Wizard, Shura y Bon Iver. Finalizamos con la revisión de la agenda de conciertos de la semana.

00:00 Inicio

Inicio 01:20 Aniversario de disco: “Q. Are We Not Men? A: We Are Devo!” de Devo

Aniversario de disco: “Q. Are We Not Men? A: We Are Devo!” de Devo 07:25 Escape The Fate en Chile

Escape The Fate en Chile 09:20 Comentario de disco: “Infest The Rats’ Nest” de King Gizzard & the Lizard Wizard

Comentario de disco: “Infest The Rats’ Nest” de King Gizzard & the Lizard Wizard 15:35 Aniversario de disco: “Songs for the Deaf” de Queens of the Stone Age

Aniversario de disco: “Songs for the Deaf” de Queens of the Stone Age 22:30 Phil Anselmo

Phil Anselmo 27:45 Comentario de disco: “Forevher” de Shura

Comentario de disco: “Forevher” de Shura 33:00 Alcest

Alcest 35:50 Aniversario de disco: “Iowa” de Slipknot

Aniversario de disco: “Iowa” de Slipknot 43:20 The 1975

The 1975 47:25 Comentario de disco: “i,i” de Bon Iver

Comentario de disco: “i,i” de Bon Iver 53:10 Aniversario de disco: “Definitely Maybe” de Oasis

Aniversario de disco: “Definitely Maybe” de Oasis 58:00 Kim Gordon

Kim Gordon 01:01:05 Otros aniversarios de discos

Otros aniversarios de discos 01:04:30 Aniversario de disco: “Highway 61 Revisited” de Bob Dylan

Aniversario de disco: “Highway 61 Revisited” de Bob Dylan 01:10:10 Agenda de conciertos de la semana

CINE

En este episodio analizamos las recién estrenadas “Había Una Vez… En Hollywood” (Once Upon A Time… In Hollywood) de Quentin Tarantino y “Presidente Bajo Fuego” (Angel Has Fallen) de Ric Roman Waugh. Conversamos sobre “The Truman Show” de Peter Weir a 21 años de su estreno, y “Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos” (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) de Michel Gondry, a 15 años de su estreno. Para finalizar, y como siempre, recomendaciones de películas para ver y los estrenos de la semana.

